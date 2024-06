Hot: Baifern Pimchanok lộ diện giữa nghi vấn chia tay Nine Naphat

Cặp đôi vàng của showbiz Thái Baifern Pimchanok - Nine Naphat hiện đang vướng nghi vấn "đường ai nấy đi". Netizen khắp nơi đang nín thở chờ đợi thông báo chính thức sau khi Nine đăng thông điệp "cho tôi thêm một chút thời gian để sắp xếp".

Lúc này, Baifern bỗng có động thái bất ngờ. Trên trang cá nhân, mỹ nhân Yêu Nhầm Bạn Thân "xả" loạt ảnh dự tiệc mừng sinh nhật người quản lý thân thiết, bên bạn bè và đội ngũ nhân viên. Bất chấp việc không có Nine, Baifern trông rất vui vẻ và tươi tắn tại bữa tiệc. Thậm chí nữ diễn viên còn "quẩy" cực sung, dường như không để tâm đến chuyện tình cảm không thuận lợi.

Baifern cùng bạn bè, nhân viên tham dự bữa tiệc sinh nhật người quản lý cô coi như chị gái

Mỹ nhân đình đám tranh thủ chụp ảnh ké với bánh sinh nhật của quản lý

Thậm chí Baifern còn "quẩy" cực sung tại bữa tiệc

Dường như khúc mắc tình cảm không làm ảnh hưởng tâm trạng của Baifern

Bất chấp việc không có Nine, Baifern trông rất vui vẻ và tươi tắn tại bữa tiệc

Hiện tại, Baifern và Nine vẫn giữ ảnh nhau trên trang cá nhân. Nam thần sinh năm 1996 vẫn tương tác với các bài đăng của bạn gái. Tuy nhiên Baifern không hề tương tác với bài đăng thông báo "cho tôi thêm một chút thời gian để sắp xếp" của Nine.

Những ngày qua, netizen châu Á đứng ngồi không yên trước tin đồn cặp đôi vàng Baifern Pimchanok - Nine Naphat chia tay. Theo thông tin, cả hai kết thúc mối quan hệ sau chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ vừa qua. Baifern đăng thông điệp "Tan vỡ rồi, hoá ra là như thế này" đồng thời né tránh trả lời câu hỏi về bạn trai.

Đến ngày 26/6, Nine đăng thông điệp "cho tôi thêm một chút thời gian để sắp xếp", "giải quyết vấn đề" đồng thời cho biết những tin đồn làm gia đình 2 bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sở dĩ Nine nói điều này vì nhiều netizen nghi ngờ đây là câu chuyện "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" bản Thái Lan. Bà Pimpaka Siangsomboon được cho là nguyên nhân khiến Nine - Baifern chia tay.

Cư dân mạng đang gọi câu chuyện của Nine - Baifern và mẹ Pimpaka Siangsomboon là drama "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" bản Thái

