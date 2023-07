Thái Từ Khôn dùng chiêu bài gì để tránh bị cấm sóng?

Ngày 3/7, Sina đưa tin sau nhiều ngày im ắng, nam ca sĩ Thái Từ Khôn lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và giải thích về scandal tình ái của mình với cô gái tên C.

Trước đó, Thái Từ Khôn bị đưa tin có quan hệ tình một đêm với C, C phát hiện mang thai và báo cho nam ca sĩ. Thái Từ Khôn yêu cầu người tình phá thai. Sau đó, mẹ của Thái Từ Khôn lén theo dõi C khiến cô báo cảnh sát. Sự việc gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ vì Thái Từ Khôn vốn được biết đến là ngôi sao có hình ảnh đẹp, lịch thiệp với phụ nữ và sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu.

Lời giải thích "tránh nặng tìm nhẹ"

Theo Sina , trong bức tâm thư, Thái Từ Khôn thừa nhận từng có quan hệ tình ái với C trên cơ sở tự nguyện, cả hai đã giải quyết hết mâu thuẫn từ năm 2021 và đến nay không còn liên quan với nhau. Bên cạnh đó, Thái Từ Khôn phủ nhận không có các hành vi vi phạm pháp luật như quan hệ với trẻ vị thành niên, ép người tình phá thai.

Sina đánh giá Thái Từ Khôn đang tránh nặng tìm nhẹ, muốn đưa sự việc về mức cả hai cùng đồng thuận quan hệ. Vì vậy, Thái Từ Khôn chỉ có lỗi với người hâm mộ vì đã để xảy ra bê bối đời tư, nhưng anh không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, khi nam ca sĩ lên tiếng giải thích, các chủ đề có lợi cho anh nhanh chóng đứng đầu bảng tìm kiếm trên Weibo .

Bên cạnh đó, khi nhắc đến vấn đề quan hệ tình dục không an toàn, ép cô gái phá thai, Thái Từ Khôn chỉ phủ nhận một vấn đề. Sohu phân tích việc nam ca sĩ mập mờ như vậy để người hâm mộ tự tìm cách giải thích giúp mình. Anh cũng không muốn xoáy sâu vào việc từng khiến một cô gái mang thai rồi chối bỏ trách nhiệm làm cha.

Sau 8 ngày im lặng, Thái Từ Khôn mới lên tiếng về scandal. Nam ca sĩ phủ nhận có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, theo Sina , bức tâm thư của Thái Từ Khôn đã đến muộn. Nam ca sĩ phản hồi sự việc sau 8 ngày. Trong khi đó, nội dung bài viết khá đơn giản, không có ý nghĩa trong việc phục hồi hình tượng của Thái Từ Khôn nhưng phía nam nghệ sĩ đã mất quá nhiều thời gian mới đáp lại công khai.

Điều này dẫn tới danh tiếng và hình ảnh của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí, nhiều thương hiệu đối tác và đài CCTV cũng xóa hình ảnh của Thái Từ Khôn khỏi trang của mình. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Thái Từ Khôn đã mất hết tất cả tương lai, sự nghiệp, điều anh còn níu giữ là không để cho bản thân vướng vào các rắc rối liên quan đến pháp luật, có thể đi tù.

Lộ hình ảnh riêng tư với người tình 17 tuổi?

Ngay sau khi Thái Từ Khôn phủ nhận có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, tay săn ảnh nổi tiếng Trác Vỹ và hàng loạt blogger đã tung bằng chứng tố cáo nam ca sĩ từng hẹn hò với một người hâm mộ tên W và phát sinh quan hệ khi cô mới 17 tuổi.

Bên cạnh đó, còn có file ghi âm khẳng định cô W là fan của Thái Từ Khôn từ năm 13 tuổi, tới năm 17 tuổi thì bắt đầu hẹn hò. Theo lời kể của W, hồi tháng 2, nam ca sĩ hẹn cô tới nhà, sau đó đưa cho cô một cốc nước cam, uống xong cô cảm thấy choáng váng và phát sinh quan hệ. Do đó, cô W còn nghi ngờ Thái Từ Khôn chuốc thuốc mình và khẳng định ở thời điểm đó cô vẫn ở tuổi vị thành niên.

Tin tức ngay lập tức làm bùng nổ mạng xã hội Trung Quốc bởi nó có ý nghĩa Thái Từ Khôn có thể vướng vào các rắc rối pháp luật giống Ngô Diệc Phàm.

Hình ảnh được cho là của Thái Từ Khôn và cô gái W. Theo blogger, chính nhân viên trong công ty của nam ca sĩ đã chụp lại hình ảnh trên làm bằng chứng.

Tuy nhiên, ngay lập tức Thái Từ Khôn khẳng định những hình ảnh và thông tin trên là bịa đặt, nam ca sĩ cho biết đã báo cảnh sát để bảo vệ danh dự.



Theo phân tích từ công chúng trên trang Douban, phía Thái Từ Khôn đang dùng chiêu trò truyền thông có lợi cho mình. Khán giả nghi ngờ các tin tức như Thái Từ Khôn lộ ảnh nóng cùng bạn gái tuổi vị thành niên, Thái Từ Khôn chuốc thuốc để cưỡng hiếp cô gái hay nam ca sĩ có con với một người khác... đều do phía Thái Từ Khôn đưa ra để làm nhiễu loạn thông tin.

Khi nghe những tin tức giật gân, thậm chí vi phạm pháp luật, người hâm mộ hy vọng nam ca sĩ không mắc lỗi quá lớn. Từ đó, họ thấy scandal quan hệ tình dục với cô C khi còn đang độc thân, tự nguyện phá thai là điều có thể chấp nhận được.

Mặt khác, Thái Từ Khôn sẽ lựa chọn những tin tức sai lệch để đưa ra phản hồi phủ nhận, thậm chí dọa kiện các phóng viên đưa tin. Từ đó, tạo nên hiệu ứng rằng nam ca sĩ đã phủ nhận hết mọi cáo buộc và anh vô tội, anh đang bị các đơn vị truyền thông bẩn tấn công. Cuối cùng, một bộ phận khán giả phản cảm với tin tức thất thiệt, sẽ nảy sinh sự đồng tình với Thái Từ Khôn.

Hiện tại, sự việc Thái Từ Khôn vẫn chưa đi đến hồi kết. Nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích nhưng niềm tin và tình cảm mà người hâm mộ dành cho anh bị rạn nứt. Nhiều fan đã theo Thái Từ Khôn từ những ngày đầu thành danh, là người hâm mộ có tiếng nói trong cộng đồng fan đã tuyên bố từ bỏ và tẩy chay nam ca sĩ.

Đồng thời, cũng có nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho một ngôi sao trẻ, đang đứng trên đỉnh cao danh tiếng, có tương lai rộng mở, nhưng tự tay chôn vùi tất cả vì không quản lý đời tư chặt chẽ.

Thái Từ Khôn, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong... là những nghệ sĩ nhận được nhiều ưu ái từ nhà sản xuất đối tác, người hâm mộ, khán giả. Nhưng họ không trân trọng những tình cảm đó, không trân trọng chính sự nghiệp của mình nên phải sớm trả giá đắt.