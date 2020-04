Tiếp tục công khai mỉa mai NSƯT Trịnh Kim Chi "đạo đức giả", Trà My "Thương nhớ ở ai" lại gây bức xúc

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên "Thương nhớ ở ai" Trà My lại có động thái đáp trả NSƯT Trịnh Kim Chi với những lời lẽ vô cùng phẫn nộ và khó nghe.

Trên trang cá nhân, ngoài những câu nói khó nghe ra, Trà My còn chỉ đích danh tên của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và viết: "Nhà em không còn ở trong showbiz nữa đâu Á hậu hết thời. Đạo đức giả lắm". Hành động của Trà My khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Ngay bên dưới đoạn chia sẻ của Trà My, hàng loạt cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích nữ diễn viên.

Chia sẻ của Trà My trên trang cá nhân.

Cư dân mạng bình luận: "Chị ơi dù gì mình cũng được gọi là diễn viên, miệng nên sạch sẽ đi chị, bởi vậy mới bị kêu là hết thời trong khi đóng có 1 phim í chị. Ai cũng bảo người ta... chị vậy chị thì sao? Chị có cảm thấy mình...?", "chuẩn mắc bệnh ngôi sao. Đợt này hết đường rồi", "chán bà chị hết thời ghê"...

Bình luận của cư dân mạng.

Vài tiếng sau khi chia sẻ bài đăng và nhận "mưa" chỉ trích từ cư dân mạng, Trà My đã chủ động xóa bài đăng trên. Trước đó, nữ diễn viên Trà My đã có phát ngôn gây xôn xao khi công khai nói NSƯT Trịnh Kim Chi với những lời mỉa mai, xúc phạm nặng nề. Cụ thể, Trà My cho rằng không nên tung hô hay thần thánh hóa những nghệ sĩ quyên góp chống dịch vì mục đích của họ cũng chỉ là để đánh bóng tên tuổi. Trà My còn nhắc đến chuyện các nghệ sĩ bày tỏ sự thương tiếc với "nghệ sĩ gì đó mới qua đời" - ám chỉ nữ diễn viên Mai Phương. Đặc biệt nêu thẳng tên NSƯT Trịnh Kim Chi, gọi nữ nghệ sĩ là "bà cô già hết đát đánh đu showbiz để kiếm thêm chút tiền nuôi con"

Đây không phải lần đầu tiên cô khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Dù sự nghiệp kém nổi bật, nhưng đời tư của Trà My luôn là tâm điểm của dư luận. Nữ diễn viên từng bị bạn diễn Ngọc Anh tố hành hung trên phim trường, mắc bệnh ngôi sao, cư xử thô lỗ, phát ngôn phản cảm...