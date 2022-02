Tiết lộ loại thực phẩm tốt nhất cho người đau nhức xương khớp, ăn đều sẽ giúp cơ thể chống viêm, xương khớp sẽ dẻo dai, trẻ khỏe

Đau nhức xương khớp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhất là trong những ngày Tết rét đậm rét hại hiện nay, cùng chế độ ăn thiếu cân bằng.



Tình trạng cứng khớp và sưng tấy ở các khớp có thể khiến bạn khó thực hiện các công việc hàng ngày cũng như tham gia các hoạt động yêu thích ngay đầu năm mới. Và thật không may, cơn đau thường lớn dần theo tuổi tác.

Mặc dù vậy, bạn có thể ăn những thực phẩm lành mạnh hơn để giảm những cơn đau phiền toái do viêm khớp. Theo Trista Best (một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Balance One Supplements), thực phẩm tốt nhất bạn có thể ăn nếu bị viêm khớp là bất kỳ thực phẩm nào có nhiều axit béo omega-3. Đó có thể là cá béo, quả óc chó hoặc hạt chia.

Vì sao thực phẩm giàu omega-3 có thể ngăn ngừa đau nhức xương khớp?

Thực phẩm giàu omega-3 có đặc tính chống viêm, ngăn đau nhức xương khớp

Theo Tạp chí Thấp khớp Địa Trung Hải, một chế độ ăn uống giàu axit béo omega-3 không chỉ có thể giúp ngăn ngừa một số loại viêm khớp nhất định mà còn có thể giúp bạn bớt đau đớn hơn khi bị viêm khớp dạng thấp.

Axit béo omega-3 chủ yếu được biết đến để giúp giảm viêm. Đây là điều vô cùng quan trọng dành cho những ai đang sống chung với bệnh viêm khớp.

Một chế độ ăn uống chống viêm là một chế độ ăn lý tưởng cho những người sống chung với viêm khớp, đau nhức xương khớp. Bởi lẽ, viêm khớp hay đau nhức xương khớp chính là một tình trạng của viêm nhiễm trong cơ thể.

Thực phẩm giàu omega-3 nhưng cần cân bằng axit béo omega-3 và omega-6 mới đảm bảo chống viêm

Nhiều người đã nghe nói về axit béo omega-3, nhưng axit béo omega-6 ít được biết đến hơn. Những chất béo không bão hòa đa này là thứ bạn có thể tìm thấy trong dầu thực vật cũng như hầu hết các loại hạt. Chúng có khả năng gây viêm khi tiêu thụ quá mức.

Khi mất cân bằng giữa hai loại axit béo omega-3 và omega-6, cơ thể sẽ bị viêm mãn tính. Vì vậy, tìm kiếm sự cân bằng giữa omega-3 và 6 là chìa khóa giúp bạn giảm viêm.

Danh sách thực phẩm có hàm lượng omega-3 cao nhất

1. Các loại cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ và cá mòi đều có hàm lượng omega-3 thuộc hàng top mà ai bị đau nhức xương khớp nên bổ sung.

Chúng chứa protein chất lượng cao và nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm một lượng lớn vitamin D, selen và vitamin B.

Nghiên cứu đăng tải trên Health cho thấy, những người thường xuyên ăn cá béo, chẳng hạn như cá hồi, có ít nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, sa sút trí tuệ và trầm cảm.

2. Hạt chia

Hạt chia cực kỳ bổ dưỡng - chúng giàu mangan, selen, magiê và một số chất dinh dưỡng khác.

Một khẩu phần hạt chia 28g có chứa đến 5g protein, bao gồm tất cả 8 loại axit amin thiết yếu.

3. Hạt lanh

Hạt lanh là nguồn thực phẩm giàu chất béo omega-3 axit alpha-linolenic (ALA). Vì vậy, dầu hạt lanh thường được sử dụng như một chất bổ sung omega-3.

Hạt lanh cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, magiê và các chất dinh dưỡng khác. Chúng có tỷ lệ omega-6 trên omega-3 tuyệt vời so với hầu hết các loại hạt thực vật có dầu.

Bổ sung loại hạt này vào chế độ ăn, bạn sẽ không lo đau nhức xương khớp hành hạ.

4. Quả óc chó

Quả óc chó rất bổ dưỡng và chứa nhiều chất xơ. Chúng cũng chứa một lượng lớn đồng, mangan, vitamin E cũng như các hợp chất thực vật quan trọng.

Đừng bỏ lớp màng bên ngoài hạt óc chó vì nó chứa hầu hết các chất chống oxy hóa phenol, mang lại những lợi ích sức khỏe quan trọng.

Riêng về hàm lượng omega-3 chống viêm, 28g hạt óc chó có đến 2.570mg omega-3.

5. Đậu nành

Đậu nành là nguồn cung cấp chất xơ và protein thực vật dồi dào.

Chúng cũng là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng khác, bao gồm riboflavin, folate, vitamin K, magiê và kali.

Tuy nhiên, đậu nành cũng rất giàu axit béo omega-6. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng ăn quá nhiều omega-6 có thể gây ra chứng viêm. Do đó nên bổ sung đậu nành nhưng với hàm lượng vừa phải, không lạm dụng.

