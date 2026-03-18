Càng nhìn Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh càng thấy không giống con người

Theo Sina , mới đây, Lý Nhược Đồng tham gia một sự kiện với trang phục là bộ vest trắng thanh lịch. Nữ diễn viên tạo điểm nhấn với chiếc bra thể thao, khoe vòng eo 56 cm thon gọn không chút mỡ thừa. Thậm chí, ngay cả khi Lý Nhược Đồng ngồi xuống, cô cũng không lộ ngấn bụng. Không ít lần khán giả phải sửng sốt trước khả năng giữ gìn nét thanh xuân của Lý Nhược Đồng. Nữ diễn viên dường như đi ngược lại với quy luật của tạo hóa. Cô thậm chí còn không cần nhờ đến các công nghệ làm đẹp đắt tiền để có được vẻ ngoài tươi trẻ.

Lý Nhược Đồng đẹp không góc chết, thần thái rạng rỡ trong sự kiện

Khán giả bình luận vui rằng Lý Nhược Đồng không giống con người bình thường

Nữ diễn viên được ca ngợi với nhan sắc trẻ trung hơn tuổi và vòng eo thon gọn

Trên MXH, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với sắc vóc của Lý Nhược Đồng ở tuổi U60. Nhờ chăm chỉ tập thể thao, cô vẫn giữ được thân hình thon thả, vòng eo săn chắc như thời thiếu nữ. Công chúng xứ tỷ dân bày tỏ người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp phá vỡ mọi định kiến về tuổi tác, nhan sắc như bị thời gian bỏ quên. Những năm qua, netizen xứ tỷ dân gọi Lý Nhược Đồng là "nữ thần bất tử" của Cbiz, khen ngợi cô "Ferrari dù cũ vẫn là Ferrari", và cho rằng "Chị ấy chẳng giống con người, làm gì có ai đến tuổi 60 vẫn như mới 30 như vậy".

Lý Nhược Đồng là minh chứng rõ nhất cho việc trẻ đẹp vượt thời gian đến từ tính kỷ luật. Bí quyết giúp nữ diễn viên trẻ trung hơn tuổi là nhờ thói quen tập thể dục đều đặn. Cô đã duy trì tập luyện trong suốt 24 năm, dành ra ít nhất 5 tiếng mỗi ngày chỉ để chăm sóc sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sản phẩm chăm sóc da tốt nhất chính là mồ hôi".

Nhiều khán giả bình luận "Tôi ở tuổi 20 cũng không có được thân hình như Lý Nhược Đồng"

Nữ diễn viên diện bộ trang phục thanh lịch nhưng cũng rất gợi cảm

Nhờ đó, dù ở tuổi U60, Lý Nhược Đồng vẫn có thể đóng nhân vật phụ nữ bằng một nửa số tuổi thực, thậm chí sau đó vai của cô còn kết hôn với bạn diễn kém 16 tuổi, nhưng không ai cảm thấy phản cảm khó xem.

Những năm gần đây, nữ diễn viên vẫn đóng phim, tham gia sự kiện ở Trung Quốc. Cô tham gia phim Thả Thí Thiên Hạ, Thần Thám Đại Chiến, Trần Tình Lệnh ... Cuối năm 2024, Lý Nhược Đồng được bắt gặp tham gia dự án Anh Đào Hổ Phách do Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đóng chính.

Cũng nhờ giữ được vóc dáng thon gọn nên Lý Nhược Đồng vẫn được các nhãn hàng, sự kiện săn đón. Theo Sohu , mỗi lần xuất hiện trong sự kiện, Lý Nhược Đồng được trả thù lao là 800.000 NDT (khoảng 112.000 USD - hơn 2,6 tỷ đồng). Ngoài ra, nữ diễn viên cũng ký hợp đồng đại diện thương hiệu với mức phí 4,5 triệu NDT (hơn 630.000 USD)/ 2 năm.

Góc nghiêng xinh đẹp của Lý Nhược Đồng.

Nữ diễn viên chia sẻ cô không đụng chạm thẩm mỹ vì muốn giữ vẻ đẹp tự nhiên.

Lý Nhược Đồng là ngọc nữ đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được công chúng biết tới qua 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (1995) và Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (1997). Vẻ đẹp của Lý Nhược Đồng cho đến giờ vẫn được ca ngợi là kinh điển trong giới mỹ nhân phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung.

Cô nổi tiếng nhất với vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp . Trong số những nghệ sĩ từng đóng Tiểu Long Nữ trên màn ảnh, vai của Lý Nhược Đồng vừa ngây thơ, trong sáng, vừa lạnh lùng. Nhiều người nói Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng gần với nguyên mẫu trong truyện. Cô được mệnh danh là Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh.

Lý Nhược Đồng mới tham gia dự án Quản Lý Ca Đêm, do Hong Kong, Trung Quốc sản xuất

Nhờ nhan sắc trẻ trung, sự lựa chọn vai diễn của Lý Nhược Đồng đa dạng hơn