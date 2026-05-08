"Tiền em làm ra thì em tiêu, còn lo tương lai là việc của anh": Quan điểm "độc lạ" khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội

Mấy ngày gần đây, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, câu chuyện về tài chính trong hôn nhân lại trở thành đề tài gây tranh cãi. Không còn là chuyện “ai giữ lương”, nhiều cặp vợ chồng trẻ bắt đầu đối diện với một câu hỏi khó hơn: người kiếm được nhiều tiền hơn có quyền tiêu thoải mái theo ý mình hay không? Và trách nhiệm tiết kiệm, lo cho tương lai thuộc về ai?

Phụ nữ cố kiếm được nhiều tiền là để tiêu thỏa thích?

Một bài đăng dài của tài khoản tên Minh đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận chỉ sau một đêm. Điều khiến cư dân mạng bàn tán không nằm ở việc vợ anh kiếm nhiều tiền, mà là cách cô ấy nhìn nhận chuyện tài chính gia đình.

Theo chia sẻ của Minh, vợ anh là Hồng, làm trong lĩnh vực điện tử và có thu nhập rất cao. Có tháng Hồng kiếm gấp 3-4 lần chồng. Ngay từ lúc yêu nhau, Minh đã biết Hồng tiêu tiền rất thoáng tay nhưng anh nghĩ đó chỉ là sở thích cá nhân, miễn cô ấy tự chủ tài chính thì không vấn đề gì.

Sau cưới, Minh mới nhận ra chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

Hồng gần như không có khái niệm tiết kiệm. Mỹ phẩm cô dùng đều thuộc dòng đắt tiền, có món vài triệu đồng nhưng chỉ dùng vài lần vì “không hợp da” là sẽ đem đi cho không tiếc, cho em gái, em họ hay đồng nghiệp, miễn là người nào mà Hồng quý. Tủ quần áo của Hồng luôn đầy đồ mới, còn đồ cũ vẫn còn nguyên tag, nhưng Hồng bảo stress nên cần đi shopping.

Không chỉ chi cho bản thân, Hồng còn rất hào phóng với bạn bè. Đi ăn chung, cô thường là người đứng ra thanh toán. Bạn thân sinh nhật thì tặng quà lớn, đồng nghiệp than hết tiền thì chuyển khoản cho vay vài triệu không suy nghĩ. Bố mẹ đẻ thích đi du lịch, Hồng sẵn sàng gửi tiền để ông bà đi nghỉ dưỡng vài ngày.

Minh kể có lần anh mở ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền điện nước thì giật mình vì tài khoản tiết kiệm của vợ gần như bằng 0, dù thu nhập của cô cao hơn anh rất nhiều. Anh nhẹ nhàng góp ý rằng cả hai nên để dành cho tương lai, phòng lúc đau ốm hoặc có việc lớn như mua nhà, sinh con.

Nhưng câu trả lời của Hồng khiến anh hụt hẫng.

Hồng nói tiền cô ấy làm ra thì cô ấy có quyền tiêu. Còn việc tiết kiệm, lo chuyện lớn, phòng rủi ro là trách nhiệm của người chồng. Theo Hồng, đàn ông trong gia đình phải là người đứng ra gánh phần “an toàn”, còn cô chỉ muốn sống thoải mái khi còn trẻ.

Minh viết rằng anh không yêu cầu vợ đưa hết lương hay phải sống kham khổ. Điều khiến anh áp lực là cảm giác mọi trách nhiệm dài hạn đều đổ dồn lên vai mình, trong khi vợ lại coi tiền của cô là tiền cá nhân tuyệt đối.

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra hàng loạt ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Hồng sống ích kỷ và chưa thực sự coi trọng hôn nhân. Nhiều người cho rằng khi đã lập gia đình thì cả hai đều phải có trách nhiệm với tương lai chung, không thể một người chỉ tiêu còn người kia phải gồng gánh mọi rủi ro.

Một tài khoản bình luận: “Không ai bắt phải đưa hết tiền cho chồng, nhưng đã là vợ chồng thì phải cùng lo. Lúc khỏe mạnh tiêu rất dễ, tới khi có biến cố mới thấy tiền tiết kiệm quan trọng thế nào”.

Một người khác lại viết: “Nghe như Hồng vẫn đang sống kiểu độc thân. Thích thì mua, thích thì cho”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực Hồng. Họ cho rằng phụ nữ kiếm được nhiều tiền thì hoàn toàn có quyền tận hưởng thành quả lao động của mình. Việc cô ấy hỗ trợ bố mẹ đẻ hay giúp bạn bè không sai, vấn đề nằm ở cách hai vợ chồng chưa thống nhất kỳ vọng tài chính từ đầu.

Một bình luận nhận được nhiều lượt thích viết: “Ngày xưa phụ nữ ở nhà nội trợ thì đàn ông nuôi. Giờ phụ nữ kiếm được tiền lại bắt họ vừa chia đôi trách nhiệm tài chính vừa phải tiết kiệm thay cả chồng thì cũng không công bằng”.

Có người lại nhìn nhận theo hướng khác: “Hai người có tư duy tiền bạc quá khác nhau. Một người thích an toàn, một người thích tận hưởng hiện tại. Sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn thôi”.

Sống chung nhưng quản lý tiền như người độc thân

Trước làn sóng tranh luận, một chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng vấn đề lớn nhất trong hôn nhân không phải là ai kiếm nhiều hơn, mà là sự thiếu minh bạch và thiếu thống nhất trong cách sử dụng tiền.

Theo chuyên gia, rất nhiều cặp đôi trẻ hiện nay rơi vào tình trạng “sống chung nhưng quản lý tiền như người độc thân”. Ai cũng có tài khoản riêng, mục tiêu riêng, nhưng lại thiếu một kế hoạch chung cho tương lai.

Chuyên gia này đưa ra 3 nguyên tắc được xem là quan trọng nhất để giữ minh bạch tài chính mà vẫn thoải mái trong hôn nhân.

Thứ nhất là phải có quỹ chung cố định.

Dù thu nhập chênh lệch thế nào, cả hai vẫn nên đóng góp một phần vào quỹ gia đình để lo các khoản lớn như tiết kiệm, y tế, con cái hoặc dự phòng thất nghiệp.

Thứ hai là vẫn cần có “tiền tự do” cho mỗi người.

Sau khi hoàn thành trách nhiệm chung, vợ hoặc chồng đều có quyền tiêu phần còn lại theo sở thích cá nhân mà không bị kiểm soát quá mức.

Thứ ba là phải nói chuyện rõ ràng về kỳ vọng tài chính trước khi mâu thuẫn xảy ra.

Nhiều cặp đôi ngại nói về tiền vì sợ mất tình cảm, nhưng thực tế đây lại là nguyên nhân âm thầm khiến hôn nhân căng thẳng lâu dài.

Câu chuyện của Minh và Hồng đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Dưới bài đăng, tranh cãi vẫn tiếp tục nổ ra giữa hai luồng quan điểm. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người chú ý nhất là một câu Minh viết ở cuối bài đăng của mình:

“Tôi không sợ kiếm ít hơn vợ, tôi chỉ sợ đến một ngày có chuyện xảy ra thì người duy nhất biết lo vẫn chỉ là mình tôi”.