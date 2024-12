Thức uống vượt mặt trà sữa trở thành món đồ uống hot nhất năm nay

Nếu như vài năm trước, trà sữa là thức uống đứng đầu trong danh sách yêu thích của giới trẻ, thì năm nay matcha đã vươn lên trở thành "ngôi sao mới" trong làng đồ uống.

Không chỉ giới trẻ, những người nổi tiếng như "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, Minh Hằng, hotgirl Heo mi nhon... cũng không ngần ngại "lăng xê" loại đồ uống này.

Đặc biệt là Hà Tăng, cô rất chăm chỉ sử dụng matcha mỗi ngày. Có lúc cô kết hợp matcha cùng với nước dừa tươi, cũng có khi cô kết hợp matcha cùng với sữa hạt điều... Sự kết hợp nào cũng đem đến một thức uống vô cùng đẹp mắt và tốt cho sức khỏe.

Hà Tăng có góc riêng để bảo quản và dự trữ matcha tại nhà.

"Sức nóng" của matcha được thể hiện rất rõ trên mạng xã hội. Trên TikTok, hashtag #matchaalattes đã đạt hơn 2 tỷ lượt xem. Những video chia sẻ cách pha matcha latte hay hình ảnh các sao quốc tế như Zendaya, Bella Hadid và Hailey Bieber cầm ly matcha trên tay cũng nhanh chóng lan tỏa trên Instagram.

Bột matcha (bột trà xanh) được làm từ những búp non của cây trà xanh, chúng vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc và Nhật Bản. Tại nước ta, matcha cũng được bán rất nhiều, giá cũng cực kỳ bình dân.

Trà matcha được ví như một “thần dược” làm đẹp nhờ đặc tính chống oxy hóa vượt trội. Khi sử dụng đều đặn, matcha không chỉ giúp làm sáng và trẻ hóa làn da, mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc làm dịu da bị kích ứng, nhờ thành phần chứa L-theanine, vitamin C, kẽm, và các chất chống viêm tự nhiên.

Bột matcha (bột trà xanh) được làm từ những búp non của cây trà xanh.

Chính vì những lợi ích này, ngày càng nhiều sản phẩm làm đẹp tích hợp matcha trong công thức.

Trong dầu gội, matcha giúp làm dịu da đầu nhạy cảm, đồng thời bảo vệ và làm chắc tóc, kiểm soát tình trạng gàu.

Trong toner hoặc kem dưỡng da mặt, matcha hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ da, làm dịu làn da nhờn hoặc nhạy cảm, giảm mụn, bọng mắt...

Thời điểm nào là tốt nhất để uống trà matcha? 10-11h sáng: Bạn không nên uống trà xanh khi bụng đói vì trà có hàm lượng caffeine cao, có thể làm hại dạ dày, làm tổn thương gan. Bạn có thể uống trà vào 10-11h sáng, lúc này bạn đã ăn sáng xong, cơ thể cũng đã thực sự tỉnh táo. Uống trước khi tập luyện: Trước khi tập luyện, uống trà xanh có thể giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn nhờ sự có mặt của caffeine. Uống giữa các bữa ăn: Bạn có thể uống một tách trà xanh giữa các bữa ăn, chẳng hạn như hai giờ trước hoặc sau đó để hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng và sắt. Nếu bạn là người bị thiếu máu, hãy tránh uống trà xanh cùng với thức ăn. Cách sử dụng bột matcha: Làm mặt nạ matcha cùng sữa chua; Uống trà matcha mỗi ngày; Dùng bột matcha làm bánh, làm sinh tố, pha trà...

Những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng matcha

1. Chống oxy hóa mạnh mẽ

Matcha chứa một lượng lớn catechins, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), một hợp chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Theo nghiên cứu, matcha có hàm lượng chất chống oxy hóa cao gấp 137 lần so với trà xanh thông thường.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ matcha đều đặn giúp giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và tăng cường cholesterol HDL (cholesterol tốt). Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

3. Tăng cường trí nhớ và tập trung

Matcha chứa L-theanine, một axit amin giúp thư giãn mà không gây buồn ngủ, đồng thời tăng khả năng tập trung. Khi kết hợp với caffeine, L-theanine giúp cung cấp năng lượng ổn định và duy trì sự tập trung kéo dài.

Matcha chứa L-theanine, một axit amin giúp thư giãn mà không gây buồn ngủ, đồng thời tăng khả năng tập trung.

4. Hỗ trợ giảm cân

EGCG trong matcha thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa và tăng tốc độ trao đổi chất. Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy rằng tiêu thụ catechins trong trà xanh có thể tăng tỷ lệ đốt cháy calo hàng ngày lên 4%.

5. Giảm nguy cơ ung thư

Catechins trong matcha, đặc biệt là EGCG, được nghiên cứu về khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy matcha có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, vú và đại trực tràng.

6. Thúc đẩy sức khỏe gan

Matcha có tác dụng bảo vệ gan, giúp giảm mức men gan (ALT, AST) trong cơ thể - dấu hiệu của tổn thương gan.

Một nghiên cứu trên tạp chí International Journal of Preventive Medicine cho thấy matcha có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

7. Cải thiện hệ miễn dịch

Các polyphenol và catechins trong matcha có khả năng tăng cường hệ miễn dịch bằng cách chống lại vi khuẩn, virus, các tác nhân gây hại khác.

8. Giảm lo âu và căng thẳng

L-theanine trong matcha giúp tăng sản xuất serotonin và dopamine, hai chất hóa học quan trọng trong việc cải thiện tâm trạng, giảm lo âu.

9. Giảm nguy cơ tiểu đường

Matcha giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 bằng cách tăng độ nhạy của insulin.

Lưu ý khi sử dụng matcha:

Nên sử dụng matcha chất lượng cao và không pha quá nhiều đường.

Không nên tiêu thụ quá 2-3 tách matcha mỗi ngày để tránh thừa caffeine hoặc gây căng thẳng cho gan.