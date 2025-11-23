Tiền đi chợ lúc ít lúc nhiều - tôi thử đổi một thói quen nhỏ và tiết kiệm ngay 800.000 đồng/tháng

Tôi không hiểu vì sao tiền chợ lúc thấp lúc cao - cho đến khi nhìn lại thói quen của mình

Tôi từng nghĩ tiền chợ thất thường là do giá cả thị trường lên xuống. Nhưng càng ghi chép, tôi càng thấy một sự thật khác: chi phí không ổn định là do… chính mình.

Và đúng thật. Tôi nấu theo cảm hứng, thích gì mua nấy, thừa thì cất tủ lạnh, hôm sau quên, cuối tuần phải… đổ đi. Tiền không mất vào bữa ăn — tiền mất vào lãng phí.

Cho đến một ngày, tôi áp dụng một thay đổi duy nhất.

Thói quen nhỏ thay đổi tất cả: Mua – chế biến – nấu theo “cụm 3 bữa”

Tôi quyết định thử quy tắc: 1 lần đi chợ = đủ cho 3 bữa liên tiếp, thay vì mua theo ngày hoặc mua theo tuần.

Chỉ thế thôi. Nhưng mọi thứ thay đổi.

Vì sao “cụm 3 bữa” lại tiết kiệm mạnh đến vậy?

1. Không còn mua dư vì ham rẻ

Trước đây, tôi hay mua nhiều hơn vì nghĩ “để dùng dần”. Nhưng rồi 20–30% đồ hỏng trước khi kịp dùng.

Khi mua cho 3 bữa, tôi buộc phải tính đúng lượng, không dư không thiếu.

2. Chế biến một lần – dùng được ba lần

Tôi rửa rau một lần cho cả 3 bữa, chia hộp 3 phần. Thịt cá cũng chia sẵn để khỏi mở ra – đóng vào nhiều lần.

→ Giảm thời gian đứng bếp → Giảm tiền điện, nước → Giảm luôn hiện tượng “quên đồ trong tủ lạnh”

3. Giảm mạnh tình trạng mua theo cảm xúc

Đi chợ theo ngày = thấy gì ngon là mua thêm. Đi chợ theo cụm 3 bữa = danh sách rõ ràng → không phát sinh thừa.

4. Không tồn đọng thực phẩm – không phải bỏ đi

Tuần nào tôi cũng phải bỏ 1 mớ rau, 1 ít thịt cũ. Áp dụng cụm 3 bữa xong, gần như không bỏ gì nữa.

Kết quả sau 1 tháng: Tôi tiết kiệm gần 800.000 đồng

Tôi so lại bảng chi:

Trước khi thay đổi (tháng cũ):

- Tiền chợ: ~3.200.000đ

- Đồ bỏ vì hỏng: ~200.000đ

- Mua thêm phát sinh: ~400.000đ

- Đi chợ nhiều lần nên phát sinh ship hoặc xăng xe: ~150.000đ

Tổng: ~3.950.000đ

Sau khi áp dụng thói quen “cụm 3 bữa”:

- Tiền chợ: ~2.700.000đ

- Hầu như không bỏ đồ: giảm còn ~20.000đ

- Gần như không mua phát sinh: ~100.000đ

- Đi chợ 2 lần/tuần: ship/xăng xe ~60.000đ

Tổng: ~2.880.000đ

Số tiền tiết kiệm: ~800.000đ/tháng

Không phải ăn uống kham khổ, chỉ là bớt lãng phí.

3 mẹo nhỏ giúp quy tắc “cụm 3 bữa” phát huy tối đa sức mạnh

1. Chọn 2 loại rau – 2 loại đạm – 1 món canh cho cả 3 bữa

Thực đơn xoay vòng nhưng không trùng lặp.

Ví dụ:

Đạm: gà – thịt băm

Rau: cải – rau muống

Canh: bí nấu thịt

2. Chia hộp ngay sau khi đi chợ

Đừng để thực phẩm “nằm chờ” trong tủ lạnh. Chia sẵn vào 3 hộp nhỏ giúp nấu nhanh hơn và tránh quên.

3. Không mua thêm bất cứ món gì ngoài danh sách 3 bữa

Chỉ cần giữ nguyên tắc này → giảm mạnh chi phụ.

Kết lại

Bữa cơm nhà lúc rẻ lúc đắt không phải vì giá cả thất thường. Nó thất thường vì cách chúng ta mua – cất – nấu – dùng thất thường.

Chỉ với một thay đổi nhỏ — nấu theo “cụm 3 bữa” — tôi đã tiết kiệm gần 800.000 đồng mỗi tháng mà bữa nào cũng đủ món, ngon lành.

Hóa ra tiết kiệm không nằm ở cắt món ăn. Nó nằm ở cách sắp xếp thông minh để không phải bỏ đi thứ mình đã mua bằng chính tiền của mình.