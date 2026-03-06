Quan điểm của Đức Phật về hôn nhân và cách để duy trì hạnh phúc trong mỗi gia đình

Thái tử Siddhartha là con của Vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya của mảnh đất ngày nay thuộc Nepal, sống vào thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6 TCN.

Đến năm chàng tròn 16 tuổi, cha mẹ Thái tử thấy rằng đã đến lúc con mình phải thành gia lập thất nên đã tổ chức một buổi lễ trang trọng để tuyển chọn vợ cho chàng từ các nàng công chúa xinh đẹp nhất từ khắp nơi trên đất nước.

Thế nhưng, cuối cùng người được Thái tử lựa chọn lại chính là Công chúa Yashodhara, em họ của Thái tử, con gái của Vua Suppabuddha và dì của Thái tử.

Sau đó, hai người có cuộc hôn nhân hạnh phúc với một người con trai tên là Rahula. Nhưng sau khi được chứng kiến cuộc sống khổ sở của dân chúng bên ngoài, Thái tử Siddhartha đã quyết định rời đi, trở thành một nhà sư để cứu giúp họ.

Sau khi ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề , Thái tử Siddhartha đã được giác ngộ và trở thành Đức Phật Tất Đạt Đa Cồ Đàm , còn gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni . Sau này, Công chúa Yashodhara cùng con trai Rahula cũng đi theo và trở thành Phật tử của Người.

Quan điểm của Đức Phật về hôn nhân

Là người đã từng kết hôn vì tình yêu và có một gia đình hạnh phúc, hơn ai hết, Đức Phật Tất Đạt Đa Cồ Đàm hiểu rất rõ về đời sống hôn nhân và có cái nhìn khách quan về vấn đề này.

Có thể nói, sinh thời, Đức Phật chưa bao giờ ủng hộ hay chống lại hôn nhân. Đạo Phật quan niệm hôn nhân là chuyện riêng của mỗi người, không phải một nghĩa vụ tôn giáo. Không có điều luật nào của Đạo Phật quy định con người phải kết hôn hay không được kết hôn.

Tuy nhiên, Đức Phật đã chỉ ra những khó khăn sẽ nảy sinh trong cuộc sống vợ chồng, để muốn các Phật tử biết để chuẩn bị cho chính mình và người bạn đời, để có hôn nhân hạnh phúc.

Trong cuốn Kin Suy đồi (Parabhava Sutta) , Ngài cho rằng, các vấn đề trong hôn nhân thường xuất phát từ việc người chồng không hài lòng với vợ và phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác. Đây chính là cội rễ gây nên sự suy đồi và sa sút của người đàn ông, là bước đầu tiên phá nát một gia đình và tương lai con trẻ.

Theo Đức Phật, ta hoàn toàn có thể duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu người chồng luôn yêu thương và tôn trọng vợ"

Vậy làm thế nào để có một cuộc hôn nhân lý tưởng? Để có được nó có khó không? Theo Đức Phật, ta hoàn toàn có thể duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu người chồng luôn yêu thương và tôn trọng vợ bằng cách:

- Lịch sự hòa nhã với vợ.

- Trân trọng vợ.

- Chung thủy với vợ

- Chia sẻ trách nhiệm gia đình với vợ.

- Tặng quà cho vợ.

Đổi lại, người vợ cũng có những trách nhiệm và bổn phận của mình, đó là:

- Coi sóc nhà cửa, con cái.

- Thân thiện với người thân và bạn bè của chồng.

- Chung thủy với chồng.

- Quản lý của cải của gia đình.

