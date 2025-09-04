Tiệm bánh dừa "chú Phát" 4 thập kỷ luôn đông nghịt khách: Món quà tuổi thơ ngon nức tiếng của người Sài Gòn

Giữa TP.HCM nhộn nhịp, có một tiệm bánh nhỏ nép mình trên đường Hồng Bàng, nơi suốt hơn 45 năm qua vẫn giữ nguyên một hương vị khiến người xa nhớ, người gần thương. Đó là tiệm bánh dừa Tản Đà của chú Phát - nơi gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ. Bánh dừa, món ăn mang gốc gác Triều Châu, được chú giữ nghề từ anh rể truyền lại. Hơn 4 thập kỷ, vẫn những công thức gia truyền, vẫn mùi bột thơm hòa quyện với dừa non béo bùi, khiến tiệm bánh luôn tấp nập khách ra vào. Người mua ăn vội, người mua biếu tặng, và nhiều người đi xa trở về Sài Gòn cũng ghé lại, như một cách tìm lại ký ức xưa.

Hương vị Triều Châu gia truyền giữa lòng Sài Gòn xưa

Trên con đường Hồng Bàng, quận 5 cũ, nơi phố xá tấp nập người qua kẻ lại, có một tiệm bánh dừa mà hễ nhắc đến, nhiều người dân Sài Gòn sẽ bồi hồi nhớ về tuổi thơ. Tiệm bánh dừa Tản Đà của chú Phát đã tồn tại hơn 45 năm, trở thành điểm hẹn ẩm thực quen thuộc. "Bánh này là của người Triều Châu, chỉ có người Triều Châu mới làm bánh này thôi, mà cái nghề này là của bên anh rể, anh rể truyền qua cho chú. Cái nghề này, cái nghề gia truyền này chỉ truyền từ nội bộ của bà, trong dòng anh em này nọ chứ không có chuyện trong ngoài", chú Phát chia sẻ.

Bánh dừa Tản Đà xuất hiện từ năm 1980, ban đầu chú Phát bán ở đường Nguyễn Tri Phương, sau đó chuyển về Tản Đà và nay là Hồng Bàng. Người dân quen gọi là "bánh dừa Tản Đà" từ đó. Đằng sau hơn bốn thập kỷ gìn giữ, có cả niềm kiên trì và tình yêu nghề. "Bán 42 năm nha, 42 năm có giờ mới dám mướn cái tiệm ra bán á", chú cười hiền.

Để có chiếc bánh dừa thơm ngon, quy trình không hề đơn giản. Bột mì và trứng gà được trộn, ủ cho nở rồi mới đem nướng. Khuôn gang phải đủ nóng để bánh không bị dính. Khi bánh chín, người ta dùng quạt hong cho nguội, sau đó mới cho nhân lên. Dừa non bào nhỏ được cho vào phần đế, ém chặt rồi phủ thêm lớp vỏ phết bơ, úp lại thành chiếc bánh hoàn chỉnh. Bánh dừa truyền thống có màu vàng nâu bắt mắt. Ngày nay, chú Phát còn sáng tạo thêm bánh lá dứa với màu xanh mướt, vừa đẹp mắt vừa thơm nồng mùi lá.

Đa dạng hương vị, mỗi loại một nét riêng: Ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ

Thực đơn ở tiệm phong phú: Từ dừa truyền thống, dừa bơ đậu phộng, dừa sầu riêng cho đến ca dé (bơ sữa) hay bơ đường. Giá dao động từ 40.000 - 55.000 đồng, hộp mix đủ vị khoảng 60.000 đồng, vừa vặn cho 2–3 người thưởng thức. Cụ thể, giá cả tại tiệm để thực khách hiểu rõ là nhân dừa bơ đậu phộng - 50k/nửa ổ (3 miếng), nhân dừa 40k/6 miếng, dừa bơ sữa (cadé) 50k/6 miếng, bơ đường 40k/6 miếng, dừa sầu riêng 55k/6 miếng, mix đủ vị 60k/6 miếng.

Miếng bánh cắn vào mềm xốp, vỏ thơm bơ, phần nhân dừa sần sật, vừa béo vừa bùi. Nếu chọn sầu riêng, sẽ thêm chút nồng nàn; còn ca dé thì ngọt dịu, béo ngậy. Sự kết hợp giữa vỏ bánh nhạt nhẹ và nhân ngọt đậm khiến tổng thể vừa miệng, không ngấy.

Không chỉ ngon, bánh dừa Tản Đà còn là "món quà ký ức". Nhiều người Sài Gòn từng lớn lên với chiếc bánh này: Sáng mua một hộp đem đi học, chiều tan lớp tạt ngang tiệm mua vài miếng mang về. Hơn 45 năm qua, tiệm đã đồng hành cùng bao thế hệ. Có người xa quê hương, mỗi lần trở lại nơi này đều tìm đến chú Phát để mua vài hộp, vừa để ăn vừa để biếu.

"Bánh này gắn với tuổi thơ tôi. Giờ già rồi, thỉnh thoảng về lại thành phố, mua một hộp ăn mà nước mắt rưng rưng", một vị khách chia sẻ. Trên mạng xã hội, khi bắt gặp các video review về món bánh dừa của tiệm chú Phát, nhiều cư dân mạng cũng không tiếc lời khen cho món bánh ngọt tuổi thơ này: "Bánh nhà chú ngon lắm á", "Mình rất thích bánh của chú, có khi một mình ăn 2 cái bánh nhân dừa, mình rất thích", "Bánh này ăn rất là ngon, tôi ăn mà ghiền luôn đó, mỗi lần đi thành phố là ghé vô mua mấy hộp luôn",...

Điều khiến tiệm đặc biệt là công thức làm bánh vẫn được giữ kín trong gia đình, không truyền ra ngoài. Có lẽ, chính sự gìn giữ ấy đã làm nên sức hút: Giữa muôn vàn loại bánh ngọt hiện đại, bánh dừa Tản Đà vẫn giữ được sự riêng biệt.

Ngoài bánh dừa, tiệm còn bán thêm bánh bò, bánh bông lan để khách có nhiều lựa chọn. Nhưng nổi bật nhất vẫn là những ổ bánh dừa nóng hổi, vừa nướng xong đã tỏa hương khắp ngõ phố. Ai đi ngang qua cũng khó lòng cưỡng lại.

Địa chỉ quen thuộc:

Cơ sở 1: 263 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM. (địa chỉ cũ)

Cơ sở 2: 41A Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. (địa chỉ cũ)

Giữa nhịp sống hiện đại, khi những thương hiệu bánh ngọt du nhập ngày càng nhiều, tiệm bánh dừa Tản Đà của chú Phát vẫn kiên trì tồn tại hơn 45 năm. Không chỉ đơn thuần là món ăn, bánh dừa còn là một phần ký ức, một hương vị quê nhà mà mỗi người Sài Gòn đều trân quý. Ai từng đi xa, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã thấy thòm thèm muốn quay về.