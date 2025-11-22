6 loại trái cây đang vào mùa, vừa ngon vừa rẻ, đi chợ không mua thì phí quá

Thời điểm cuối năm là lúc nhiều loại trái cây vào mùa, chín mọng và tươi ngon. Chọn mua đúng vụ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo hương vị và dinh dưỡng tốt nhất. Nếu bạn đang dự định mua trái cây cho gia đình, hãy cân nhắc 6 loại sau đây.

1. Bưởi

Bưởi là một trong những loại trái cây đặc trưng của mùa thu đông, thường chín rộ từ tháng 10 đến tháng 12. Bưởi lúc này ngọt vừa phải, thịt mọng nước, dễ tách múi. Ngoài hương vị thơm ngon, bưởi còn giàu vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa, giúp tăng sức đề kháng và tốt cho hệ tiêu hóa. Giá bưởi mùa này cũng khá hợp lý, dao động tùy giống từ 30.000 đến 60.000 đồng/kg.

2. Táo

Táo là loại trái cây quen thuộc, được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ vị ngọt thanh, giòn mát và dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Táo đỏ, táo xanh hay táo vàng đều giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống viêm, tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Khi mua táo, nên chọn những quả cầm chắc tay, vỏ bóng tự nhiên, không có vết thâm hay nứt nẻ. Táo đúng mùa thường giá hợp lý hơn so với táo nhập khẩu hay táo trái mùa, đồng thời ít bị phun thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

3. Cam, quýt

Cam và quýt cũng là những loại trái cây vào mùa đông, từ tháng 10 đến tháng 12. Quả mọng nước, vị ngọt nhẹ, dễ ăn. Cam, quýt giàu vitamin C, hỗ trợ tăng cường miễn dịch trong những ngày trời lạnh, đồng thời giúp da dẻ khỏe mạnh. Ngoài ra, đây còn là loại trái cây dễ bảo quản, có thể để vài ngày ở nhiệt độ thường hoặc vài tuần trong tủ lạnh mà vẫn giữ được độ tươi ngon. Giá cam quýt mùa này thường dao động từ 25.000 - 50.000 đồng/kg.

4. Xoài

Xoài cuối năm chủ yếu là các giống xoài cỡ nhỏ hoặc xoài keo, thường chín vào tháng 11 và 12. Xoài lúc này vừa ngọt vừa thơm, thịt mềm, ăn trực tiếp hoặc chế biến sinh tố, salad đều rất hợp. Ngoài hương vị, xoài chứa nhiều vitamin A, C và các chất chống oxy hóa, giúp sáng mắt và tăng cường miễn dịch.

5. Hồng

Hồng là loại quả đặc trưng của mùa đông, thường chín rộ từ tháng 10 đến tháng 12. Quả đỏ mọng, vị ngọt dịu, thơm nhẹ và giàu vitamin, chất xơ. Hồng có thể ăn tươi, phơi khô hoặc chế biến thành mứt, giúp bữa ăn thêm phong phú. Mua hồng đúng mùa vừa ngon vừa rẻ, giá trung bình từ 20.000 - 40.000 đồng/kg tùy giống.

6. Nho

Cuối năm cũng là mùa nho vụ đông, đặc biệt là các giống nho xanh, nho đỏ trong nước. Nho mọng nước, vị ngọt thanh, giàu vitamin C, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Đây là loại trái cây lý tưởng để ăn trực tiếp hoặc chế biến nước ép, sinh tố. Giá nho mùa này dao động khoảng 50.000 -80.000 đồng/kg, hợp lý hơn so với nho trái mùa nhập khẩu.

Lời khuyên khi chọn mua trái cây đúng mùa

Khi chọn mua trái cây, đặc biệt vào mùa chính vụ, nên quan sát kỹ màu sắc, độ mọng nước và mùi thơm tự nhiên của quả. Tránh những quả có vết thâm, dập nát hay chảy nhựa, bởi những quả này thường nhanh hỏng và giảm chất lượng. Nên ưu tiên trái cây vừa chín tới, còn cứng tay nhưng vẫn ngửi thấy mùi thơm dịu, như vậy sẽ đảm bảo hương vị tươi ngon và dinh dưỡng tối đa.

Với những loại trái cây mua về nhiều, bạn có thể phân loại theo từng loại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh hoặc nơi thoáng mát, khô ráo để kéo dài thời gian sử dụng. Quả mềm, dễ hỏng nên để riêng để tránh làm hư các quả khác. Ngoài ra, nên rửa sạch trước khi ăn, nhưng không rửa trước khi cất giữ lâu ngày để tránh nước làm quả nhanh hỏng. Chọn và bảo quản đúng cách sẽ giúp bạn tận hưởng trái cây ngon, bổ dưỡng mà không lãng phí.

