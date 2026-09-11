Không chia tỷ trọng cho hội đồng chuyên môn, không có một nhóm giám khảo thay công chúng đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tại hạng mục "Thương hiệu được người Việt tin dùng", kết quả được quyết định hoàn toàn bởi bình chọn của người tiêu dùng.

Một thương hiệu thực sự được tin dùng hiếm khi chỉ được tạo nên bởi một chiến dịch truyền thông. Niềm tin thường bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ và lặp lại mỗi ngày: hộp sữa được cha mẹ đặt vào giỏ hàng, nhà thuốc được tìm đến khi gia đình cần tư vấn, ứng dụng được mở để thanh toán, nhà mạng giữ kết nối hay cửa hàng người dùng quay lại vì cảm thấy yên tâm.

Khi những lựa chọn ấy được lặp lại qua nhiều năm, thương hiệu không còn chỉ là một cái tên trên bao bì hay màn hình. Thương hiệu trở thành một phần của thói quen sống. Hạng mục "Thương hiệu được người Việt tin dùng" thuộc mạch Kiêu hãnh Việt Nam của Nation Builders Awards được xây dựng để ghi nhận chính mối quan hệ bền bỉ đó.

Niềm tin được tạo nên từ những lần lựa chọn lặp lại

Được biết đến rộng rãi và được tin dùng là hai khái niệm tuy gần nhau nhưng không đồng nghĩa. Độ nhận diện có thể đến từ quy mô, lịch sử hoặc truyền thông phủ sóng. Trong khi đó niềm tin chỉ được duy trì khi sản phẩm giữ được chất lượng, dịch vụ đủ ổn định, mức giá phù hợp và thương hiệu có khả năng giải quyết nhu cầu thực tế của người dùng.

Hạng mục này vì thế không dừng lại ở việc tìm kiếm những thương hiệu lâu năm. Một cái tên mới vẫn có thể tạo dựng niềm tin nếu nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc; một thương hiệu có bề dày vẫn phải liên tục đổi mới để theo kịp kỳ vọng mới. Điều cốt lõi không phải thương hiệu nào xuất hiện nhiều hơn, mà là thương hiệu nào khiến người dùng muốn tiếp tục lựa chọn.

Một mạch giải trao quyền lựa chọn trọn vẹn cho người Việt

Nation Builders Awards là trục giải mới của Better Choice Awards 2026, mở rộng phạm vi ghi nhận từ sản phẩm và trải nghiệm tiêu dùng sang vai trò của doanh nghiệp đối với đất nước. Trong trục giải này, hai mạch Kiến quốc và Kiêu hãnh Việt Nam được thiết kế với hai cơ chế tách biệt.

Nếu mạch Kiến quốc đặt quyền xét chọn vào hội đồng mở rộng để đánh giá những đóng góp về hạ tầng, công nghệ và năng lực quốc gia, mạch Kiêu hãnh Việt Nam dành quyền quyết định cho công chúng. Mạch bình chọn gồm "Thương hiệu Việt Vươn tầm Thế giới", "Thương hiệu Được Người Việt Tin dùng" và danh hiệu đỉnh "Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của Năm".

Riêng ở hạng mục "Thương hiệu được người Việt tin dùng", lá phiếu cộng đồng do người tiêu dùng bình chọn sẽ quyết định tất cả. Nói cách khác, 100% kết quả đến từ lựa chọn của công chúng. Cơ chế này phù hợp với bản chất của danh hiệu. Hội đồng có thể phân tích số liệu và chiến lược, nhưng chỉ người dùng mới biết thương hiệu nào đã thực sự đồng hành với mình qua những trải nghiệm cụ thể. Khi niềm tin là điều cần được đo lường, tiếng nói của người trực tiếp sử dụng sản phẩm và dịch vụ là thước đo gần với đời sống hơn cả.

