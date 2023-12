Con trai út nhà William và Kate lại làm tan chảy trái tim người hâm mộ trong khoảnh khắc đáng yêu khi nhắc đến lá thư của ông già Noel

Tờ Daily Mail bình luận: "Cậu bé Louis đã đánh cắp trái tim của cả nước Anh vào đêm qua khi chương trình hòa nhạc hát mừng Giáng sinh được tổ chức tại Tu viện Westminster đã chính thức phát sóng trên truyền hình vào tối 24/12".

Theo đó, người hâm mộ hoàng gia phát cuồng khi một đoạn video đáng yêu cho thấy đôi mắt của hoàng tử nhỏ sáng lên khi diễn viên Jim Broadbent, 74 tuổi, đọc "The Father Christmas Letters" (Những lá thư của Ông già Noel) của nhà văn J.R.R. Tolkien.

Louis được nhìn thấy chỉ tay và mỉm cười khi diễn viên Jim Broadbent đọc "The Father Christmas Letters" của nhà văn J.R.R. Tolkien.

Cậu bé 5 tuổi, được cho là có niềm tin vào "phép màu đêm Giáng sinh", đã sáng bừng mắt, ra hiệu cho mẹ Kate bằng một từ "mama" và chỉ vào ông Jim Broadbent khi ông đọc thư cho khán giả nghe.

Khi bước vào buổi hòa nhạc, con út của Thân vương và Vương phi xứ Wales đã gửi bức thư cho những đứa trẻ kém may mắn hơn mình cùng với anh chị của cậu bé, George và Charlotte. 3 anh em nhà xứ Wales đứng bên cạnh cha mẹ - cũng như các thành viên hoàng gia cấp cao khác - cùng cầm nến và hát những bài hát Giáng sinh trong hội trường có 1.500 người.





Louis đứng cạnh mẹ và chị gái khi cầm nến trong buổi hòa nhạc Giáng sinh.

Thân vương William giới thiệu George với các Giáo sĩ tại Tu viện Westminster ở London.

Chương trình "Together At Christmas" năm nay do Vương phi Kate chủ trì - được hỗ trợ bởi Royal Foundation - để vinh danh những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và các gia đình trên khắp Vương quốc Anh.

Được liên kết với chiến dịch "Shaping Us" (Định hình chúng ta) của Kate, chương trình này sẽ đề cao "niềm hy vọng về cuộc sống mới và lý do tại sao việc xây dựng thế giới hỗ trợ, nuôi dưỡng trẻ em lại quan trọng đến vậy".

Mặc dù được quay vào ngày 8 tháng 12 nhưng đến tối Giáng sinh 24/12 toàn bộ buổi hòa nhạc mới được phát sóng cho công chúng trên kênh ITV.

Trong những năm trước, Louis còn quá nhỏ để tham dự buổi hòa nhạc Giáng sinh hàng năm của mẹ nhưng năm nay, sự xuất hiện của hoàng tử út không gây thất vọng.

Một người viết trên mạng xã hội: 'Hãy nhìn xem Louis đã phấn khích thế nào khi gặp Jim Broadbent. Khoảnh khắc này thật đáng yêu".

Một người khác bày tỏ tình cảm với hoàng tử nhỏ: "Điều tôi yêu thích nhất trong toàn bộ chương trình là những phản ứng đáng yêu của Louis. Cậu bé thật dễ thương".

Người khác bình luận: "Cậu bé 5 tuổi xinh xắn với nụ cười mê hoặc trong dịp Giáng sinh này".

Kết thúc bài đọc của Jim Broadbent, Thân vương William và con trai cả George cũng mỉm cười khi niềm vui lễ hội lan rộng khắp nhà nguyện.

Trong một khoảnh khắc đáng yêu khác của buổi hòa nhạc, được camera ghi lại vào đầu tháng này, Louis đã "gây sốt" khắp các trang mạng xã hội khi có hành động táo bạo thổi tắt ngọn nến của chị gái mình. Hoàng tử nhỏ tinh nghịch thổi tắt ngọn nến của Charlotte khiến mẹ Kate phải bật cười lớn. Đoan video cho thấy cảnh Louis phồng má khi cố gắng dập tắt ngọn nến của chị gái đã trở nên cực viral.

