Thức uống mùa xuân đang hot: Trà sữa cam thơm vừa ngon vừa đẹp da

Không phải matcha cầu kỳ, cũng chẳng phải những loại trà sữa full topping đậm đặc, trà sữa cam thơm bất ngờ nổi lên nhờ một công thức đơn giản đến mức ai cũng có thể làm ở nhà. Chỉ cần vài lát cam tươi, chút trà đen, đường thắng nhẹ tay và sữa tươi, bạn đã có ngay một ly đồ uống ấm áp, thơm nức mùi vỏ cam, ngọt dịu vị caramel và béo nhẹ của sữa. Trong những ngày xuân còn se lạnh, thứ cảm giác cầm ly trà sữa cam nóng trên tay, hít hà hương cam thoang thoảng thực sự mang lại một kiểu an yên rất riêng.

Khi cam không chỉ để vắt nước

Nhiều người quen dùng cam để ép nước hoặc ăn tráng miệng, nhưng thực ra cam khi được áp chảo nhẹ cùng đường lại mở ra một tầng hương vị hoàn toàn khác. Phần tinh dầu trong vỏ cam được đánh thức bởi nhiệt, vị ngọt tự nhiên của múi cam đậm đà hơn, có chút cháy cạnh nhẹ như mứt cam thủ công. Chính bước nhỏ này làm nên sự khác biệt của trà sữa cam thơm so với những loại trà sữa thông thường.

Cách làm không quá phức tạp, thậm chí còn mang lại cảm giác thư giãn khi tự tay chuẩn bị từng bước. Đầu tiên, cam được gọt vỏ, cắt thành từng miếng dày vừa phải. Không nên cắt quá mỏng vì khi áp chảo sẽ dễ nát, cũng không quá dày để tránh phần trong chưa kịp dậy mùi. Thực ra, bạn cũng có thể dùng quýt để dễ dàng bóc vỏ hơn.

Trong một chiếc nồi nhỏ, cho một muỗng trà đen và đun lửa thật nhỏ để trà kịp tỏa hương. Khi mùi trà bắt đầu lan nhẹ trong bếp, thêm một muỗng đường trắng, đảo đều tay cho đến khi đường tan chảy, chuyển màu vàng nâu và bắt đầu sủi bong bóng nhẹ như caramel. Khoảnh khắc này rất “đã” - mùi trà quyện cùng mùi đường thắng thơm đến mức chỉ đứng bếp thôi cũng thấy đáng công.

Áp chảo cam - bí quyết làm nên “chất riêng”

Sau khi phần đường chuyển màu đẹp mắt, cho những miếng cam đã chuẩn bị vào nồi. Áp chảo mỗi mặt khoảng một phút, lật nhẹ tay để cam không vỡ. Bạn sẽ thấy múi cam óng lên, phần mặt tiếp xúc với nồi hơi xém nhẹ, dậy mùi thơm rất rõ.

Bước này không chỉ giúp cam ngọt hơn mà còn làm hương vị trở nên sâu và ấm áp, thay vì tươi mát đơn thuần như nước cam ép. Chính sự “chín tới” này khiến trà sữa cam thơm phù hợp với những ngày trời còn lạnh, khi cơ thể cần một thứ gì đó dịu dàng mà không quá nặng nề.

Khi cam đã dậy mùi, thêm một ít nước sôi vào nồi, đun cho hỗn hợp sôi trở lại. Phần nước này sẽ kéo theo tinh chất trà và hương cam hòa quyện với nhau. Sau đó, cho vào một hộp sữa tươi. Chỉ cần chờ sữa vừa sôi lăn tăn là tắt bếp ngay để tránh sữa bị tách nước.

Cuối cùng, lọc bỏ xác trà, giữ lại phần nước trà sữa cam sóng sánh. Vậy là xong, một ly trà sữa cam thơm đúng nghĩa “nhà làm” đã sẵn sàng.

Vì sao trà sữa cam thơm lại gây sốt?

Thứ nhất, công thức này đơn giản và nguyên liệu dễ tìm. Không cần bột pha sẵn, không cần topping cầu kỳ, tất cả đều là những thứ có sẵn trong bếp. Trong thời điểm nhiều người chuộng lối sống tối giản và tự tay chuẩn bị bữa ăn, những món như thế này rất dễ được yêu thích.

Thứ hai, hương vị lạ nhưng không “khó uống”. Cam mang lại vị chua nhẹ và thơm thanh, trà đen tạo chiều sâu, còn sữa làm tổng thể mềm lại. Sự cân bằng này khiến ai cũng có thể thử, kể cả những người vốn không quá mê trà sữa.

Cuối cùng, cảm giác ấm bụng trong những ngày xuân se lạnh chính là yếu tố khiến trà sữa cam thơm được truyền tay nhau nhiều đến vậy. Khi mùa xuân chưa kịp ấm hẳn, một ly đồ uống nóng hổi, thơm mùi cam tự nhiên, vừa dễ uống vừa giúp tinh thần thư thái, thực sự rất “đúng mood”.

Uống cho vui, hay còn vì làn da?

Cam vốn giàu vitamin C, khi kết hợp cùng trà - loại thức uống chứa nhiều chất chống oxy hóa tạo nên một công thức không chỉ ngon mà còn mang lại cảm giác “uống là thấy mình chăm sóc bản thân hơn một chút”. Dĩ nhiên, đây không phải thần dược làm đẹp tức thì, nhưng việc thay thế đồ uống quá ngọt bằng một ly trà sữa cam tự làm, kiểm soát lượng đường, cũng đã là một lựa chọn tích cực.

Nhiều người sau khi thử đều chia sẻ rằng điều họ thích nhất không chỉ là vị ngon, mà là cảm giác tự tay làm ra một ly đồ uống cho chính mình. Trong nhịp sống vội vã, những khoảnh khắc nhỏ như vậy đôi khi lại khiến ngày thường trở nên dễ chịu hơn.

Một công thức nhỏ, một buổi chiều thong thả trong bếp, và một ly trà sữa cam thơm còn nghi ngút khói đôi khi hạnh phúc chỉ giản dị vậy thôi. Nếu bạn đang tìm một món uống mới lạ nhưng không quá phức tạp, đây có thể là lựa chọn khiến bạn muốn làm lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba mà vẫn thấy vui.