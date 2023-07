Vừa xin lỗi, "đỉnh lưu" Thái Từ Khôn bị tung luôn cả tá bằng chứng chuốc thuốc mê, quan hệ với trẻ vị thành niên

Sau 1 tuần im lặng trước bê bối ép "tình 1 đêm" phá thai, liên quan đến trẻ vị thành niên, cuối cùng Thái Từ Khôn đã ra thông báo chính thức về vụ việc vào ngày 3/7. Trong thông báo, Thái Từ Khôn thừa nhận có quan hệ tình cảm với cô C cách đây 2 năm. Đôi bên đã giải quyết chuyện riêng tư ổn thỏa từ năm 2021, không còn gì vướng mắc với nhau. Thái Từ Khôn cho biết quan hệ của nam ca sĩ và cô C là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện "ép phá thai", cũng không có chuyện liên quan đến trẻ vị thành niên, hoàn toàn không vi phạm pháp luật.

Nhưng Thái Từ Khôn vừa ra thông báo xong, loạt blogger đình đám Cbiz đã tung hình ảnh và đoạn ghi âm chứng minh Thái Từ Khôn có quan hệ tình cảm, thậm chí chuốc thuốc mê 1 cô gái vị thành niên tên W, sinh năm 2005. Theo đó W là fan cứng của Thái Từ Khôn, theo đuổi nam ca sĩ từ năm 13 tuổi. W có chống lưng lớn nên được tham gia nhiều sự kiện lớn với Thái Từ Khôn, từ đó kết bạn và từng về nhà nam ca sĩ nhiều lần. Cô gái này cho biết Thái Từ Khôn có rất nhiều bạn tình, luôn cảnh giác nên lần nào gặp nhau cô cũng bị thu điện thoại. Ảnh thân mật của cả 2 là do nhân viên chụp trộm và gửi cho cô. W khẳng định đêm đó Thái Từ Khôn đưa cô 1 cốc nước cam, uống xong cô bị say và mất tỉnh táo. Ở thời điểm cả 2 phát sinh quan hệ tình dục (ngày 10/3/2022), W mới tròn 17 tuổi.

Thái Từ Khôn lên tiếng về bê bối sau 1 tuần im lặng

Nhưng ngay sau đó, blogger đã tung bằng chứng Thái Từ Khôn chuốc thuốc, quan hệ với 1 cô gái vị thành niên

Những bằng chứng này hiện đang khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ, netizen không ngừng bàn tán. Nếu Thái Từ Khôn có liên quan đến trẻ vị thành niên, nhiều khả năng "đỉnh lưu" này sẽ vướng vòng lao lý. Tuy nhiên có không ít ý kiến cho rằng hình ảnh không đủ tính xác thực, có thể là ảnh đã qua chỉnh sửa. Phía Thái Từ Khôn lập tức phủ nhận thông tin này, đồng thời đã báo cảnh sát.



Bê bối của Thái Từ Khôn nổ ra từ ngày 26/6 vừa qua. Theo đó, vào ngày 20/5/2021, Thái Từ Khôn gặp 1 cô gái (tạm gọi là C) ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh thông qua 1 người bạn giới thiệu. Đêm đó, cả 2 đã quan hệ tình dục với nhau. 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô gái liên lạc với Thái Từ Khôn và nam ca sĩ đã yêu cầu cô phá thai. Đến ngày 5/7/2021, cô C đến bệnh viên 1 mình để phá thai.

Mẹ của Thái Từ Khôn sau khi biết chuyện đã nảy sinh nghi ngờ cô C mang thai giả, muốn "gài bẫy" con trai mình. Bà vừa liên hệ dàn xếp bồi thường, vừa thuê thám tử tư theo dõi, lén lắp camera trước nhà cô C. Được biết camera có ghi lại cảnh cô C và 1 người đàn ông khác cùng về nhà lúc 3h sáng. Nhưng sau đó thám tử đã điều tra ra người đó chỉ là bạn thân của C. Bức ảnh cô gái cầm giấy phá thai và đoạn ghi âm mẹ Thái Từ Khôn đề nghị bồi thường 500.000 tệ (1,6 tỷ đồng) sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Bất chấp loạt cáo buộc, phía Thái Từ Khôn vẫn hoàn toàn giữ im lặng.

Blogger tung hình ảnh cô C cầm giấy phá thai và đoạn ghi âm mẹ Thái Từ Khôn thỏa thuận bồi thường 1,6 tỷ đồng

Nguồn: Weibo