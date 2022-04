Tiệm ăn vặt được dân mạng gọi là "bất ổn" nhất Việt Nam vì một lý do khó đỡ, hoá ra là địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip TikTok tại một địa điểm ăn vặt nổi tiếng tại TP.HCM. Cư dân mạng ai xem video cũng phì cười rồi tặng cho chỗ này danh hiệu "chỗ ăn vặt bất ổn nhất Việt Nam" vì một lý do khó đỡ.

Tiệm ăn vặt được dân mạng gọi là “bất ổn” nhất Việt Nam

Trong video, có thể thấy cảnh khách ngồi đông nghẹt trên những bộ bàn ghế nhựa dọc theo bờ sông với view nhìn sang trung tâm thành phố và toà nhà Bitexco biểu tượng. Nếu là một người sinh sống lâu năm ở TP.HCM, dễ dàng nhận ra đây là nóc hầm Thủ Thiêm - địa điểm tụ tập quen thuộc của giới trẻ thành phố vào mỗi buổi chiều tối.

@tanphat.p

@palmiitree

"Ai kêu phần cút lộn xào me giơ tay giùm anh chị ơi. Anh trai chị gái nào kêu phần cút lộn xào me đâu rồi…" - người phụ nữ liên tục hét lớn. Giọng nói của người này vừa cao, vừa to đến nỗi khiến khách xung quanh ai cũng phải bụm miệng cười.

Người phụ nữ với tiếng hét "huyền thoại" ở nóc hầm Thủ Thiêm

Dưới phần bình luận, cư dân mạng hài hước nhận xét:

- "Đi ăn uống gì mà thấy bất ổn cho cái lỗ tai vậy trời"

- "Chờ đồ ăn lâu quá nên người ta bỏ về đó bà ơi"

- "Quá trời quá đất cái miệng chị bán cút lộn xào me"

- "Em nghĩ chị nên đầu tư thêm cái loa mới đủ bộ"

Nóc hầm Thủ Thiêm được dân mạng gọi là địa điểm ăn vặt "bất ổn" ắt cũng có lý do. Không chỉ những người bán hàng đon đả chào mời, khách lần đầu tới đây mà không lựa ngay thì kiểu gì cũng gặp cảnh "ôi nước tràn bờ đê". Vào những hôm thuỷ triều dâng cao, không lạ gì với cảnh những nhóm bạn phải vừa ngồi ăn uống, vừa né những con sóng dập dìu và chân thì được thả trôi dưới làn nước mát.

Dù vậy, nơi này vẫn được rất nhiều người người yêu thích và ghé tới.

Nguồn: @nhuan1812