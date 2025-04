Đến giờ tôi mới nhận ra dùng màng bọc thực phẩm theo 4 kiểu này là “đầu độc” chính mình!

Chuyên gia dinh dưỡng Cai Zhengliang (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng chỉ một vài hành động sai lầm khi dùng màng bọc thực phẩm cũng có thể gây hại sức khỏe nghiêm trọng. Bởi vì chúng có thể khiến thôi nhiễm ra chất độc hại, thấm vào món ăn và xâm nhập vào cơ thể. Từ đó gây hại cho hệ tiêu hóa, gan, thận và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

Ông chia sẻ, mình từng gặp không ít trường hợp gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mới bắt đầu nhận ra và hối hận vì những kiểu dùng màng bọc thực phẩm ngang với “tự đầu độc”. Về bản thân mình, bác sĩ Cai tuyên bố mình không bao giờ ăn thức ăn được bọc trong màng bọc thực phẩm. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng không khuyến khích người khác làm giống mình. Đây là món đồ tiện lợi, chỉ cần dùng đúng cách và tuyệt đối không mắc 4 sai lầm tai hại sau đây:

1. Bọc trực tiếp thực phẩm khi còn quá nóng

Ảnh minh họa

Đây là thói quen xấu phổ biến của nhiều người. Khi nhiệt độ trên 80 độ C, đặc biệt là với màng bọc PVC - loại rẻ và phổ biến nhất - các chất hóa dẻo và clo trong nhựa sẽ giải phóng ra khí độc. Nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể, chúng có thể gây tổn thương hệ thần kinh, gan, và là yếu tố nguy cơ gây ung thư.

Do đó, bác sĩ Cai nhắc nhở dù muốn giữ nóng thực phẩm với màng bọc thì cũng phải chờ chúng nguội dưới 50 độ C mới được bọc. Với đồ cần hâm nóng, nên dùng hộp thủy tinh có nắp chuyên dụng cho lò vi sóng thay vì màng bọc thực phẩm.

2. Dùng màng bọc để bọc đồ ăn nhiều dầu mỡ

Dầu mỡ làm tăng khả năng hòa tan hóa chất trong nhựa, đặc biệt là chất hóa dẻo. Khi ăn vào, cơ thể hấp thụ phải một lượng chất độc không nhỏ mà không hề hay biết. Nên dù tiện lợi nếu bọc đồ ăn nhiều dầu mỡ với màng bọc thực phẩm thì bác sĩ Cai cũng khuyến nghị nên từ bỏ thói quen này. Nhất là nếu món nhiều dầu mỡ như chiên, xào… lại còn đang nóng hổi. Nếu buộc phải bảo quản, hãy để vào hộp thủy tinh hoặc sứ có nắp kín.

3. Dùng màng bọc cho thực phẩm có tính axit

Các món như dưa muối, cà pháo, giấm, nước cốt chanh... cũng không thích hợp để dùng với màng bọc thực phẩm. Do chúng chứa axit có thể ăn mòn nhựa, làm giải phóng các chất độc vào thực phẩm. Về lâu dài, điều này có thể gây rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Gợi ý của bác sĩ Cai là với thực phẩm có tính axit, nên sử dụng hộp thủy tinh đậy kín hoặc giấy bạc chuyên dụng. Tránh dùng màng bọc PVC và PVDC - hai loại có nguy cơ phân hủy cao trong môi trường axit.

4. Dùng đi dùng lại màng bọc thực phẩm

Ảnh minh họa

Màng bọc thực phẩm vốn được thiết kế chỉ sử dụng một lần, khi tái sử dụng sẽ dễ bị rách, biến dạng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc bám vào và xâm nhập thực phẩm. Ngoài ra, khi đã qua sử dụng, lớp nhựa có thể đã bắt đầu phân hủy, giải phóng vi nhựa hoặc chất hóa dẻo độc hại, đặc biệt nếu dùng để bọc đồ dầu mỡ hoặc thực phẩm nóng – từ đó tăng nguy cơ ung thư và rối loạn nội tiết.

Do đó không nên tái sử dụng màng bọc, dù chỉ một lần. Nếu muốn bảo quản thực phẩm tiết kiệm và an toàn, có thể dùng hộp thủy tinh, hộp nhựa an toàn có nắp đậy. Ngoài ra bác sĩ Cai cũng nhắc nhở nên dùng đúng từng loại màng bọc thực phẩm cho các mục đích khác nhau như: bảo quản trong tủ lạnh, quay lò vi sóng… Chọn loại uy tín, được kiểm định và không dùng nếu có dấu hiệu lạ về mùi hay màu sắc.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Family Doctor