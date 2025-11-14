Tôi uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng sau khi thức dậy, không ngờ cơ thể nhận được 4 lợi ích chỉ sau 2 tuần

Thức dậy vào buổi sáng thực sự là một nghệ thuật. Nó không chỉ là việc mở mắt, cũng không phải là việc ăn sáng và cảm thấy khỏe khoắn. Có người thức dậy sớm nhưng vẫn chẳng thấy chút năng lượng nào; có người uống nước nóng mà vẫn thấy cổ họng khô khốc.

Mọi người thường bảo tôi nên uống một cốc nước ấm pha chút muối ngay khi thức dậy vào buổi sáng, nghe như một phép màu. Nhưng liệu có thực sự kỳ diệu đến vậy? Các bác sĩ không thích nói quá, nhưng họ thường khuyến khích thói quen này.

Về mặt thể chất, sau một đêm ngủ say, cơ thể mất đi một lượng nước đáng kể. Ngay cả khi không đổ mồ hôi hay cảm thấy khát, độ nhớt của máu vẫn sẽ tăng lên tương ứng. Và một cốc nước vào buổi sáng không chỉ đơn thuần là "làm ẩm cổ họng".

Nước ấm, hơi mặn, không quá lạnh cũng không quá nóng, với nồng độ vừa phải, có hiệu quả điều hòa cơ thể tốt hơn nhiều so với việc chỉ uống nước lọc. Điều này đặc biệt đúng với người trung niên và cao tuổi; một cốc nước như vậy có thể mang lại tác động đáng kể, mặc dù không đáng kể.

Hơi thở thơm mát và cổ họng được cải thiện

Nhiều người bị hôi miệng khi thức dậy vào buổi sáng đến mức không chỉ bản thân họ không chịu nổi mà những người xung quanh cũng phải e ngại. Vì miệng không được nạp thức ăn qua đêm, lượng nước bọt tiết ra giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và "tổ chức tiệc tùng" trong miệng, từ đó gây ra hôi miệng vào buổi sáng.

Súc miệng bằng nước ấm, hơi mặn hoặc uống một ngụm nhỏ thực sự có tác dụng kháng khuẩn và làm sạch nhất định. Lượng ion natri vừa phải trong nước muối có thể điều chỉnh áp suất thẩm thấu của niêm mạc miệng, giúp giảm số lượng vi khuẩn, đồng thời thúc đẩy kích thích nhẹ tuyến nước bọt, giúp khôi phục môi trường khoang miệng trong lành.

Lưu ý rằng đây không phải là nước muối đậm đặc; dung dịch đậm đặc sẽ gây kích ứng và làm căng niêm mạc miệng. Nhiều người đã báo cáo rằng hơi thở được cải thiện và giảm bớt sự ngại ngùng khi nói chuyện sau khi duy trì thói quen này trong 2 tuần.

Hầu hết mọi người đều cho rằng khô họng là do thời tiết, nhưng tình trạng ngứa họng, khô họng khi thức dậy thường là do mất nước nghiêm trọng kết hợp với mất nước cục bộ do thở qua đêm. Tình trạng khó chịu này thậm chí còn rõ rệt hơn nếu bạn bị viêm họng mãn tính.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nước hơi mặn có thể giúp làm giảm tình trạng khô niêm mạc họng, và hàm lượng muối nhẹ này cũng có tác dụng ức chế nhẹ tình trạng viêm họng. Mặc dù không hẳn là một phương pháp điều trị, nhưng ít nhất nó cũng ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Một số người kiên trì uống nước ấm hơi mặn trong 2 tuần nhận thấy cảm giác nóng rát, ngứa ngáy và đau rát khi thức dậy vào buổi sáng đã giảm bớt, việc nói chuyện cũng dễ dàng hơn và họ cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Giúp nhu động ruột trơn tru và giảm táo bón

Một vấn đề khác thường gây khó khăn cho người trung niên và cao tuổi là táo bón. Quan niệm cho rằng uống nước ngay khi thức dậy vào buổi sáng giúp nhuận tràng không hoàn toàn sai lầm. Ruột nhạy cảm nhất vào thời điểm này trong ngày. Một cốc nước ấm có thể kích thích nhu động ruột, thêm một chút muối sẽ nhẹ nhàng kích thích ruột, thúc đẩy nhu động ruột và tăng cảm giác muốn đi đại tiện.

