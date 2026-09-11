Không cần là tốt nhất, chỉ cần làm cuộc sống tốt hơn: Vì sao Smart Choice là trục giải “đặc sản” của Better Choice Awards 2026?

Một chiếc smartphone có thể đứng đầu bảng benchmark nhưng chưa chắc là lựa chọn phù hợp với đại đa số người dùng. Một chiếc TV đắt tiền có thể sở hữu hàng loạt công nghệ hình ảnh cao cấp nhưng chưa chắc tạo ra trải nghiệm giải trí tốt nhất trong mọi không gian. Tương tự, các sản phẩm công nghệ hiện nay cũng ngày càng khó được đánh giá chỉ bằng một bảng thông số kỹ thuật.

Lý do cho việc rất đơn giản, đó là công nghệ đã đi quá sâu vào đời sống con người. Giá trị của một sản phẩm giờ đây không còn nằm ở những gì nhà sản xuất có thể đưa lên sân khấu ra mắt, mà ở việc nó giải quyết được bao nhiêu bất tiện, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, tạo ra thói quen nào tích cực hơn và sau cùng là có khiến trải nghiệm sống của người dùng thực sự tốt lên hay không.

Đó cũng là lý do Smart Choice Awards có một vị trí đặc biệt trong Better Choice Awards 2026. Đây là trục giải đầu tiên thương hiệu của Better Choice Awards, đồng thời có lẽ cũng là nơi tinh thần "Better, not the Best" được thể hiện rõ nét nhất.

Khi "Better" quan trọng hơn "Best"

Nếu "Best" thường gợi đến một cuộc đua tìm ra sản phẩm đứng đầu về thông số, hiệu năng hay công nghệ, thì "Better" đặt ra một câu hỏi khác: sản phẩm đó tốt hơn cho ai và tốt hơn ở điểm nào? Sự khác biệt tưởng như nhỏ nhưng lại thay đổi hoàn toàn cách nhìn về công nghệ tiêu dùng.

Với một người thường xuyên di chuyển, chiếc laptop nhẹ hơn, pin bền hơn và đủ mạnh để hoàn thành công việc có thể là lựa chọn tốt hơn một mẫu máy mạnh vượt trội nhưng nặng nề. Với một gia đình bận rộn, robot có thể tự động hóa phần lớn việc dọn dẹp mỗi ngày mang lại giá trị thực tế nhiều hơn hàng loạt tính năng ít khi được sử dụng. Hay với người quan tâm sức khỏe, một thiết bị khiến họ duy trì thói quen theo dõi vận động, giấc ngủ hay các chỉ số cơ thể đều đặn có thể tạo ra ảnh hưởng dài hạn lớn hơn nhiều so với một con số cấu hình nổi bật.

Smart Choice Awards vì thế không đơn thuần tìm kiếm những thiết bị "mạnh nhất trên giấy". Trục giải này hướng đến các sản phẩm, công nghệ, phần mềm và giải pháp số thực sự tạo ra cải thiện trong trải nghiệm của người dùng Việt Nam. Việc đánh giá vì thế cũng không dừng ở thông số mà phải đặt sản phẩm vào bối cảnh sử dụng thực tế, nơi thiết kế, tính năng, khả năng kết nối, độ hoàn thiện hay dịch vụ hậu mãi đều có thể trở thành những yếu tố quyết định.

Chính cách tiếp cận này khiến Smart Choice trở thành một trong những biểu hiện rõ ràng nhất cho tinh thần của Better Choice Awards. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những tiến bộ phía sau nó chuyển hóa được thành giá trị mà người dùng cảm nhận hàng ngày.

Một trục giải đi từ sức khỏe đến căn nhà và bàn làm việc

Nhìn vào hệ thống hạng mục của Smart Choice Awards 2026 có thể thấy rõ cách tiếp cận ấy. Thay vì chỉ chia giải thưởng theo từng dòng sản phẩm quen thuộc như smartphone, TV hay laptop, nhiều hạng mục được xây dựng từ chính nhu cầu và bối cảnh sử dụng của người dùng.

Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu nhìn vào cách các thiết bị trong cùng một hệ sinh thái phối hợp với nhau để tạo ra môi trường sống tốt hơn và hỗ trợ người dùng chủ động chăm sóc sức khỏe. Còn Thiết bị nâng tầm chất lượng sống gia đình lại hướng đến những sản phẩm có khả năng giảm bớt các công việc lặp lại, tăng mức độ tiện nghi và giải phóng thời gian cho các thành viên trong nhà.

