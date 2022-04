Sau 40 tuổi, phụ nữ nên ăn nhiều hơn 7 món ăn vặt giàu collagen này, vừa khiến da hồng hào, vừa không gây tăng cân

Để đẩy lùi sự già nua, nhiều chị em không tiếc tiền tìm mua nhiều loại mỹ phẩm, kem dưỡng da, thực phẩm chức năng... tuy nhiên hiệu quả của những sản phẩm này thường không rõ ràng. Thay vào đó, có một cách khác giúp phụ nữ chăm sóc cơ thể từ sâu bên trong đó là: Tăng cường collagen.

Khi chúng ta già đi, lượng collagen sẽ bị sản xuất ít dần. Đặc biệt là khi phụ nữ đã bước qua độ tuổi 40 thì tình trạng mất collagen sẽ càng rõ rệt. Không muốn sớm bị xuống sắc, phụ nữ ngoài 40 nên quan tâm hơn với bản thân, bằng cách tăng cường những món ăn vặt lành mạnh sau đây.

Sau 40 tuổi phụ nữ nên ăn nhiều 7 món ăn vặt giàu collagen này

1. Quả chà là đỏ

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chà là chứa nhiều chất xơ nhưng loại chất xơ này giúp bạn no lâu hơn và ngăn ngừa các cơn bùng phát lượng đường trong máu.

Bên cạnh đó, chà là còn chứa chất chống oxy hóa như anthocyanins, phenolics và carotenoids. Chúng giúp cơ thể loại bỏ độc tố, tăng cường tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất và giúp làm đẹp da.

2. Khoai lang

Khi bạn đói, bạn có thể lựa chọn ăn khoai lang. Cũng như cà rốt và bí ngô, khoai lang giàu beta carotene có thể giúp ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, có thể tăng cường các loại rau giàu vitamin C như ớt chuông, cà chua, bông cải xanh để có thể tăng sản xuất collagen.

3. Sữa chua và trái cây

Nếu đang cần tìm món ăn nhẹ chứa nhiều canxi và chất thì bạn không bao giờ nên bỏ qua món sữa chua. Sữa chua khi được ăn kèm với hoa quả sẽ cung cấp lượng canxi, chất xơ dồi dào cùng nguồn collagen tốt. Bên cạnh đó, món ăn này còn chứa nhiều protein và men vi sinh tốt cho đường ruột.

Bạn nên chọn sữa chua nguyên chất và thêm trái cây tươi vào để có vị ngọt tự nhiên và chất xơ. Bạn cũng có thể chọn món sữa chua Hy Lạp vì chúng chứa gần như gấp đôi lượng protein so với sữa chua thông thường.

4. Các loại đậu

Đậu, bao gồm đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu gà... là những loại thực phẩm giàu protein, thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Trong đó, đậu gà đặc biệt hữu ích trong việc tổng hợp collagen vì chúng rất giàu kẽm và vitamin C. Đậu nành cũng chứa một chất gọi là genistein (chất này cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa) và chất này có thể kích thích sản xuất collagen.

5. Trái cây có múi

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất pro-collagen (tiền chất của collagen). Trong khi đó, các trái cây có múi, vị chua như cam, bưởi, chanh, quýt... lại là loại quả chứa lượng vitamin C dồi dào nhất. Một quả cam cỡ trung bình chứa khoảng 70mg vitamin C. Trong khi đó, lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho một người phụ nữ trưởng thành là 75mg. Ngoài ra, những loại quả này cũng giúp chống lại các gốc tự do và duy trì lớp da elastin. Vì thế, phụ nữ nên sử dụng trái cây có múi mỗi ngày để có một làn da đẹp.

6. Quế, gừng

Các loại gia vị như quế có thể làm tăng sản xuất collagen, giúp tăng độ săn chắc và đàn hồi cho làn da của bạn. Ngoài ra, gừng cũng có thể giúp ích cho làn da của bạn. Gừng chứa gingerol, một hợp chất chống viêm có thể giúp ngăn ngừa các đốm đồi mồi có thể phát triển do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

7. Trà xanh

Một tách trà có thể cung cấp cho chúng ta nguồn năng lượng cần thiết cho một lịch trình làm việc bận rộn. Trà giàu chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại các gốc tự do. Hàm lượng polyphenol trong trà xanh có thể giúp bảo vệ collagen, protein chính trong da của bạn và có thể bảo vệ bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

