Mới đây, một quán ăn Hàn Quốc vừa xuất hiện trong chương trình Siêu Thực Thành của nghệ sĩ Trấn Thành đã full bàn ở mọi chi nhánh. Đây là quán Wok of Love, theo chủ quán giải thích nghĩa thì quán lấy tên này vì tất cả các món ăn đều nấu bằng chảo và nấu bằng tình yêu.

Trấn Thành cùng Miu Lê, Negav và Ánh Sáng AZA đến review quán ăn Wok of Love

Được biết, Trấn Thành cùng các khách mời là Miu Lê, Negav và Ánh Sáng AZA đã thưởng thức nhiều món của Wok of Love. Tuy nhiên, theo như Trấn Thành đã gợi ý thì Wok of Love nổi tiếng với các món Tương Đen ‘Xèo’ Thố và Mỳ Champong Bò Hương Lửa, ngay cả Miu Lê cũng ấn tượng nhất với món Jajangmyeon. Bên cạnh hai món ăn này thì Trấn Thành cùng các khách mời cũng thử nhiều món khác như Bánh Xếp Chiên, Bánh Xếp Hấp, Thịt Heo Chiên Giòn Sốt Chua Ngọt Hàn Quốc, Trà Sữa HongKong.

Những món ăn mà Trấn Thành cũng các khách mời đã thử

Chính sự giới thiệu nhiệt tình của Trấn Thành mà quán ăn Wok of Love đã ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của công chúng, khiến cho toàn bộ chi nhánh của quán full bàn, full công suất trong giờ cao điểm.

Sau khi xuất hiện trong chương trình Siêu Thực Thành, Wok of Love thu hút nhiều thực khách đến ăn

Trong bài đăng mới nhất của thương hiệu, Wok of Love đã đăng tải nhiều hình ảnh không gian kín khách và nhân viên làm việc không ngơi nghỉ để phục vụ lượng thực khách đông đảo ghé ăn. Bên cạnh đó, bên dưới bài đăng cũng có nhiều cư dân mạng đã đi ăn tại Wok of Love sau khi xem video Siêu Thực Thành để lại bình luận về món và chất lượng phục vụ như:

- Coi Siêu Thực Thành xong là mê Negav, Miu Lê thấy ăn ngon quá trời cái mình cũng đi thử xem sao. Quán đồ ăn ngon lắmmmm. Đặc biệt là món mì tương đen Bữa mình có ghé ăn, tiếc là đi hơi ít ng nên k gọi được nhiều món.

- Giữ chất lượng và dịch vụ ổn định để ko uổng công Trấn Thành review cho nha!

- Chúc mừng quán ạ.

Ngay cả cư dân mạng ở Hà Nội cũng bình luận rằng sẽ ghé ăn Wok of Love nếu có dịp vào TP.HCM. Được biết, Wok of Love là nhà hàng Hàn - Trung có chủ quán là người Hàn với 15 năm kinh nghiệm ẩm thực. Quán nổi tiếng với những món mì và những sợi mỳ nơi đây được làm thủ công và lên men trong 24 giờ. Chính vì thế, Trấn Thành mới “mê mẩn” những món mỳ nơi đây.

Giá món tại Wok of Love dao động từ 100.000 đến hơn 300.000 đồng, với khẩu phần lớn, rất phù hợp cho các nhóm bạn hoặc các buổi hẹn hò. Điều này khiến quán càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các thực khách tìm kiếm một không gian ẩm thực ngon và đầy trải nghiệm.

Có thể thấy, sức hút của Trấn Thành đã khiến cho quán ăn được nhiều người biết đến hơn. Nhưng Wok of Love là quán ăn “danh xứng với thực” vì các thực khách đi ăn đều đã để lại nhiều review về món và chất lượng phục vụ tốt.