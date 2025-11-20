Tôi đổi 3 thói quen buổi tối – và chỉ sau 1 tháng đã giảm được 900 nghìn tiền sinh hoạt

Mọi thứ bắt đầu từ một buổi tối cuối tháng

Đó là lúc tôi nhìn lại hóa đơn sinh hoạt và thấy mình chi nhiều khoản rất vô lý: điện nước tăng, đồ ăn tồn trong tủ lạnh, và đặc biệt là những phát sinh nhỏ lẻ không hề được tính trước.

Chị Mai (41 tuổi, Hà Nội) từng nói với tôi: “Chi tiêu buổi tối mới là thứ âm thầm ngốn tiền. Sáng và trưa bận rộn, chỉ đến tối mình mới… hư”.

Nghe đơn giản nhưng đúng thật. Tối là khoảng thời gian dễ buông xuôi: bật điều hòa quá lâu, nấu nướng theo cảm hứng, mở tủ lạnh tìm đồ ăn vặt…

Tôi quyết định thử thay đổi 3 thói quen. Và đây là điều đã khiến ví tiền của tôi “thở phào”.

3 thói quen buổi tối giúp tôi giảm 900 nghìn/tháng

1. Tắt điện – điều hòa đúng giờ cố định

Trước đây, tôi bật điều hòa từ 7h tối đến 11h đêm, thậm chí có hôm để qua đêm. Tháng nào tiền điện cũng tăng 100–150 nghìn.

Tôi đặt một nguyên tắc mới:

- Điều hòa bật tối đa 2 tiếng (8h–10h).

- Sau đó chuyển sang quạt hoặc chế độ gió nhẹ.

- Tắt toàn bộ đèn phụ và chỉ dùng 1 đèn chính.

Tiết kiệm được: khoảng 250–300 nghìn/tháng. Điều tôi không ngờ: ngủ còn sâu giấc hơn.

2. Chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau ngay trong 15 phút

Trước đây, buổi tối tôi thường không chuẩn bị gì và sáng hôm sau mua đồ ăn vội vàng → rất tốn.

Bây giờ tôi dành 15 phút cuối ngày để:

- Rửa và để ráo rau

- Ướp sẵn thịt/cá

- Chia đồ vào 2–3 hộp nhỏ

- Ghi chú bữa mai sẽ nấu gì

Nhờ vậy, tôi giảm 300–350 nghìn tiền ăn sáng + phát sinh không đáng có, đặc biệt là khoản “lười nấu thì mua đồ ăn sẵn”.

Chị Ngọc (39 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tối mà soạn sẵn đồ cho hôm sau là y như rằng tiết kiệm. Không chuẩn bị là đảm bảo tốn tiền”.

3. Dọn bếp trong đúng 10 phút – không thêm, không bớt

Trước đây, tôi hay để bếp bừa, chén đĩa dồn sáng hôm sau rửa → dùng nhiều nước hơn, nhiều xà phòng hơn, và… nhiều stress hơn.

Giờ tôi áp dụng quy tắc “10 phút”:

- Chỉ làm những việc gọn nhất: tráng bát, gom rác, lau bếp

- Không rửa toàn bộ lúc tối, nhưng giữ bếp sạch 70%

- Sáng chỉ rửa nốt bát đĩa còn lại

Nhờ vậy, tôi giảm được:

- 50–70 nghìn tiền nước

- 60–80 nghìn tiền xà phòng, túi rác

- 100–150 nghìn cho những lần “lười nấu vì bếp bừa”

Tổng lại: gần 300 nghìn từ việc… dọn 10 phút.

Bảng tính tiết kiệm trong 1 tháng

Hạng mục Số tiền giảm được Điều hòa – điện – đèn 250.000–300.000đ Đồ ăn phát sinh – mua sẵn 300.000–350.000đ Dọn bếp – nước – xà phòng – tránh lười 250.000–300.000đ Tổng tiết kiệm ~900.000đ/tháng

Vì sao buổi tối lại là “điểm vàng” của tiết kiệm?

Đây là thời điểm chúng ta dễ cảm xúc → dễ tiêu tiền theo bản năng.

- Là lúc nhiều thiết bị điện vận hành nhất.

- Là thời gian chuẩn bị cho ngày hôm sau — chuẩn bị tốt = tiết kiệm tốt.

- Và đặc biệt, thói quen buổi tối quyết định cả nhịp chi tiêu của một gia đình.

Một thay đổi nhỏ mỗi tối → một khoản giảm rõ rệt mỗi tháng.

Kết lại

Tôi không thay đổi lối sống. Tôi cũng không phải cắt bỏ niềm vui.

Tôi chỉ đổi 3 thói quen buổi tối — đúng 3 việc nhỏ, nhẹ tênh — và tháng đầu tiên đã giảm được gần 1 triệu.

Đôi khi, tiết kiệm không nằm ở những quyết định lớn. Nó nằm ở những hành động nhỏ lặp lại mỗi ngày, nhất là vào buổi tối — khi chúng ta tưởng như… chẳng còn sức để quan tâm đến tiền nữa.