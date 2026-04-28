Trong dàn mỹ nhân trẻ của màn ảnh Trung Quốc hiện tại, Ngải Mễ là cái tên cực kỳ đáng chú ý. Cô sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thoát tục và đậm chất cổ trang. Mới đây, loạt ảnh mỹ nhân sinh năm 2008 diện trang phục cổ trang màu trắng khiến khán giả chết mê chết mệt.

Thậm chí, có người còn ví Ngải Mễ với Tiểu Long Nữ - nhân vật kinh điển trong bộ tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp, từng được thể hiện bởi những mỹ nhân hàng đầu showbiz như Lý Nhược Đồng hay Lưu Diệc Phi.

Vẻ đẹp của Ngải Mễ thực sự rất hợp với các tạo hình cổ trang.

Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, khí chất trong trẻo, thoát tục.

Ở tuổi 17, mỹ nhân sinh năm 2008 đang chạm tới đỉnh cao nhan sắc.

Có lẽ, nhận định này đến từ việc giống như những gì cố nhà văn Kim Dung từng mô tả về nhân vật Tiểu Long Nữ, ở Ngải Mễ phiên bản diện bạch y cũng có sự thoát tục như tiên tử hạ phàm. Thế nhưng nếu phải làm một phép so sánh, thì có lẽ Ngải Mễ sẽ là một nàng Tiểu Long Nữ nhưng bỏ đi 7 phần lạnh lùng, thêm vào đó 3 phần dịu ngọt.

Ngải Mễ được so sánh với Tiểu Long Nữ. Thế nhưng có lẽ, đây là nàng Tiểu Long Nữ nhưng bớt đi sự lạnh lùng, thêm vào sự ngọt ngào.

Trên mạng xã hội, netizen dành những lời có cánh cho Ngải Mễ:

- Tưởng Tiểu Long Nữ.

- Đọc tiểu thuyết nữ chính 15-17 tuổi là cứ nghĩ đến bé này.

- Bé này nét vừa ngây thơ vừa thông minh.

- Ngải Mễ đúng kiểu nhìn là thấy trời sinh để đóng cổ trang luôn ấy.

Nói thêm về Ngải Mễ, cô được mệnh danh là "tiểu tiên nữ" của Cbiz. Cô bắt đầu nổi lên từ bộ phim Vân Chi Vũ. Dù chỉ đảm nhận nhân vật phụ Vân Tước, thế nhưng dưới ống kính của đạo diễn Quách Kính Minh, Ngải Mễ vẫn hiện lên với dáng vẻ đẹp nao lòng, khiến người xem không khỏi xao xuyến.

Ngải Mễ đẹp mê hoặc lòng người trong Vân Chi Vũ dưới ống kính của đạo diễn Quách Kính Minh.

Ở trong phim Thủy Long Ngâm, mỹ nhân sinh năm 2008 cũng rất đẹp.

Ngoài vai Vân Tước trong Vân Chi Vũ, cô cũng góp mặt trong các bộ phim đáng chú ý khác như Vi Hữu Ám Hương Lai (vai Thiên Chỉ), Mặc Vũ Vân Gian (vai Đồng Nhi), Đại Mộng Quy Ly (vai Thanh Canh), Tiên Đài Có Cây (vai Khâu Hỷ Nhi) hay Thủy Long Ngâm (vai Thủy Đa Bà).

Với dự án mới Tước Cốt, Ngải Mễ hứa hẹn sẽ một lần nữa gây sốc visual cho khán giả.

Mới đây nhất, Ngải Mễ có màn kết hợp với Hầu Minh Hạo trong Tước Cốt. Đây là vai nữ chính cổ trang đầu tiên của Ngải Mễ. Với những hình ảnh đã được leak ra từ phim trường cũng như loạt tư liệu được đoàn phim đăng tải, Ngải Mễ cho thấy mình quả thật là một mỹ nhân cổ trang trời sinh, và Tước Cốt thực sự là một dự án xứng đáng được mong chờ.

