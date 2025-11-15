Tiết lộ loại hạt "nhỏ nhưng có võ", là "THUỐC GIẢI ĐỘC TỰ NHIÊN" cho gan: Chợ Việt nào cũng bán

Gan là một cơ quan quan trọng, đảm nhận các chức năng sống còn như chuyển hóa và đào thải độc tố để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Để hỗ trợ gan làm việc hiệu quả, ngoài hạn chế bia rượu, thức khuya... thì việc bổ sung các thực phẩm có khả năng thanh lọc là điều cần thiết.

Theo Tiến sĩ Shang Yun (Sơn Đông, Trung Quốc), có một loại hạt rẻ tiền nhưng lại cực kỳ tốt cho gan, đó chính là đậu xanh.

Tại sao đậu xanh được mệnh danh là "thuốc giải độc tự nhiên" cho gan

Y học cổ truyền hay hiện đại đều công nhận đậu xanh có những thành phần tốt cho gan. Trong y học cổ truyền, loại hạt này có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt mát gan. Đồng thời chứa nhiều chất xơ cùng đạm thực vật để nuôi dưỡng gan.

Y học hiện đại đánh giá cao các hoạt chất như Flavonoid và Polyphenol trong đậu xanh với tác dụng chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm stress oxy hóa, từ đó ngăn ngừa sự lão hóa và tổn thương tế bào gan. Đặc biệt, đậu xanh còn có khả năng giúp gan đẩy nhanh quá trình thải độc tố.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng đậu xanh giúp tăng cường hoạt động của các enzyme giải độc trong gan. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu xanh còn gián tiếp hỗ trợ gan bằng cách cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp cơ thể loại bỏ các chất thải và độc tố qua đường ruột hiệu quả hơn, giảm gánh nặng làm việc cho gan.

Lưu ý khi dùng đậu xanh để tốt nhất cho gan

Dù tốt cho gan nhưng Tiến sĩ Shang Yun lưu ý rằng đậu xanh là một loại thực phẩm có tính mát nên ăn nhiều có thể gây hại cho sức khỏe của dạ dày và đường ruột. Muốn dùng đậu xanh an toàn để dưỡng gan, mọi người nên nhớ nguyên tắc 3 thứ nấu cùng và 4 nhóm người không nên ăn nhiều.

3 thực phẩm nên kết hợp cùng đậu xanh để tăng hiệu quả với gan:

- Đậu đỏ: Trong y học cổ truyền, đậu đỏ có vị ngọt chua, tính bình, công dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ tỳ, ích vị. Đậu đỏ và đậu xanh khi kết hợp cùng nhau làm gia tăng hương vị và cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Có thể dùng đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen nấu cùng cam thảo, ăn cả bã lẫn nước để trị tiêu khát, giải độc, nóng, lợi tiểu và thanh nhiệt.

- Nha đam: Cả nha đam và đậu xanh đều có tính mát, giúp thanh lọc và giảm cân, đem lại cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng cho cơ thể. Sự kết hợp giữa đậu xanh bùi bùi với nha đam giòn sần sật và nước chè ngọt thanh hỗ trợ tối đa việc thải độc.

- Bí đỏ: Các món ăn có cả đậu xanh và bí đỏ làm giảm lượng đường trong máu, có công dụng giải nhiệt, giải độc, và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Từ hai loại thực phẩm này có thể biến tấu ra nhiều món ăn đa dạng như cháo bí đỏ đậu xanh hay chè bí đỏ đậu xanh đều rất ngon miệng và bổ dưỡng.

4 nhóm người không nên ăn nhiều đậu xanh:

Mặc dù tốt cho gan, nhưng vì đậu xanh có tính hàn và nhiều chất xơ, Tiến sĩ Shang Yun khuyến cáo 4 nhóm người sau đây nên hạn chế tiêu thụ:

- Người đang rất đói: Đậu xanh vốn có tính hàn, nếu ăn lúc bụng đói sẽ gây lạnh bụng, không tốt cho đường tiêu hóa.

- Những người đang uống thuốc Đông y: Nếu đang uống thuốc Đông y thì tốt nhất là không nên ăn chè đậu xanh để tránh làm giảm hoặc mất tác dụng của thuốc.

- Những người mắc bệnh về hệ tiêu hóa: Vì đậu xanh có chứa nhiều chất xơ nên người có hệ tiêu hóa kém không nên ăn nhiều chè đậu xanh hay các thực phẩm có chứa đậu xanh để tránh gây trướng bụng, khó tiêu.

- Phụ nữ trong kỳ kinh: Lúc này, chị em nên ăn đồ ấm để dưỡng tử cung. Trong khi đó đậu xanh lại vị ngọt, tính lạnh, nếu ăn chè đậu xanh quá nhiều có thể làm nặng thêm cơn đau bụng kinh.