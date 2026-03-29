Tin đồn về việc Tân Thần Điêu Hiệp Lữ được làm lại đang trở thành tâm điểm bàn tán, đặc biệt khi phiên bản thuộc dự án Kim Dung Võ Hiệp Thế Giới phần 2 của Diệu Khách Truyền Thông rò rỉ thông tin dàn diễn viên. Theo đó, vai Dương Quá do Trần Mục Trì đảm nhận, trong khi Tiểu Long Nữ được cho là sẽ do Dương Vũ Đồng thủ vai, thay thế cái tên từng được đồn đoán trước đó. Tuy chưa có xác nhận chính thức, nhưng chỉ riêng thông tin này cũng đủ khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Về mặt tổng thể, dự án quy tụ ê-kíp tương đối dày dạn với đạo diễn Tăng Khánh Kiệt và nhà sản xuất Bạch Nhất Thông, đồng thời định hướng phong cách võ hiệp thiên về tính chân thực. Kịch bản còn được cho là sẽ khai thác câu chuyện từ góc nhìn Quách Tương, mở rộng thêm các tuyến nhân vật như Lâm Triều Anh hay Độc Cô Cầu Bại. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng về nội dung dường như đang bị lu mờ bởi tranh cãi xoay quanh lựa chọn diễn viên cho vai Tiểu Long Nữ.

Dương Vũ Đồng chưa đủ "tiên khí" để đóng Tiểu Long Nữ

Thực tế, Dương Vũ Đồng thời gian gần đây liên tục xuất hiện trong các dự án cổ trang như Giả Kim Thoa hay Lãm Lưu Quang Tam Thiên, đồng thời gây chú ý với tạo hình Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Dù sở hữu nhan sắc sáng và phong cách trẻ trung, cô vẫn vấp phải nhiều ý kiến cho rằng chưa đủ “tiên khí” - yếu tố được xem là linh hồn của những nhân vật kinh điển. Không ít khán giả nhận xét khí chất của cô còn thiếu độ thanh thoát, thậm chí bị đánh giá là khá tầm thường khi đặt cạnh hình tượng cổ trang đòi hỏi sự thoát tục.

Chính vì vậy, khi đặt cạnh chuẩn mực quá lớn mà Lưu Diệc Phi từng thiết lập, sự hoài nghi càng trở nên rõ rệt. Phiên bản Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai đã trở thành biểu tượng kinh điển của phim kiếm hiệp. Hình tượng tiên nữ với khí chất lạnh lùng thoát tục mà cô xây dựng từ năm 17 tuổi, cùng những cảnh võ thuật mượt mà như nước chảy mây trôi, đến nay vẫn được khán giả tôn vinh là đỉnh cao cổ trang. Chính Kim Dung cũng từng đề bút: “Có cô diễn Tiểu Long Nữ, người đời mới biết tôi không nói quá”, để khẳng định thần thái của cô.

Lưu Diệc Phi được coi là Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh

Ở tuổi 17, Lưu Diệc Phi hội tụ vẻ đẹp trong trẻo của thiếu nữ cùng cảm giác xa cách, đúng với nguyên tác miêu tả “da trắng như tuyết, không vướng bụi trần”. Những cảnh quay thực địa tại Cửu Trại Câu như khoảnh khắc áo trắng bước dưới trăng hay luyện kiếm trong rừng đã hòa quyện giữa thiên nhiên và khí chất nhân vật, trở thành hình mẫu thẩm mỹ của dòng phim võ hiệp.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung tiết lộ rằng Kim Dung đã đích thân đề cử Lưu Diệc Phi sau khi xem cô diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, và nhấn mạnh “chỉ có cô ấy mới khiến khán giả tin rằng ngoài đời thật có mỹ nhân như vậy”.

Dương Vũ Đồng từng vào vai Triệu Linh Nhi - vai diễn làm nên tên tuổi của Lưu Diệc Phi

Nữ diễn viên bị chê kém xa đàn chị

Trong bối cảnh đó, việc một gương mặt còn gây tranh cãi như Dương Vũ Đồng được đồn đoán đảm nhận vai Tiểu Long Nữ dễ khiến công chúng lo ngại về nguy cơ “flop” của dự án, ít nhất là ở khía cạnh hình tượng nhân vật. Dù vẫn có ý kiến cho rằng cần chờ đợi tạo hình và diễn xuất chính thức, nhưng phần đông khán giả hiện tại đều nghiêng về nhận định rằng khoảng cách giữa cô và cái bóng quá lớn của Lưu Diệc Phi là điều rất khó san lấp.

Bình luận của netizen:

- Diễn viên thế hệ mới bây giờ thực sự chưa đủ tầm để chạm tới cái hồn của những nhân vật huyền thoại này. Cứ dăm bữa nửa tháng lại nghe tin remake, nhưng rốt cuộc chỉ thấy kỹ xảo ba xu và diễn xuất đơ cứng, chẳng khác nào tạo thêm "rác phẩm".

- Đúng là "con gà đẻ trứng vàng" của Kim Dung có khác, vắt kiệt từ thập kỷ này sang thập kỷ khác vẫn chưa thấy dừng. Không biết đây đã là phiên bản thứ bao nhiêu rồi, nhìn dàn cast mà thấy ngán ngẩm vì sự rập khuôn.

- Cái quan trọng nhất của phim kiếm hiệp là những màn giao đấu có mãn nhãn, có thực hay không, chứ đừng có lạm dụng quay chậm (slow-motion) đến phát mệt. Còn về diễn viên, khi nào có tạo hình chính thức mới biết được, giờ chưa thấy mặt mũi ra sao thì khoan bàn luận cho mệt thân.

- Tiểu Long Nữ là nhân vật cần cái thần thái thoát tục, lạnh lùng nhưng vẫn phải có nét thanh tú của "tiên nữ". Nhìn dàn tiểu hoa hiện nay, ai cũng mặt hoa da phấn theo kiểu hot girl mạng, thực sự quá khó để tìm được một người có khí chất 'băng thanh ngọc khiết' như Lưu Diệc Phi năm xưa.

- Càng xem các bản remake sau này, người ta mới càng thấy trân trọng những thước phim cũ, hiện giờ chỉ chú trọng vào lưu lượng mà bỏ quên mất cái gốc là sự phù hợp với nguyên tác.

- Làm lại một tác phẩm kinh điển là con dao hai lưỡi. Nếu không có sự đột phá trong cách kể chuyện hay góc nhìn mới mẻ từ phía đạo diễn, thì việc dàn cast bị đem ra "tế" trên mọi mặt trận là điều sớm muộn cũng xảy ra.