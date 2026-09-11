Từ hạ tầng, công nghệ đến thương hiệu Việt vươn ra thế giới: Cùng bình chọn những giá trị đáng tự hào tại Nation Builders Awards 2026

Nation Builders Awards 2026 mở ra không gian ghi nhận những doanh nghiệp đang góp phần tạo dựng năng lực mới cho Việt Nam, từ hạ tầng số, năng lượng, công nghệ đến những thương hiệu Việt được người dân tin tưởng và tự hào. Trong đó, cộng đồng có thể trực tiếp tham gia bình chọn các danh hiệu thuộc Mạch Kiêu hãnh Việt Nam.

Một đất nước phát triển không chỉ được tạo nên bởi những sản phẩm tốt được bán trên thị trường, mà còn bởi những hạ tầng được xây dựng, những công nghệ được làm chủ, nguồn năng lượng được bảo đảm và những thương hiệu đủ sức bước ra thế giới.

Đó cũng là tinh thần của Nation Builders Awards 2026, trục giải mới thuộc Better Choice Awards 2026, hướng tới ghi nhận những doanh nghiệp và thương hiệu đang tạo ra các giá trị có ý nghĩa đối với năng lực phát triển của Việt Nam.

Hệ thống Nation Builders Awards được xây dựng theo hai mạch. Mạch Hội đồng – Đóng góp Quốc gia tập trung vào những đóng góp mang tính nền tảng và được Hội đồng chuyên môn xét chọn. Trong khi đó, Mạch Bình chọn – Kiêu hãnh Việt Nam đặt lựa chọn của người dân vào vị trí trung tâm, tìm kiếm những thương hiệu tạo được niềm tin, sức cộng hưởng và cảm giác tự hào trong công chúng.

Những doanh nghiệp đang góp phần xây dựng năng lực Việt Nam

Ở Mạch Hội đồng, Nation Builders Awards ghi nhận những đóng góp mà một cuộc bình chọn đại chúng khó có thể đánh giá đầy đủ.

Đó là Doanh nghiệp Hạ tầng số tiêu biểu của năm – những đơn vị xây dựng và vận hành hạ tầng viễn thông, 5G, trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán AI, cáp quang và truyền dẫn, phục vụ quá trình chuyển đổi số của đất nước.

Đó là Doanh nghiệp Năng lượng quốc gia tiêu biểu của năm, dành cho những doanh nghiệp bảo đảm nguồn điện nền, an ninh năng lượng và vận hành các hạ tầng năng lượng thiết yếu đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

Ở lĩnh vực công nghệ, Doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp tiêu biểu của năm hướng tới các doanh nghiệp phát triển bán dẫn, AI, công nghiệp chế tạo, vật liệu mới và công nghệ cao, đặc biệt những đơn vị có năng lực nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Trong khi đó, Doanh nghiệp dẫn dắt đầu tư số của năm ghi nhận những công ty chứng khoán, nền tảng đầu tư số và đơn vị quản lý tài sản số đang mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn cho nhà đầu tư cá nhân, góp phần minh bạch hóa và phát triển thị trường vốn.

Bên cạnh đó là Doanh nghiệp vì chất lượng sống cộng đồng của năm, hướng tới những doanh nghiệp tạo ra thay đổi có thể đo lường trong y tế, giáo dục, môi trường sống và các dịch vụ thiết yếu; cùng Đối tác FDI Đồng hành Tiêu biểu của Năm, dành cho những doanh nghiệp FDI có cam kết dài hạn, chuyển giao công nghệ, nội địa hóa chuỗi cung ứng và đưa hoạt động sản xuất, nghiên cứu tại Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây là những hạng mục do Hội đồng chuyên môn xét chọn, không phải các hạng mục dành cho người dùng bình chọn. Cách phân định này giúp Nation Builders Awards có thể ghi nhận cả những đóng góp mang tính nền tảng, dù giá trị của chúng không phải lúc nào cũng được thể hiện qua mức độ phổ biến hay số lượng người bình chọn.

Người Việt sẽ gọi tên thương hiệu nào đáng tự hào?

Nếu Mạch Hội đồng nhìn vào những năng lực đang được doanh nghiệp xây dựng cho đất nước, Mạch Kiêu hãnh Việt Nam lại đặt một câu hỏi gần gũi hơn: Thương hiệu nào khiến người Việt tin tưởng, tự hào và muốn gọi tên?

Mạch này gồm các danh hiệu dành cho cộng đồng bình chọn, trong đó nổi bật là “Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới”, “Thương hiệu được người Việt tin dùng” và “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”.

Một số hạng mục trong Mạch Kiêu Hãnh Việt Nam của Nation Builders Awards 2026

Một số hạng mục trong hệ thống giải thưởng của Nation Builders Awards 2026

Với “Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới”, câu chuyện nằm ở những thương hiệu Việt đã có hiện diện thương mại thực tế ở nước ngoài, từ doanh thu, chi nhánh, nhà máy đến thị phần, qua đó góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế.

“Thương hiệu được người Việt tin dùng” lại hướng vào những thương hiệu nội địa giữ được niềm tin và thị phần trên sân nhà, hiện diện trong những nhu cầu quen thuộc của đời sống và không ngừng đổi mới để phục vụ người Việt tốt hơn.

Còn “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm” là danh hiệu tổng của Mạch Bình chọn. Đây là danh hiệu dành cho thương hiệu tạo được sức cộng hưởng nổi bật trong công chúng, có câu chuyện tự hào được kiểm chứng, đóng góp cho vị thế quốc gia và duy trì chuẩn mực, uy tín thương hiệu.

Nói cách khác, đây không đơn thuần là cuộc đua xem thương hiệu nào được biết đến nhiều nhất. Câu hỏi lớn hơn là: Trong những thành tựu của doanh nghiệp và thương hiệu Việt trong năm qua, đâu là những điều khiến người Việt cảm thấy tự hào?

Mỗi lá phiếu là một lựa chọn cho những giá trị mình tin tưởng

Cổng bình chọn Better Choice Awards 2026 mở từ 00h00 ngày 22/8 đến 23h59 phút 59 giây ngày 20/9/2026.

Người dùng có tài khoản Facebook hoặc Google có thể tham gia bình chọn miễn phí. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể lựa chọn xác thực số điện thoại bằng mã OTP. Việc xác thực không bắt buộc, nhưng tài khoản đã xác thực sẽ có tần suất bình chọn cao hơn.

Cụ thể, tài khoản chưa xác thực số điện thoại được bình chọn 1 lượt sau mỗi 8 giờ, tối đa 3 lượt/ngày. Với tài khoản đã xác thực, người dùng có thể bình chọn 1 lượt sau mỗi 1 giờ, tối đa 24 lượt/ngày.

Mỗi số điện thoại chỉ được liên kết với một tài khoản bình chọn trong suốt kỳ giải thưởng. Lượt bình chọn được tính riêng cho từng hạng mục, vì vậy người dùng có thể tham gia lựa chọn ở nhiều danh hiệu khác nhau.

Đối với các danh hiệu thuộc Mạch Bình chọn – Kiêu hãnh Việt Nam, lựa chọn của cộng đồng là yếu tố trung tâm để xác định những thương hiệu dẫn đầu. Riêng “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”, danh hiệu tổng được lựa chọn từ nhóm dẫn đầu của các danh hiệu trong mạch, với Hội đồng chỉ can thiệp khi có bằng chứng gian lận phiếu và không đảo ngược ý kiến của người dùng.