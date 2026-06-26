Vũ đoàn Eifman Ballet mang siêu phẩm Eugene Onegin đến gần hơn với khán giả Việt

Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, đoàn ballet danh tiếng nước Nga Eifman Ballet sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với Eugene Onegin - một trong những tác phẩm được biên đạo Boris Eifman đánh giá là xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng tạo của mình. Ngày 26/6/2026, vé của 8 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội sẽ chính thức được mở bán.

Eugene Onegin sẽ được biểu diễn từ ngày 21 đến 24/10/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Đây là lần thứ hai Eifman Ballet of St. Petersburg biểu diễn tại Việt nam trong khuôn khổ Tour lưu diễn quốc tế của đoàn. Nếu Anna Karenina từng đưa khán giả đến với một trong những bi kịch tình yêu nổi tiếng nhất của văn học Nga, thì Eugene Onegin tiếp tục mở ra thế giới của đại thi hào Alexander Pushkin - nơi những khát vọng tuổi trẻ, những lựa chọn của số phận và những nuối tiếc muộn màng được kể bằng ngôn ngữ ballet giàu cảm xúc.

Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) phối hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của VTB Bank và Dragon Capital. Sự kiện tiếp tục nối dài hành trình đưa những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga thông qua nghệ thuật biểu diễn.

Ra mắt lần đầu tại St. Petersburg vào ngày 3/3/2009, Eugene Onegin là vở ballet hai màn do biên đạo huyền thoại Boris Eifman sáng tạo, chuyển thể từ tiểu thuyết thơ cùng tên của Alexander Pushkin.

Boris Eifman đặt các nhân vật vào bối cảnh hiện đại một xã hội đang chuyển mình, nơi những giá trị cũ tan rã và những quy tắc mới dần hình thành. Qua đó, câu chuyện kinh điển của Pushkin trở thành một tác phẩm mang tính phổ quát về khát vọng, tình yêu, sự lựa chọn và những nuối tiếc của con người hôm nay.

Chia sẻ về cách tiếp cận này, Boris Eifman từng cho biết: "Tôi muốn chứng minh rằng lịch sử của các mối quan hệ con người phát triển theo vòng xoắn ốc và luôn lặp lại". Ông cũng nhìn thấy trong tác phẩm của Pushkin những yếu tố mang tính "tiền phân tâm học", khi những giấc mơ, ám ảnh và thế giới nội tâm của các nhân vật được khắc họa từ rất lâu trước thời Sigmund Freud.

Một trong những điểm đặc biệt của Eugene Onegin là sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc của Pyotr Tchaikovsky với các sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky. Sự giao thoa giữa ballet cổ điển và âm nhạc đương đại tạo nên một không gian nghệ thuật vừa quen thuộc vừa mới mẻ, góp phần làm nổi bật ngôn ngữ múa giàu tính tâm lý - phong cách đã làm nên thương hiệu của Boris Eifman.

Vở diễn có thời lượng khoảng hai giờ, gồm hai màn và một khoảng nghỉ giữa giờ.

Theo Boris Eifman, Eugene Onegin là: "Một vở diễn hướng về giới trẻ - về người trẻ, về thẩm mỹ trong các mối quan hệ của họ, cùng sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và rock".

Không chỉ chinh phục giới chuyên môn, Eugene Onegin còn trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của Eifman Ballet trên sân khấu quốc tế. Kể từ khi ra mắt năm 2009, vở diễn đã được biểu diễn tại hơn 40 quốc gia và liên tục xuất hiện trong các chuyến lưu diễn lớn của đoàn tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Sau hơn 15 năm kể từ ngày công diễn đầu tiên tại St. Petersburg, Eugene Onegin vẫn được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Eifman Ballet, nơi văn học, âm nhạc và nghệ thuật múa gặp nhau để kể một câu chuyện vượt qua mọi ranh giới về thời gian, không gian và thế hệ khán giả.

Trong những năm gần đây, Eugene Onegin liên tục xuất hiện tại các trung tâm nghệ thuật lớn ở châu Âu, Trung Đông và châu Á. Năm 2023, đoàn lần đầu đưa tác phẩm đến Trung Quốc với chuỗi biểu diễn tại Thâm Quyến, Thượng Hải, Nam Kinh, Tây An, Tô Châu và Bắc Kinh; tiếp đó là các chuyến lưu diễn tại Israel, Brazil, Dubai và nhiều quốc gia Trung Á trong mùa diễn 2024-2025.

Việt Nam tiếp tục xuất hiện trong hành trình lưu diễn quốc tế của Eifman Ballet năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, khán giả Việt đã cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các tác phẩm nghệ thuật hàn lâm đẳng cấp quốc tế. Sự đón nhận ấy không chỉ tạo điều kiện để những dự án quy mô lớn được hiện thực hóa, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trên bản đồ lưu diễn của các đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Đằng sau những chương trình như Anna Karenina hay Eugene Onegin là nỗ lực kết nối bền bỉ của Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) cùng Giám đốc Nghệ thuật Nguyễn Bảo Anh trong việc xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế và phát triển công chúng cho nghệ thuật hàn lâm tại Việt Nam. Thông qua các dự án quy mô lớn, SPO không chỉ mang những tác phẩm kinh điển của thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước, mà còn góp phần khẳng định năng lực tổ chức của Việt Nam đối với các chương trình nghệ thuật quốc tế.

Sự trở lại của Eifman Ballet vì thế không đơn thuần là một sự kiện biểu diễn. Đó còn là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong dòng chảy giao lưu văn hóa toàn cầu, trở thành điểm hẹn mới của những giá trị nghệ thuật đỉnh cao.