Dữ liệu lâm sàng cho thấy, hơn 68% bệnh nhân táo bón đã cải thiện đáng kể số lần đi tiêu sau khi uống nước vào cùng một thời điểm mỗi sáng trong 2 tuần. Tỷ lệ cải thiện cao hơn một chút ở những người sử dụng nước muối pha loãng so với những người chỉ uống nước lọc. Mặc dù không hiệu quả với tất cả mọi người, nhưng xu hướng này rất rõ ràng. Nếu kết hợp với thời gian đi vệ sinh đều đặn để hình thành phản xạ có điều kiện, cảm giác thỏa mãn khi "đi tiêu đều đặn" có thể thực sự gây nghiện.

Cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo hơn vào buổi sáng

Nói về việc "thức dậy nhanh", nhiều người nhận thấy não bộ mất một lúc để bắt kịp nhịp độ sau khi mở mắt vào buổi sáng. Điều này dễ ảnh hưởng đến lịch trình làm việc, đặc biệt là đối với những người có huyết áp không ổn định, dễ bị chóng mặt và phản ứng chậm sau khi thức dậy.

Nước muối có thể hữu ích vào lúc này. Một mặt, nó bổ sung chất lỏng, giúp nhanh chóng làm loãng nồng độ máu cao xảy ra qua đêm; mặt khác, một lượng nhỏ muối cũng có thể giúp điều hòa hạ huyết áp tư thế đứng ở những người bị huyết áp thấp khi họ thức dậy vào buổi sáng, giúp họ tỉnh táo hơn.

Mặc dù hiệu quả khác nhau tùy theo từng người, nhưng phản hồi lâm sàng cho thấy một số người lớn tuổi thường cảm thấy chóng mặt sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trong vòng vài ngày sau khi uống một cốc nước ấm có pha chút muối vào buổi sáng và ít nhất là họ không cảm thấy loạng choạng khi thức dậy.

Quá trình chuyển hóa chất lỏng được kích hoạt và tình trạng phù nề nhẹ được giảm bớt

Phù nề là một vấn đề không quá nghiêm trọng cũng không quá nhẹ. Nhiều người thức dậy với mí mắt sưng húp và tay chân cứng đơ, cảm thấy khó chịu cả ngày. Phù nề nhẹ này thường liên quan đến sự chậm chuyển hóa chất lỏng và dẫn lưu bạch huyết vào ban đêm. Mặc dù uống nước không thể trực tiếp làm giảm sưng, nhưng "uống nước đúng cách" có thể kích thích quá trình chuyển hóa và tuần hoàn chất lỏng của cơ thể.

Đặc biệt là vào sáng sớm, khi quá trình trao đổi chất của cơ thể bắt đầu hoạt động, một cốc nước muối loãng có thể nhẹ nhàng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, kích hoạt chức năng lọc của thận và giúp đào thải chất lỏng dư thừa dễ dàng hơn qua nước tiểu.

Dữ liệu khảo sát cho thấy, trong số những phụ nữ bị phù nề trước kỳ kinh nguyệt, gần 45% cảm thấy tình trạng sưng tấy cải thiện trong vòng 2 tuần bằng cách điều chỉnh thói quen uống nước vào buổi sáng, cho thấy phương pháp này thực sự có một số giá trị bổ trợ.

Tất nhiên, uống nước không phải là phương thuốc chữa bách bệnh và bạn không nên mong đợi kết quả ngay lập tức chỉ sau 2 ngày. Nhịp điệu của cơ thể cần thời gian để điều chỉnh, đặc biệt là đối với các bệnh mãn tính. Nhưng hành động đơn giản này, không tốn kém và không cần chuẩn bị đặc biệt, có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn một cách tinh tế thông qua việc thực hành đều đặn hàng ngày.

(Ảnh minh họa: Internet)