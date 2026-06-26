Không biết có phải "phim vận vào đời" hay không mà nhiều mỹ nhân từng đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp đều trải qua chuyện tình cảm không trọn vẹn. Trong số đó, Phan Nghinh Tử được xem là "Tiểu Long Nữ khổ nhất màn ảnh". Nữ diễn viên sinh năm 1945 có sự nghiệp huy hoàng, nhan sắc vượt thời gian nhưng đời tư lại là nốt trầm khó quên, khiến bà cả đời không tái hôn và cũng chưa từng công khai thêm mối tình nào nữa.

Sự nghiệp thành công cũng không che được nỗi buồn trong hôn nhân của Phan Nghinh Tử.

Sinh ra trong một gia đình khá giả tại Tô Châu (Trung Quốc), Phan Nghinh Tử theo gia đình chuyển đến Hong Kong sinh sống từ nhỏ. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, lại có năng khiếu ca hát và nhảy múa, bà gia nhập lớp đào tạo diễn viên của Thiệu Thị khi mới 14 tuổi. Sau nhiều năm đóng vai phụ, Phan Nghinh Tử dần gây chú ý qua các tác phẩm của Thiệu Thị và trở thành một trong những giai nhân nổi tiếng của màn ảnh với nhan sắc được ví như tiên nữ.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phan Nghinh Tử lại lựa chọn kết hôn ở tuổi 22 với tài tử Trần Hồng Liệt, người hơn bà 6 tuổi. Bị chinh phục bởi những lời ngọt ngào của nam diễn viên, Phan Nghinh Tử quyết định tạm gác sự nghiệp, lui về làm hậu phương cho chồng. Đám cưới của họ từng gây chấn động làng giải trí vì quá xa hoa, từ chiếc váy cưới đính hàng chục viên ngọc trai quý giá đến đoàn xe Rolls-Royce đưa đón cô dâu.

Phan Nghinh Tử từ bỏ sự nghiệp đang đỉnh cao để kết hôn.

Sau khi kết hôn, Phan Nghinh Tử toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, lo từng bữa ăn, giấc ngủ và làm tròn vai trò của một người vợ. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân đẹp như cổ tích nhanh chóng tan vỡ khi Trần Hồng Liệt bộc lộ bản tính đào hoa.

Theo tiết lộ của "Hoa phu nhân" Trịnh Bội Bội, Trần Hồng Liệt từng theo đuổi mình và thề non hẹn biển rằng chỉ yêu một mình bà. Nhưng trên thực tế, nam diễn viên đã cùng lúc qua lại với nhiều phụ nữ khác. Sau khi bị Trịnh Bội Bội từ chối, Trần Hồng Liệt tiếp tục để mắt đến Lâm Thanh Hà.

Có một người vợ hoàn hảo, Trần Hồng Liệt vẫn ngoại tình.

Trong thời gian tham gia bộ phim Tôi Là Một Đám Mây, Trần Hồng Liệt có cơ hội hợp tác với Lâm Thanh Hà và tích cực theo đuổi đại mỹ nhân này. Những lời đồn nhanh chóng truyền đến tai Phan Nghinh Tử khiến bà rất đau khổ nhưng vẫn hy vọng chồng sẽ thay đổi. Nữ diễn viên từng nghĩ đến chuyện sinh con để níu kéo hôn nhân, nhưng Trần Hồng Liệt lại thẳng thắn bày tỏ rằng ông không thích trẻ con và chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của hai người.

Sau 8 năm chịu đựng, Phan Nghinh Tử quyết định ly hôn. Cú sốc tình cảm khiến bà rơi vào trầm cảm, nhiều lần nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời. Một năm sau, Trần Hồng Liệt đề nghị tái hợp nhưng bà đã tỉnh táo nhận ra rằng một mối quan hệ không phù hợp thì không nên cưỡng cầu.

Bỏ lại quá khứ đau buồn, Phan Nghinh Tử trở lại làng giải trí và chuyển hướng sang Đài Loan phát triển. Đây cũng là bước ngoặt đưa bà đến thời kỳ hoàng kim thứ hai trong sự nghiệp. Năm 1981, Phan Nghinh Tử được giao vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp bản Đài Loan. Dù đã 35 tuổi, bà vẫn chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp thoát tục cùng diễn xuất tinh tế.

Sau thành công của Thần Điêu Đại Hiệp, Phan Nghinh Tử tiếp tục gây sốt với Nhất Đại Nữ Hoàng, Nhất Đại Công Chúa rồi Nhất Đại Hoàng Hậu Đại Ngọc Nhi. Tên tuổi của bà phủ sóng khắp châu Á, trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Đài Loan.

Điều đáng chú ý là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trần Hồng Liệt, Phan Nghinh Tử không tái hôn và cũng gần như không vướng tin đồn tình cảm nào. Nỗi đau trong quá khứ khiến bà không còn mặn mà với chuyện yêu đương. Phan Nghinh Tử từng lựa chọn sống cho chính mình thay vì để hôn nhân quyết định hạnh phúc.

Ở tuổi 81, nàng Tiểu Long Nữ nổi tiếng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc. Bỏ lại những thăng trầm trong quá khứ, Phan Nghinh Tử tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, duy trì niềm đam mê với nghệ thuật và thỉnh thoảng xuất hiện trong các hoạt động của làng giải trí. Có lẽ sau tất cả, bà đã học được cách yêu thương bản thân và sống bình yên với hiện tại.