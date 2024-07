Chiều nay (4/7), Nine Naphat đã xuất hiện tại một sự kiện công khai sau thời gian vướng nghi vấn chia tay Baifern Pimchanok. Tại đây, Nine Naphat đã trả lời phỏng vấn giới truyền thông xung quanh nghi vấn "đường ai nấy đi".

Trả lời giới truyền thông, Nine Naphat chính thức xác nhận chuyện anh cùng Baifern Pimchanok đã chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò. Nam diễn viên cho biết, anh cùng bạn gái quyết định dừng ở đây và quay trở về làm bạn bè như trước.

Nine Naphat chính thức tuyên bố chia tay với Baifern Pimchanok

Cụ thể, Nine Naphat chia sẻ: "Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người vì chuyện cá nhân. Thời gian qua, tôi chưa chính thức lên tiếng là vì bản thân vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết. Hôm nay ở đây tôi muốn lên tiếng giải thích mọi chuyện. Cảm ơn mọi người đã động viên và chờ đợi câu trả lời từ tôi. Hiện tại, tôi và Fern cũng đã nói chuyện để hiểu nhau hơn. Chúng tôi quyết định lùi lại một bước trở về làm bạn bè. Mọi chuyện hết sức bình thường, chúng tôi không giận hay ghét nhau".

Về nguyên nhân chia tay, Nine Naphat xin phép không nói rõ chi tiết. Đồng thời nam diễn viên cũng khẳng định mỗi gia đình đều có vấn đề riêng. Bên cạnh đó, Nine Naphat vẫn dành lời khen và cho biết, Baifern Pimchanok là một cô gái tốt, dễ thương luôn coi tâm trạng của người khác quan trọng hơn bản thân.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng và truyền thông Thái Lan "đứng ngồi không yên" trước nghi vấn Baifern Pimchanok và Nine Naphat chia tay. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mẹ Nine Naphat. Theo một nguồn tin, mẹ Nine Naphat không thích Baifern Pimchanok. Thời điểm cả hai công khai mối quan hệ, mẹ Nine Naphat đã "unfollow" trang cá nhân của Nine Naphat và Baifern Pimchanok. Nam diễn viên cũng thay vị trí quản lý của mẹ bằng một người khác.