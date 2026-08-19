Người đàn ông suýt chết vì ngộ độc aflatoxin: Cảnh báo tất cả những ai đang cất trữ đồ khô, gia vị

Theo hồ sơ bệnh án do một bệnh viện ở Thâm Quyến (Trung Quốc) công bố, bệnh nhân kể lại rằng anh ta đã làm thêm giờ đến sau 11 giờ đêm hôm xảy ra vụ việc và rất đói. Mẹ anh, thương thấy con trai mệt mỏi, tìm thấy một gói mì đã bóc ra từ trước đó và nấu cho anh ăn.

Nam bệnh nhân không xem xét kỹ món mì, cũng không nhận thấy điều gì bất thường. Anh ăn hết cả bát mì trong vài miếng, rửa mặt rồi đi ngủ ngay. Chỉ vài giờ sau, anh cảm thấy bụng nóng rát không thể chịu nổi và đau bụng dữ dội, tiếp theo là nôn mửa liên tục, tiêu chảy và sốt cao gần 40 độ C.

Ban đầu người mẹ nghĩ rằng anh bị cảm lạnh nên đã cho uống vài viên thuốc cảm không rõ hạn sử dụng. Sau khi uống thuốc, anh không những không khỏi, không đỡ mà còn nôn mửa dữ dội đến mức không thể đứng dậy được.

Sau một đêm khó khăn, anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe vào ngày hôm sau và được phát hiện có một số chỉ số "vượt quá mức bình thường", bao gồm cả nồng độ men gan cao hơn gấp 10 lần mức bình thường. Bác sĩ cảnh báo anh rằng có nguy cơ phải nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt bất cứ lúc nào.

Sau đó, nhân viên y tế phát hiện aflatoxin trong chất nôn và phân của bệnh nhân. Thủ phạm chính là gói mì đã được bảo quản không đúng cách sau khi đã bóc. May mắn thay, bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện sau khi điều trị.

Nhiều người lầm tưởng rằng mì, đồ khô và gia vị có thể bảo quản được lâu và vẫn an toàn ngay cả sau khi hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết một số thực phẩm hết hạn có thể phát sinh dầu ôi, nitrit , aflatoxin và các chất độc hại khác, gây ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe.

Aflatoxin, một chất chuyển hóa của Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus, là một trong những độc tố nấm độc hại và gây ung thư nhất được phát hiện cho đến nay; chỉ cần 1,2mg cũng có thể gây tử vong. Aflatoxin phổ biến nhất, B1, độc hơn asen khoảng 68 lần.

Điều đáng báo động hơn nữa là aflatoxin có khả năng chịu nhiệt, với nhiệt độ phân hủy là 280 độ C. Do đó, nhiệt độ nấu ăn thông thường (100-200 độ C) hoàn toàn không hiệu quả trong việc loại bỏ nó, và bạn không nên kỳ vọng có thể loại bỏ nó bằng cách luộc trong nước hoặc nấu trong dầu.

Nên làm gì nếu nghi ngờ mình bị ngộ độc aflatoxin?

- Gây nôn: Uống từ 300-500ml nước ấm, sau đó kích thích cổ họng và dùng ngón tay hoặc thìa ấn vào phía sau lưỡi để gây nôn. Không gây nôn nếu bệnh nhân bất tỉnh.

- Cần được chăm sóc y tế: Gọi ngay số cấp cứu hoặc đến khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất, mang theo thực phẩm nghi nhiễm để bác sĩ tham khảo.

Những thực phẩm nào dễ bị nhiễm khuẩn?

Aflatoxin không chỉ độc hại mà còn hiện diện rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, và nó thích ẩn náu trong những thực phẩm và địa điểm sau:

- Ngũ cốc, đậu phộng và các loại hạt bị mốc: Các loại ngũ cốc có hàm lượng tinh bột cao, như gạo, ngô và đậu, dễ bị nấm mốc phát triển trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao; đậu phộng và các loại hạt giàu dầu, và aflatoxin hòa tan trong dầu, vì vậy chúng dễ bị nhiễm nấm Aspergillus flavus.

- Tủ lạnh đã lâu không được vệ sinh: Thực phẩm cũng có thể bị mốc nếu để trong tủ lạnh quá lâu, lúc đó aflatoxin và các loại vi khuẩn khác có thể dễ dàng phát triển trong tủ lạnh.

- Thớt gỗ, đũa gỗ: Thức ăn thừa dễ dàng bám vào các kẽ hở của thớt và đũa. Nếu không được vệ sinh đúng cách sau khi sử dụng, hoặc nếu để ở những nơi ẩm ướt và tối tăm trong thời gian dài, chúng rất dễ bị mốc.

Cách phòng tránh aflatoxin trong cuộc sống hàng ngày

- Vứt bỏ thực phẩm bị mốc: Nếu bạn phát hiện mốc trên cơm, đậu phộng, các loại hạt hoặc các loại thực phẩm khác trong nhà, hãy vứt bỏ ngay lập tức, và phần còn lại không được ăn.

- Bảo quản thực phẩm đúng cách: Ngũ cốc, các loại hạt và các loại thực phẩm khác nên được bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng khí để ngăn ngừa nấm mốc phát triển do bảo quản không đúng cách. Ngoài ra, tránh tích trữ thực phẩm tại nhà để giảm nguy cơ nhiễm độc tố aflatoxin.

- Hãy chú ý đến vệ sinh dụng cụ nhà bếp: Đũa, thớt và các dụng cụ nhà bếp khác cần được làm sạch kịp thời và thay mới thường xuyên để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.

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