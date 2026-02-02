Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải gây tranh cãi với quan điểm “lấy chồng phải theo chồng” dịp Tết

Trong bối cảnh chủ đề "ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại" đang trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, phát ngôn mới đây của Chu Thanh Huyền – vợ tiền vệ Quang Hải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều.

Cụ thể, Chu Thanh Huyền thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân rằng khi đã lập gia đình, cô ưu tiên việc ăn Tết tại nhà chồng. Theo cô, đây là lẽ đương nhiên dựa trên quan niệm "lấy chồng thì phải theo chồng".

"Vì bây giờ em đã lấy chồng rồi, mà lấy chồng thì đương nhiên là phải theo chồng. Vậy nên Tết năm nay em vẫn sẽ ăn Tết ở nhà chồng", Thanh Huyền chia sẻ.

Chu Thanh Huyền đã có 2 năm ăn Tết nhà chồng (Ảnh: FBNV)

Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay, khi Quang Hải phải thi đấu xuyên Tết tại nước ngoài, Chu Thanh Huyền xác định trách nhiệm của bản thân sẽ nặng nề hơn. Cô cho biết mình sẽ vừa chăm sóc con nhỏ, vừa phụ giúp bố mẹ chồng chuẩn bị, sửa soạn Tết chu đáo để thay chồng quán xuyến gia đình.

Ngay sau khi được chia sẻ, quan điểm của bà xã Quang Hải đã vấp phải hai luồng dư luận đối lập. Nhiều người cho rằng phát ngôn này mang tính phiến diện và có thể khiến gia đình nhà ngoại cảm thấy chạnh lòng. Họ lập luận rằng Tết là dịp đoàn viên, cha mẹ nào cũng mong ngóng con cái trở về, không nên mặc định việc phụ nữ lấy chồng là phải theo nhà chồng. Rất nhiều chị em cũng muốn về nhà ngoại ăn tết.

Ngược lại, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Chu Thanh Huyền. Nhóm ý kiến này cho rằng trong hoàn cảnh chồng vắng nhà, việc cô ở lại hỗ trợ bố mẹ chồng là hành động hiếu thảo và tâm lý. Hơn nữa, việc thăm nhà ngoại hoàn toàn có thể sắp xếp linh hoạt vào thời điểm trước hoặc sau Tết để vẹn cả đôi đường. Dù gây tranh cãi, nhưng đa số đều đồng tình rằng việc ăn Tết ở đâu không quan trọng bằng sự thấu hiểu và thỏa thuận dựa trên tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Ảnh dịp tết 2025 của gia đình Quang Hải (Ảnh: FBNV)

Chu Thanh Huyền và Quang Hải đã cưới nhau được gần 2 năm và có 2 năm ăn tết cùng nhau. Kể từ khi về chung một nhà cặp đôi dành trọn thời gian để cùng chăm sóc con trai. Nàng WAG sinh năm 2000 còn rất được lòng bố mẹ Quang Hải, cô thường xuyên khoe ảnh, video về quê thăm bố mẹ chồng.