Cư dân mạng “rần rần” chia sẻ video - Món ăn 3 miền đâu chỉ ngon mà còn khỏe lành!

2021 là một năm đặc biệt, khi tất cả mối quan tâm "bỗng chốc thu bé lại", vừa bằng hai tiếng: "Sức khỏe". Trước đại dịch, bao nhiêu lời chúc Tết cũng chẳng bằng lời chúc nhau mạnh khoẻ, bình an. Và nếu như trước đây, chúng ta chỉ quan tâm tới việc: "Tết này ăn gì?", "Đổi món sao cho đỡ ngấy?", thì giờ đây câu hỏi gây trăn trở là: "Tết này, nên chọn món ăn khỏe lành, mang vị an hòa nào để cả gia đình khỏe mạnh, đón xuân an lành?".

Mới đây, 1 video clip được chia sẻ "rần rần" đã thay cho câu trả lời gửi tới mọi nhà. Chỉ vỏn vẹn hơn 4 phút, video clip mang tên "An hòa vị Tết, An lành xuân sang" đã "gói trọn" vị - sắc - hương và cả những nguyên liệu khỏe lành của ẩm thực Tết Việt. Cùng tìm hiểu tại sao chiếc clip này lại gây sức ảnh hưởng lớn đến vậy nhé.

"Ngon mắt", đã tai, "đánh thức" mọi giác quan và cơn thèm thuồng hương vị Tết

Đó là những cảm nhận của cư dân mạng khi thưởng thức đoạn clip này. Những thước phim tuyệt đẹp, đậm chất nghệ thuật đưa chúng ta vào "bữa tiệc của âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hương vị", trải từ Bắc, chí Nam với những món ăn độc đáo, lạ mà quen, ngon mà vô cùng khỏe lành.

Ở miền Bắc, chúng ta được thấy lại hình ảnh thân thương của những hũ mẻ chua trắng thanh lành, thêm nghệ nồng vàng nâu, ướp vào từng thớ cá trắng, được nghe thanh âm khơi gợi bao cảm xúc: Tiếng mẹ trộn cá với mẻ và nghệ trong đĩa, tiếng xèo xèo của miếng cá lăng béo nướng vàng trên lửa nóng…

Tất cả gợi nhớ về món Cuốn Lã Vọng "Nguyện ước vẹn tròn" với vị cá thanh béo được cân bằng bởi mẻ chua thanh. Cá nướng vàng trên lửa nóng, khói hành thì là hòa quyện, đối lập tương phản mà hoà hợp cân bằng như gốc rễ ẩm thực Việt.

Xuôi xuống miền Trung, ta lại được thưởng thức Gỏi mì Quảng sò điệp "Hòa hợp an lành", được nghe tiếng thái từng sợi mì trắng phau, dai mà mềm mịn, hay là tiếng rưới nước trộn thấm đậm vào từng sợi mì mướt mượt, từng con sò mềm giòn, chút cùi dưa hấu sần sật và thấm nhuần hơn tinh thần của Tết cổ truyền.

Sự kết hợp giữa sò điệp và rau xanh làm nên món Gỏi "Hòa hợp an lành" ngọt lành, tươi mát, cay tê đủ vị.

Về phía Nam, chúng ta lại được thưởng thức món chả giò cá thác lác dai dai giòn giòn, ngọt béo đi cùng tươi mát, đủ 5 vị mặn ngọt chua cay trong một miếng cắn. Ta được mãn nhãn với hình ảnh miếng cá được quết đều tay, liên tục đến dẻo mịn, cuộn tròn trong lớp bánh tráng chiên lên phồng rộp vàng ươm thơm phức như mời gọi miệng nhai.

Kết tinh bao nguyên liệu khoẻ lành, cho gia đình khỏe mạnh

Và không chỉ là mắt thấy, tai nghe, cảm nhận về những món ngon mộc mạc mà thơm ngon, đoạn clip cũng khiến ai nấy trầm trồ vì được mở mang tầm mắt: "Hóa ra món Tết Việt 3 miền không béo, ngán, ngấy, không tốt cho sức khỏe mà đầy những thành phần tinh hoa, khỏe lành, cho gia đình khỏe mạnh!".

Đó là sợi mì Quảng dẻo dai, mềm mịn cùng sò điệp từ biển để món ăn giàu đạm mà vẫn khỏe lành, cân bằng hương vị. Và đặc biệt, tín đồ ẩm thực càng thêm trầm trồ khi tận thấy những nguyên liệu Việt tuyệt vời trong nước trộn gỏi đủ vị cuộc sống: có nước mắm mặn, đường ngọt, điểm vài giọt chanh chua, thêm hương tỏi phi và đặc biệt là tương ớt Knorr Tròn 5 vị, cho nước trộn vừa sánh mịn nịnh lưỡi, mướt môi, vừa thêm sự cay tê thú vị.

Trong khi đó, với món Chả giò cá thác lác "Rộn rã tiếng xuân", chúng ta thêm mê mẩn với nguyên liệu tươi lành là món cá thác lác xuôi dòng mekong, có thành phần từ Omega 3 và Vitamin A kết hợp cùng chất xơ từ các loại rau tươi xanh. Món ăn tưởng béo ngán lại hóa cân bằng giữa miếng cá thật tươi trộn thêm hạt nêm Knorr Thịt Thăn Xương Ống & Tủy đậm ngọt lại thêm cuộn xà lách ngọt thanh hay cọng cải mầm đắng nhẹ tươi mát, lại hóa cân bằng, chấm thêm miếng tương ớt Knorr thì cứ phải gọi là tuyệt đỉnh giác quan, từng miếng cắn đều hài hòa 5 vị.

"An hòa vị Tết, an lành xuân sang" khiến mọi người con đất Việt thêm yêu và tự hào về ẩm thực quê hương. Đó là những món ăn không chỉ ngon mà còn là sự kết tinh của những nguyên liệu khỏe lành, cho gia đình khỏe mạnh, và một trong số đó là Knorr với hương vị ngon nguyên bản, ngọt tự nhiên, cho món thêm đậm đà, khỏe lành để mang vị Tết an hòa đến mọi nhà, bên mâm cơm sum vầy đón xuân sang an lành.

Tết này hãy cùng Knorr tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt bắt đầu từ những nguyên liệu khỏe lành quen thuộc dễ tìm đặc trưng cho 3 miền đất nước. Knorr sẽ đồng hành cùng bạn tạo ra những biến tấu cho món Tết và mâm Tết vừa lành, vừa ngon, vừa lạ mà quen để mâm Tết Việt khỏe mạnh mà cân bằng. Cùng Knorr khám phá vị tết an hoà, an lành xuân sang cùng hơn 21 công thức món Tết an hòa từ Chef Nickie Trần tại đây nhé: http://knorrtetanhoa.kenh14.vn/