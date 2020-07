Thực hư chuyện Son Ye Jin sắp mặc váy cưới, thông tin cụ thể ra sao mà khiến dân tình náo loạn?

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải thông tin về nghi vấn người hâm mộ sắp được thấy Son Ye Jin diện váy cưới. Cụ thể, bài đăng cho hay, khoảng 10 ngày trước, Son Ye Jin đã đăng tải lên trang cá nhân hai clip ngắn ghi lại khoảnh khắc người đẹp đang trang điểm để chuẩn bị cho việc chụp hình tại studio.

Người hâm mộ nhanh chóng để ý thấy nhân viên đang make-up cho Son Ye Jin mặc đồng phục có in logo của một thương hiệu trang điểm và làm tóc cô dâu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ngay lập tức, đông đảo người hâm mộ đã vào trang Instagram của thương hiệu này và để lại bình luận thắc mắc: "You know what we are waiting right?! Is the picture of Yejin please upload now it's the end of June" (Tạm dịch: Bạn biết chúng tôi đang chờ đợi điều gì mà phải không? Có phải là hình của Yejin không, xin hãy đăng tải nó đi, cũng cuối tháng 6 rồi).

Hình ảnh phần phản hồi từ phía thương hiệu chụp hình cưới. (Nguồn: binjinvitamin)

Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, phía thương hiệu này đã phản hồi lại thắc mắc của cư dân mạng trên: "Please wait a little longer! We're going to show you a great picture soon" (Tạm dịch: Xin hãy đợi một chút thời gian nữa nhé! Chúng tôi sẽ cho bạn thấy những thước hình tuyệt vời sớm thôi). Dù sao thì đây vẫn chỉ là suy luận và mong đợi từ phía người hâm mộ.