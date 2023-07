Thực hư hình ảnh con trai của “đỉnh lưu” tai tiếng Thái Từ Khôn

Thái Từ Khôn đang là tâm điểm chỉ trích của công chúng châu Á khi vướng vào lùm xùm bắt tình 1 đêm phá thai, quan hệ với trẻ vị thành niên. Thậm chí, trên mạng xã hội Weibo còn rộ lên tin đồn nam ca sĩ có tới… 3 con.

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, hình ảnh được cho là con trai Thái Từ Khôn bỗng được lan truyền rầm rộ trong buổi tối 4/7. Theo Sohu đưa tin, cô gái tên W chủ động nhắn tin cho paparazzi, tiết lộ loạt bí mật gây sốc về Thái Từ Khôn. Để chiếm được lòng tin của paparazzi, W còn gửi hẳn hình ảnh 1 cậu bé và nói rằng đó là con trai của nam ca sĩ sinh năm 1998.

Sau khi tấm hình được đăng lên và phát tán khắp mạng xã hội, người mẹ thật sự của cậu bé trong ảnh đã bức xúc lên tiếng "đòi con" qua trang cá nhân: "Đây là con trai tôi nhé". Đáng nói, người phụ nữ này không có bất kỳ mối liên hệ nào với Thái Từ Khôn. Nói cách khác, cô W đã trộm hình trên mạng và bịa ra chuyện em bé trong ảnh là con trai nam nghệ sĩ họ Thái.

Tối 4/7, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh được cho là con trai Thái Từ Khôn. Tuy nhiên, theo Sohu, cậu bé trong hình vốn không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với nam ca sĩ

Trước đó, nam nghệ sĩ dính tin đồn có tới tận 3 người con

Bê bối của Thái Từ Khôn bắt đầu nổ ra từ ngày 26/6 vừa qua. Theo Sohu, vào ngày 20/5/2021, Thái Từ Khôn gặp 1 cô gái (tạm gọi là C) ở quán karaoke thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Đêm đó, cả 2 đã quan hệ tình dục với nhau. 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô gái liên lạc với Thái Từ Khôn nhưng nam ca sĩ đã yêu cầu cô phá thai. Đến ngày 5/7/2021, C đến bệnh viện 1 mình để phá thai.

Vụ việc với cô C còn chưa lắng xuống, nam ca sĩ lại tiếp tục bị cô W bóc phốt. Theo lời W, Thái Từ Khôn phát sinh quan hệ tình dục với cô vào năm 17 tuổi. Chưa hết, nam ca sĩ họ Thái còn có hành vi chuốc thuốc, khiến cô mất tỉnh táo.

Theo Sohu, cô C bị Thái Từ Khôn ép phá thai hồi năm 2021

W cho biết Thái Từ Khôn có hành vi chuốc thuốc cô

Giữa tâm bão scandal, Thái Từ Khôn đã lên tiếng thừa nhận có quan hệ tình cảm với C cách đây 2 năm nhưng không ép cô phá thai. Nam ca sĩ cũng phủ nhận việc mình liên quan tới trẻ vị thành niên. Còn đối với những thông tin do cô W công bố, nam ca sĩ đã ra sức phủ nhận, còn có hành động pháp lý đáp trả.

Nguồn: Sohu