Ở một hướng khác, Sản phẩm tiên phong định hình thói quen mới tìm kiếm những thiết bị không chỉ bổ sung thêm tính năng mà còn khiến người dùng bắt đầu làm một việc theo cách khác. Đó có thể là theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn, ghi lại thông tin thuận tiện hơn, giao tiếp qua rào cản ngôn ngữ dễ dàng hơn hay tự động hóa những thao tác trước đây vốn phải thực hiện bằng tay. Giá trị của sản phẩm lúc này không chỉ nằm ở bản thân công nghệ mà còn ở khả năng khiến một hành vi mới trở thành thói quen.

Khi ngày càng nhiều người sở hữu đồng thời điện thoại, đồng hồ, tai nghe, máy tính và các thiết bị gia dụng kết nối, Hệ sinh thái công nghệ thông minh xuất sắc đặt trọng tâm vào trải nghiệm xuyên suốt giữa các thiết bị. Bên cạnh đó, Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng tìm kiếm những sản phẩm đủ mới và đủ sức ảnh hưởng để mở ra cách sử dụng công nghệ khác với trước đây.

Ngoài ra, Smart Choice Awards 2026 còn mở rộng đến nhiều lát cắt cụ thể của đời sống với Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá của năm, Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống, Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của năm, Thiết bị kiến tạo không gian làm việc di động của năm và Công nghệ thiết thực cho gia đình trẻ.

Đặt cạnh nhau, các hạng mục này tạo thành một bức tranh khá đầy đủ về cách công nghệ đang hiện diện trong cuộc sống hiện đại. Từ sức khỏe, việc nhà, giải trí đến công việc và chăm sóc gia đình, sản phẩm công nghệ ngày nay không còn chỉ là những món đồ độc lập. Chúng đang trở thành một phần của môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người sử dụng thời gian, làm việc, nghỉ ngơi cũng như chăm sóc bản thân.

Khi trải nghiệm người dùng trở thành một phần của kết quả

Để đánh giá được những giá trị đó, góc nhìn chuyên môn là cần thiết. Những người thường xuyên thử nghiệm sản phẩm có thể phân tích một công nghệ mới thực sự mang lại cải thiện hay chỉ là cách đặt tên khác cho một tính năng quen thuộc; họ cũng có khả năng đánh giá độ hoàn thiện, thiết kế, hiệu năng và khả năng ứng dụng của sản phẩm trong điều kiện sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, vẫn có một phần của câu chuyện mà chỉ người dùng mới có thể trả lời đầy đủ. Một chiếc đồng hồ có thực sự khiến ai đó vận động nhiều hơn hay không, một robot có giúp gia đình giảm được thời gian làm việc nhà hay không, một hệ sinh thái có khiến quá trình chuyển đổi giữa các thiết bị trở nên thuận tiện hơn hay một sản phẩm mới lạ có thực sự được sử dụng lâu dài sau giai đoạn tò mò ban đầu, đó đều là những trải nghiệm khó thể hiện hoàn toàn trong phòng thử nghiệm.

Bởi vậy, lá phiếu của cộng đồng chính là bổ sung vào quá trình đánh giá một dữ liệu rất quan trọng: sau khi mọi thông số và tính năng được đặt sang một bên, người dùng thực sự muốn lựa chọn sản phẩm nào để sống cùng mỗi ngày. Đó cũng là điểm khiến việc bình chọn tại Smart Choice Awards trở nên có ý nghĩa khi mỗi trải nghiệm thực tế đều có thể trở thành một góc nhìn để xác định đâu là những công nghệ đang tạo ra giá trị rõ ràng nhất cho cuộc sống.

Cổng bình chọn Better Choice Awards 2026 đang mở đến ngày 20/9/2026. Nếu đã từng sử dụng hoặc có trải nghiệm với những sản phẩm xuất hiện tại Smart Choice Awards, người dùng có thể trực tiếp đưa ra lựa chọn của mình. Không nhất thiết phải là sản phẩm sở hữu cấu hình mạnh nhất, nhiều tính năng nhất hay đắt tiền nhất. Điều đáng cân nhắc hơn là sản phẩm nào đã giúp một việc khó trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian hơn, tạo ra một thói quen tích cực hơn hoặc khiến cuộc sống hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Bởi sau cùng, một sản phẩm không cần phải là "Best" với tất cả mọi người để trở thành một lựa chọn đáng giá. Chỉ cần nó thực sự khiến trải nghiệm của người dùng trở nên Better, đó đã chính là tinh thần mà Smart Choice Awards tìm kiếm.