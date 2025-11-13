Khi nhắc đến "Tây Du Ký", bộ phim kinh điển của Trung Quốc, hẳn ai cũng nhớ đến Quốc vương Nữ Nhi Quốc với vẻ đẹp kiều diễm, đôi mắt sâu đượm tình và khí chất vương giả. Vai diễn ấy do nữ diễn viên Chu Lâm đảm nhận.

Thời gian trôi qua, nàng "Quốc vương" nay đã 73 tuổi, thế nhưng nhìn bà, người ta không khỏi ngỡ ngàng: Làn da vẫn căng sáng, nụ cười rạng rỡ, dáng đi nhanh nhẹn, thần thái đầy năng lượng. Nhiều người nhận xét, Chu Lâm trông chỉ như phụ nữ tuổi 40, trẻ trung, khỏe mạnh và thanh lịch đến khó tin.

Bí quyết chống già của bà là gì? Không phải công nghệ làm đẹp, không phải thực phẩm chức năng đắt đỏ, mà đơn giản chỉ là nguyên tắc "ăn 1 ít, 1 nhiều", cách ăn nghe đơn giản nhưng được bà duy trì suốt hàng chục năm và được khoa học chứng minh là giúp trẻ hóa cơ thể, tốt cho tim mạch, xương khớp và da.

Ăn "1 ít": Giảm thực phẩm nhiều chất béo, đường, tinh bột xấu

Chu Lâm từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng, bà hiếm khi ăn đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nhanh. Theo bà, những món đó tuy ngon miệng nhưng làm cơ thể mệt mỏi, da xấu và tinh thần chậm chạp.

Khoa học hiện đại hoàn toàn đồng tình với điều này. Theo Healthline, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và đường tinh luyện làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch, đồng thời thúc đẩy quá trình glycation, khiến collagen và elastin trong da bị phá vỡ, da dễ nhăn và chảy xệ.

Ngoài ra, thực phẩm chế biến sẵn hay đồ ngọt còn khiến cơ thể viêm âm ỉ, làm tăng tốc độ lão hóa tế bào. Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng, những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có biểu hiện lão hóa sinh học nhanh hơn 1,5-2 năm so với người ăn lành mạnh.

Vì vậy, "ăn ít" ở đây không phải là nhịn ăn, mà là giảm bớt thực phẩm nhiều chất béo, đường và tinh bột xấu, giúp cơ thể nhẹ nhàng, da mịn và năng lượng ổn định.

Ăn "1 nhiều": Tăng rau xanh, trái cây tươi mỗi ngày

Ngược lại, trong thực đơn của Chu Lâm luôn tràn ngập rau xanh, trái cây tươi và ngũ cốc nguyên cám. Bà đặc biệt thích uống nước ép cần tây, ăn cà chua bi, táo và hạnh nhân - những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc ăn ít nhất 400g rau và trái cây mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư.

Rau xanh chứa vitamin C, E, beta-carotene, lutein và polyphenol, đều là những "lá chắn" chống lại gốc tự do, nguyên nhân chính gây lão hóa da và tế bào.

Trong khi đó, trái cây như táo, cam, việt quất hay dâu tây lại cung cấp chất xơ và flavonoid, giúp ổn định đường huyết, bảo vệ mạch máu và giảm viêm.

Nhờ chế độ "ăn nhiều thực phẩm tươi sống", Chu Lâm không chỉ giữ được làn da sáng khỏe mà còn có dáng vóc săn chắc, xương khớp linh hoạt - điều hiếm thấy ở phụ nữ ngoài 70.

Ngoài ra "Quốc vương Nữ Nhi Quốc" còn có loạt bí quyết chống già đáng học hỏi

Bên cạnh nguyên tắc ăn uống, Chu Lâm còn duy trì những thói quen sống lành mạnh - những yếu tố được các chuyên gia y học đánh giá là "chìa khóa chống lão hóa tự nhiên":

Uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày: Nước giúp da duy trì độ ẩm, tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ thải độc. Theo Harvard Health Publishing, mất nước nhẹ kéo dài có thể khiến da xỉn màu và kém đàn hồi, nên việc bổ sung đủ nước là "mỹ phẩm tự nhiên" rẻ nhất.

Tập thể thao hàng ngày: Chu Lâm yêu thích bóng rổ, bơi lội và tập gym. Những hoạt động này không chỉ giữ dáng mà còn tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và giữ khớp linh hoạt. Nghiên cứu của Mayo Clinic cũng chỉ ra rằng, người tập thể dục đều đặn giảm 30% nguy cơ suy giảm nhận thức - một yếu tố khiến cơ thể "già đi" nhanh hơn.

Du lịch và giữ tâm hồn trẻ: Dù ở tuổi "thất thập cổ lai hy", Chu Lâm vẫn thích đi du lịch, ghi lại những cảnh đẹp và con người khiến bà xúc động. Bà nói: "Mỗi nơi đi qua là một bài học mới, tôi luôn háo hức như một cô gái trẻ". Tâm thế lạc quan, tò mò chính là liều thuốc tinh thần giúp cơ thể tiết serotonin và dopamine, mang lại cảm giác hạnh phúc, trẻ trung từ bên trong.

