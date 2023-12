Tiết lộ về mối quan hệ "rắc rối" giữa Harry - Meghan với hàng xóm toàn là tỷ phú ở khu biệt thự trăm triệu đô của giới nhà giàu

Theo tiết lộ trên tờ The Mirror, vợ chồng Harry và Meghan Markle được cho là đã "không ưa" những người hàng xóm Montecito của họ từ lâu.

Cặp đôi chuyển đến Montecito sau khi rời khỏi Vương thất Anh 3 năm trước. Khu Montecito luôn nổi tiếng nhờ sự có mặt của các ngôi sao Hollywood. Nơi này thậm chí còn được biết đến nhiều hơn sau khi Harry và Meghan đến đây mua căn biệt thự trên đồi trị giá 14,65 triệu USD (hơn 356 tỷ VNĐ).

Harry và Meghan chuyển đến California vào năm 2020.

Tuy nhiên, Kinsey Schofield, một chuyên gia hoàng gia đã tuyên bố rằng sự nổi tiếng của Meghan và Harry đối với những cư dân khác ở Montecito đang giảm dần sau khi cuốn sách "Endgame", do tác giả Omid Scobie (bạn thân của Meghan) viết, được bày bán.

Kinsey Schofield tuyên bố các hiệu sách ở Montecito thậm chí không còn bán cuốn sách này.

Kinsey tuyên bố "hình tượng của Harry và Meghan đã sụp đổ" sau khi "Endgame" được phát hành. Trả lời phỏng vấn kênh GB News, cô nói: "Các hiệu sách ở Montecito đang từ chối - có lẽ tôi không nên dùng từ chối - chỉ là không có hứng thú với 'Endgame' nữa thôi".

Kinsey tuyên bố: "Những người hàng xóm của cặp đôi ở Montecito không quan tâm và kinh hoàng trước cách Harry và Megan không tôn trọng người lớn tuổi và có vẻ như cặp đôi này đang rất tàn nhẫn với các thành viên trong gia đình mình.

Vì vậy, nhiều người trong khu vực nói rằng họ không quan tâm đến nhà Sussex và không tôn trọng họ cũng như đánh giá cao cách họ đối xử với gia đình".

Gần đây, những người dân địa phương sống gần cặp đôi cho biết "không thể chờ đợi" đến lúc cặp đôi này chuyển đi nơi khác, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Harry và Meghan đang xem xét việc quay trở lại Vương quốc Anh. Một nguồn tin địa phương tiết lộ rằng những người hàng xóm đang "rất nóng lòng" muốn được tiễn biệt cựu diễn viên Suits.

Hàng xóm ở khu nhà giàu Montecito "không ưa" cặp đôi.

"Meghan tỏ ra quyền lực và chúng tôi nóng lòng chờ đợi cô ấy ra đi", nguồn tin nói với The News. Trước đó, một người hàng xóm của cặp đôi khẳng định Harry và Meghan tỏ ra "không quan tâm" khi được những người hàng xóm Mỹ chào đón và thậm chí từ chối nhận quà.

Cựu chiến binh Hải quân Mỹ Frank McGinity tuyên bố ông muốn chào đón Meghan và Harry bằng cách cho họ mượn một số video mà ông đã làm về lịch sử của Montecito. Tuy nhiên, Frank cho biết ông đã bị bảo vệ từ chối ở cổng.

Người đàn ông 88 tuổi nói về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong cuốn hồi ký "Get Off Your Street". Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết tin nhà Sussex đã chuyển đến khu vực này vì nó thường thu hút những người mua lớn tuổi.

Ông giải thích: "Tôi có một ngôi nhà lớn cạnh nhà của Harry và Meghan và tôi sống trong nhà khách còn nhà chính thì cho thuê trên Airbnb.

Harry và Meghan sống trong khu nhà cũ của McCormick và tôi đã đến cổng nhà họ với những video được lưu vào đĩa CD, nhưng họ không quan tâm", ông Frank kể.

Ông cho biết mình đã bị bảo vệ ở cổng nhà của cặp đôi từ chối, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ không lấy video của ông vì Meghan và Harry "không quan tâm".

"Tôi đã cố gắng trở thành hàng xóm. Nếu họ quan tâm đến khu vực lân cận thì tôi có rất nhiều thông tin”, Frank viết.

Trong khi đó, một người hàng xóm khác khẳng định cặp vợ chồng chưa thực sự trở thành một phần của cộng đồng mặc dù sống ở đó. Nhà báo người Anh Richard Mineards, người viết bài cho Tạp chí Montecito, cho biết nhà Sussex đã "im lặng" kể từ khi bí mật đến khu này vào tháng 7 năm 2020.

Richard từng nói với tạp chí Times: "Harry và Meghan chưa trở thành một phần của cộng đồng và tôi nghĩ rất nhiều người đang thực sự giận dữ về điều đó. Đó quả là một nơi tuyệt vời để đi chơi và gắn kết nhưng họ lại vắng mặt. Có một câu hỏi lớn là 'Họ ở đâu?'".

Nguồn: The Mirror