Thuê osin chăm mẹ, gia đình tôi ngỡ ngàng với số tiền 650 triệu và bộ mặt thật của chị chồng đã lộ ra!

Chuyện là mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài 70, sức khỏe yếu đi nhiều, việc đi lại và sinh hoạt cá nhân đều gặp khó khăn. Sau một thời gian mẹ nằm viện, các anh chị em trong nhà ngồi lại bàn bạc, thống nhất là nên thuê một người giúp việc để tiện bề chăm sóc mẹ. Ai cũng nghĩ đây là giải pháp tốt nhất, vừa đảm bảo mẹ được chăm sóc chu đáo, vừa giảm gánh nặng cho con cái.

Trong lúc bàn bạc, mẹ tôi bỗng nhiên nói: "À mà mẹ có khoản 650 triệu đang gửi chị T. (chị chồng tôi) giữ hộ đấy". Cả nhà tôi, đặc biệt là vợ chồng tôi, nghe xong mà ngớ người ra. 650 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ! Chồng tôi quay sang nhìn chị chồng, ánh mắt đầy khó hiểu. Bởi lẽ, trước đó, khi mẹ nằm viện, chị T. luôn miệng bảo mẹ chẳng có khoản nào, nên vợ chồng tôi là con trai phải đóng góp phần lớn chi phí. Vì tin lời chị, vợ chồng tôi đã phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí còn vay mượn thêm để lo cho mẹ.

Chồng tôi hỏi chị sao mẹ có khoản tiền lớn như vậy mà chị không nói. Chị ấp úng giải thích rằng do lúc đó nhiều việc, rối ren quá nên không nhớ. Nhưng tôi thì không tin. 650 triệu đồng chứ có phải vài chục nghìn đâu mà có thể "không nhớ" được? Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ về sự thật thà của chị.

Càng nghĩ càng thấy uất ức. Suốt thời gian mẹ nằm viện, vợ chồng tôi đã phải chạy vạy lo toan, thậm chí còn phải vay mượn thêm để có đủ tiền chi trả. Trong khi đó, chị chồng lại ung dung giữ một khoản tiền lớn của mẹ mà không hề hé răng nửa lời. Nếu không phải vì mẹ chồng tôi tự nói ra, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật này. Bộ mặt thật của chị chồng, một người con gái tưởng chừng hiếu thảo, luôn miệng nói thương mẹ, giờ đây đã hoàn toàn lộ rõ.

Sự việc này không chỉ gây ra một cú sốc lớn về tài chính mà còn làm rạn nứt nghiêm trọng tình cảm gia đình. Từ nay về sau, tôi không biết liệu mọi chuyện có còn được như trước nữa không, nhưng chắc chắn, niềm tin đã mất đi rất nhiều.