Từ hộp sữa, cây bút đến mạng 5G và ứng dụng thanh toán

Danh sách đề cử cho thấy niềm tin của người Việt không bị giới hạn trong một ngành hàng. Đó có thể là Viettel và VNPT trong viễn thông; Vietcombank và MoMo trong các dịch vụ tài chính; Saigon Co.op, WinMart, Thế Giới Di Động và Con Cưng trong bán lẻ; Nhà thuốc FPT Long Châu và Pharmacity trong chăm sóc sức khỏe. Ở nhóm hàng tiêu dùng và những sản phẩm gắn với nhiều thế hệ còn có Vinamilk, Thiên Long và Biti's, trong khi Green SM và Vietnam Airlines đại diện cho nhu cầu di chuyển.

Các thương hiệu khác nhau về tuổi đời, quy mô và lĩnh vực, nhưng cùng hiện diện trong những quyết định đời thường. Người dùng có thể không nghĩ mình đang đánh giá một chiến lược thương hiệu khi chọn mua cây bút, hộp sữa hay đặt chuyến xe. Tuy nhiên, mỗi lần quay lại đều là một lần họ xác nhận chất lượng và trải nghiệm trước đó đủ sức thuyết phục. Lá phiếu vì thế ghi nhận cả chuỗi trải nghiệm phía sau thương hiệu: khả năng tiếp cận, tính ổn định, cách phục vụ và trách nhiệm duy trì lời hứa với khách hàng.

100% quyền quyết định cũng đi cùng trách nhiệm của mỗi lá phiếu

Một hạng mục do cộng đồng quyết định toàn phần phản ánh rõ mức độ gắn bó của người dùng với từng thương hiệu, đồng thời đòi hỏi mỗi lượt bình chọn phải đến từ lựa chọn thật thay vì công cụ tự động hay các hình thức can thiệp kỹ thuật.

Theo thể lệ Better Choice Awards 2026, tài khoản chưa xác thực được bình chọn một lượt cho một đề cử trong mỗi hạng mục. Sau khi xác thực số điện thoại và hoàn tất thông tin cá nhân, người dùng có thể tiếp tục bình chọn với tần suất bốn giờ một lượt trong thời gian cổng bình chọn mở. Kết quả được công bố theo thời gian thực, đồng thời hệ thống áp dụng cơ chế phát hiện các lượt bình chọn bất thường và hậu kiểm trước khi kết quả được công nhận.

Những quy định ấy giúp quyền quyết định của cộng đồng đi cùng tính minh bạch. Lợi thế về quy mô chỉ có ý nghĩa khi được tạo nên từ sự ủng hộ tự nguyện của người dùng thật.

Lá phiếu cho thương hiệu cũng là lá phiếu cho chuẩn mực tiêu dùng

Khi bình chọn một thương hiệu, người dùng đồng thời cho thấy điều mình coi trọng. Đó có thể là chất lượng ổn định, sự thuận tiện, khả năng phục vụ rộng khắp, mức giá hợp lý, dịch vụ tận tâm hay cách doanh nghiệp ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng.

Vì thế, kết quả của hạng mục không chỉ tạo ra một danh hiệu mà còn gửi tới doanh nghiệp tín hiệu trực tiếp về kỳ vọng của thị trường. Thương hiệu được lựa chọn nhiều là thương hiệu đã thuyết phục công chúng bằng trải nghiệm tích lũy; những cái tên còn lại cũng có thêm chỉ dấu để nhìn lại chất lượng, dịch vụ và mối quan hệ dài hạn với khách hàng.

Cổng bình chọn Better Choice Awards 2026 mở từ ngày 20/8 đến 20/9. Trong khoảng thời gian này, người dùng có thể truy cập BetterChoice.vn, tìm hiểu câu chuyện của từng đề cử và lựa chọn thương hiệu mình thực sự tin dùng. Bởi ở hạng mục này, không có ai thay người tiêu dùng nói lời cuối. Danh hiệu sẽ thuộc về thương hiệu nhận được niềm tin rõ ràng từ cộng đồng, và lá phiếu của bạn là một phần trực tiếp làm nên kết quả đó.