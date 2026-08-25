Cuối tuần này có hẹn: Đến Better Lab trải nghiệm loạt sản phẩm công nghệ và góp tiếng nói vào Better Choice Awards

Nếu đang tìm một hoạt động thú vị cho cuối tuần này, bạn có thể ghé Better Lab - chuỗi sự kiện trải nghiệm sản phẩm quy mô nhỏ được tổ chức định kỳ theo từng vòng của Better List và các hạng mục thuộc Better Choice Awards.

Better Lab là chuỗi sự kiện trải nghiệm thực tế thuộc chương trình Better List

Điểm đặc biệt của Better Lab nằm ở cách chương trình đưa người dùng trực tiếp tham gia vào quá trình đánh giá sản phẩm. Tại mỗi sự kiện, các KOL, KOC và người dùng được lựa chọn sẽ cùng trải nghiệm những sản phẩm trong một hạng mục, tìm hiểu tính năng, sử dụng thực tế và đưa ra đánh giá dựa trên cảm nhận của chính mình.

Những đánh giá này không chỉ dừng lại ở trải nghiệm tại sự kiện mà còn được ghi nhận thành dữ liệu đầu vào chính thức của hệ thống Better Choice. Qua đó, góc nhìn của người dùng thực tế trở thành một phần trong quá trình xác định những sản phẩm nổi bật và đáng lựa chọn.

Cách tiếp cận này cũng tạo ra một không gian khác với các sự kiện trưng bày sản phẩm thông thường. Thay vì chỉ quan sát hoặc nghe giới thiệu, người tham gia có thể trực tiếp thử nghiệm, đặt câu hỏi và tự mình kiểm chứng những tính năng được nhà sản xuất đưa ra.

Và ngay cuối tuần này, Better Lab sẽ chính thức có số đầu tiên, diễn ra từ 10h ngày 29/8 đến 21h ngày 30/8/2026 tại Sảnh B, Vincom Mega Mall Royal City, khu vực B2R3 - đối diện Phúc Long Coffee & Tea. Đồng hành cùng Better Lab lần này là ba thương hiệu Sharp, Dahua và Mutoshi, cùng sự góp mặt của các KOL công nghệ Phong Gió Công Nghệ, Đăng Quang - Anh Chồng Công Nghệ và Huy NL. Trong ngày 29/8, chương trình sẽ bắt đầu với lễ khởi động, phần chia sẻ từ Sharp và hoạt động KOC Experience. Sau đó, khu vực Better Lab sẽ mở cửa để khách tham quan tự do trải nghiệm sản phẩm trong suốt ngày.

Một số màn trình diễn công nghệ cũng được tổ chức để người tham gia có thể quan sát trực tiếp khả năng hoạt động của sản phẩm, trong đó có thử nghiệm khử mùi ammonia cho máy lọc khí và trình diễn luồng gió cho máy lạnh. Song song với đó là các hoạt động minigame và check-in, cho phép khách tham quan chụp ảnh cùng không gian sự kiện và nhận quà từ các thương hiệu đồng hành.

Ngày 30/8, Better Lab tiếp tục mở cửa từ 10h đến 21h với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn công nghệ, minigame và check-in. Với những người yêu thích công nghệ và muốn tự mình trải nghiệm trước khi đưa ra lựa chọn, Better Lab là dịp để khám phá nhiều sản phẩm trong một không gian trực tiếp, đồng thời đóng góp góc nhìn của mình vào quá trình đánh giá của Better Choice Awards.