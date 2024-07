"Tiểu tam" khiến Baifern - Nine Naphat chia tay là đây?

Hôm qua (4/7) là ngày đáng quên của cặp đôi đẹp nhất Thái Lan Baifern Pimchanok và Nine Naphat. Nam tài tử Friend Zone đã tuyên bố chia tay với ngọc nữ hơn 4 tuổi đình đám trong tiếc nuối, bật khóc sau họp báo giải đáp toàn bộ câu hỏi của giới truyền thông.

Đáng chú ý hơn cả đó là câu hỏi về chuyện liệu có kẻ thứ 3 hay không trong họp báo và trước đây 1 năm quả thực đã có tin đồn về "tiểu tam" phá hoại cặp đôi vàng xuất hiện. Vậy nhân vật này là ai và Nine Naphat đã trả lời ra sao về nghi vấn rạn nứt với Baifern vì bị người chen giữa?

Nine Naphat căng thẳng trong họp báo hôm qua, đối mặt với loạt câu hỏi của báo chí Thái Lan về chuyện chia tay Baifern. Trong đó, chi tiết về người thứ 3 gây chú ý lớn

Nghi vấn "tiểu tam" xuất hiện đúng 1 năm trước

Ngày 10/7 năm ngoái, tin tức từ tờ Teenee về 1 nam diễn viên Thái Lan đình đám đã làm rộ lên tin đồn Nine - Baifern chia tay vì "tiểu tam". Nhân vật bị đặt trong vòng nghi vấn chính là Tay Tawan. Chuyện bắt nguồn từ khi Tay bất ngờ tự đăng tải loạt ảnh cá tính của Baifern Pimchanok lên trang cá nhân chứ không phải ảnh của mình. Được biết, đây là những bức ảnh do chính Tay Tawan chụp khi 2 ngôi sao đến Paris tham dự show diễn thời trang vào ngày 30/9 vừa qua.

Từ đây, hàng loạt netizen đặt ra nghi vấn tình cảm giữa Baifern và Tay bởi lẽ cả hai đều ở Paris 3 ngày và nữ diễn viên Chiếc Lá Bay cũng đăng tải loạt ảnh do đàn em chụp vào đúng sinh nhật của mình, thậm chí trước cả loạt ảnh đón sinh nhật cùng bạn trai Nine Naphat. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến khác tag Tay Tawan và hỏi thẳng nam diễn viên: "Đăng ảnh như vậy, có phải thích người đã có bạn trai rồi phải không?". Đây được cho là bằng chứng "lovestagram" của Baifern và Tay. Và đáng chú ý, nam diễn viên này bị "ném đá" vì được cho là cố tình tung "hint" với người đẹp, nhằm phá hoại tình cảm của cặp đôi vàng.

Tay bị vướng tin đồn làm người thứ 3 chen vào giữa cặp đôi Nine - Baifern vì đăng loạt ảnh của đàn chị

Cả hai cực thân thiết trong sự kiện thời trang tại Paris, Pháp

Trước những bình luận suy đoán của netizen và loạt nghi vấn do truyền thông Thái Lan đăng tải, Tay Tawan đã ngay lập tức lên tiếng. Theo đó, nam diễn viên trẻ ngầm phủ nhận nghi vấn tình cảm với Baifern: "Tuy không phải bác sĩ nhưng khuyên bạn nên nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn, ra ngoài tiếp xúc với xã hội, làm việc bản thân yêu thích đi. Câu chuyện này lỗi thời và nhiều lỗ hổng quá, xin trả lại bạn nha". Lời đáp trả cực gắt này của Tay Tawan sau đó đã nhận được sự đồng tình của đa số cư dân mạng.

Chưa hết, Tay Tawan vốn có niềm đam mê với nhiếp ảnh nên anh cũng không ít lần chụp hình cho rất nhiều minh tinh, mỹ nhân khác của Tbiz và đăng tải lên MXH cá nhân. Vì vậy không có gì là lạ khi Tay đưa ảnh của Baifern do chính mình chụp lên Instagram, tương tác thân thiết với đàn chị.

Tay Tawan sinh năm 1991, là nam diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng ở xứ chùa vàng. Anh là cựu học sinh trường Đại học danh giá Chulalongkorn và bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với vai trò MC của Five Live Fresh trên kênh Bang Channel vào năm 2014. Từ đây, Tay Tawan lấy bước đệm bật lên qua các bộ phim như Kiss Me Again, The Three GentleBros và đặc biệt là các phim boylove đình đám như I'm Tee, Me Too; Our Skyy... đóng cặp cùng đàn em kém 2 tuổi Thitipoom Techaapaikhun.

Tay Tawan không ngại đáp trả nghi vấn

Trên Instagram của anh không chỉ có ảnh của Baifern mà còn nhiều hình của các minh tinh, mỹ nhân Thái đình đám khác

Nine Naphat nói gì về nghi vấn có kẻ thứ 3 trong họp báo chia tay?

Nhận được câu hỏi nghi vấn về "tiểu tam", Nine thẳng thắn phủ nhận luôn ở họp báo chính thức hôm qua: "Tôi cũng theo dõi tin tức và xin khẳng định chắc chắn không có chuyện người thứ 3 nào cả. Khoảng thời gian hai chúng tôi hẹn hò đều rất ấm áp. Vì vậy, tôi mong mọi người sẽ không đem chuyện này ra bàn luận nữa".



Nói về chuyện tái hợp Baifern, Nine mỉm cười cho biết: "Đó là chuyện của tương lai. Tôi tin rằng đó là chuyện không dễ dàng để trả lời. Bản thân tôi cũng không trả lời được. Hôm nay, tôi đã cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình. Tôi cho rằng chúng ta cần tôn trọng nhau, đó là điều cực kỳ quan trọng. Thời gian vừa qua, cả hai chúng tôi đã luôn tin tưởng nhau. Vì vậy nên là... (cười)". Có thể thấy rằng, trong suốt thời gian hẹn hò, Baifern và Nine đều dành sự tin tưởng lớn dành cho đối phương, không có chuyện ngoại tình hay quan hệ ngoài luồng.



Nine Naphat làm rõ các vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm sau, khẳng định chia tay trong hoà bình và tình trạng tốt đẹp với Baifern. Cả hai không hề có xích mích hay vướng mắc về người thứ 3

Khán giả vô cùng tiếc nuối cho cặp đôi đẹp nhất nhì Tbiz, nhất là khi nguyên nhân chia tay của 2 người được cho là do Nine không cân bằng được giữa bạn gái và mẹ ruột

Nguồn: Teenee, Nine Entertain