Theo trang Express.co.uk của Anh, trong nhiều năm qua, nhiều người vẫn đồn nhau rằng “sử dụng màng bọc thực phẩm bằng nhựa có thể tăng nguy cơ mắc ung thư vì các hóa chất trong màng bọc thực phẩm, bao gồm cả chất Bisphenol A (BPA) có thể rò rỉ vào thức ăn hoặc đồ uống và gây bệnh”.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia Nick Kernaghan, giám đốc PIRAS International tại Anh (một công ty chịu trách nhiệm kiểm tra độ an toàn của bao bì thực phẩm) giải thích: “Màng bọc thực phẩm thường chứa chất hóa dẻo, giúp tạo nên độ mềm dai cho sản phẩm. Các hóa chất thêm vào trong quá trình sản xuất màng bọc thực phẩm có thể khiến mọi người lo lắng. Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, bao gồm cả màng bọc thực phẩm đều được kiểm định chặt chẽ và trải qua các cuộc thử nghiệm độc tính kéo dài do Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) giám sát”.

“Các sản phẩm màng bọc thực phẩm sẽ phải trải qua các điều kiện khắc nghiệt nhất và nếu sản phẩm bị rò rỉ hóa chất có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, chúng sẽ không được bán ra thị trường”, chuyên gia Nick cho hay.

Theo chuyên gia Nick, có một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc hâm nóng thực phẩm đựng trong hộp nhựa hoặc bọc màng bọc thực phẩm bằng lò vi sóng với ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các nghiên cứu này đã bị tổ chức nghiên cứu ung thư của Anh (Cancer Research UK) bác bỏ do không có bằng chứng khoa học xác đáng.

Mọi người hoàn toàn có thể sử dụng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng, chỉ cần đảm bảo sử dụng theo đúng hướng dẫn, website của tổ chức Cancer Research UK viết.

3 lưu ý khi sử dụng màng bọc thực phẩm

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cũng đưa ra lời khuyên về việc sử dụng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng trên trang web chính thức. Theo USDA, các sản phẩm màng bọc thực phẩm có thể sử dụng cho lò vi sóng sẽ được ghi chú rõ ràng trên bao bì và an toàn để sử dụng.

Tuy nhiên, khi hâm nóng thực phẩm đựng trong hộp/bát có bọc bằng màng bọc, mọi người tránh để màng bọc chạm vào phần thức ăn. Ngoài ra, mọi người nên hé một lỗ nhỏ ở màng bọc thực phẩm trước khi quay trong lò vi sóng để thoát hơi nước.

Tại Việt Nam, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng cần chọn mua các loại màng bọc thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng (có tên, địa chỉ của nhà sản xuất), đã được cơ quan chức năng đăng ký, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn sức khỏe.

(Theo Express.co.uk, Cục An toàn Thực phẩm)