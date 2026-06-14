Thu nhập hàng trăm triệu mà giờ phải xin lại vợ từng đồng: Giữ tiền không khó, giữ sự đồng lòng mới khó!

Có một thực tế đang diễn ra ở không ít gia đình hiện nay: khi kinh tế thuận lợi, việc quản lý tiền bạc dường như rất đơn giản. Nhưng chỉ cần thu nhập giảm sút, những mâu thuẫn âm ỉ xung quanh chuyện chi tiêu lập tức bộc lộ. Như câu chuyện của gia đình anh Quyền là một ví dụ điển hình.

Thu nhập hàng trăm triệu mà phải ngửa tay xin từng đồng

Năm ngoái, Quyền là niềm tự hào của cả gia đình, anh làm môi giới bất động sản đúng vào giai đoạn thị trường sôi động, tháng nào anh cũng chốt được từ 1-3 giao dịch. Có những tháng, tiền hoa hồng lên đến vài trăm triệu đồng. Bạn bè ngưỡng mộ, người thân xuýt xoa vì Quyền "mát tay", còn vợ anh cũng được nhiều người khen là có phúc, chỉ việc ngồi nhà đếm tiền.

Điều đáng nói là Quyền không giữ tiền cho riêng mình.

Mỗi lần nhận được hoa hồng, anh đều chuyển hết cho vợ quản lý. Anh nghĩ đơn giản, đàn ông ra ngoài kiếm tiền, phụ nữ quán xuyến tài chính gia đình. Nhà có khoản tiết kiệm, con cái có tương lai, vợ cũng yên tâm hơn. Có thời điểm, tài khoản của vợ Quyền cả tỷ đồng tích góp từ công sức của chồng. Vợ anh tháng nào cũng đi ngân hàng làm sổ tiết kiệm, rồi chi tiêu thoải mái, gia đình vui vẻ hạnh phúc.

Thế nhưng, thị trường thay đổi nhanh hơn anh tưởng.

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Từ đầu năm đến nay, Quyền chưa bán được bất kỳ căn nhà hay mảnh đất nào. Khách hàng dè dặt hơn, nhà đầu tư không còn xuống tiền mạnh như trước. Công việc của anh không có lương cứng, nếu không có giao dịch đồng nghĩa với việc không có thu nhập.

Tuy nhiên, môi giới bất động sản lại là nghề đặc thù, muốn có khách, phải duy trì mối quan hệ, muốn có giao dịch, phải giữ liên lạc với nhà đầu tư. Những buổi cà phê, những cuộc gặp mặt, những bữa ăn trao đổi thông tin... đều là một phần của công việc. Quyền bắt đầu xin vợ đưa tiền để phục vụ cho những khoản chi cần thiết ấy nhưng điều anh nhận lại là sự từ chối.

Trong mắt vợ Quyền, chồng mình không còn chăm chỉ kiếm tiền như trước. Chị nhìn những buổi gặp gỡ khách hàng bằng ánh mắt nghi ngờ, cho rằng đó chỉ là những cuộc nhậu nhẹt vô bổ.

Mỗi lần Quyền mở lời xin tiền, chị lại trách móc: Ngày xưa kiếm được nhiều thì không sao, giờ không làm ra tiền mà vẫn tiêu như cũ.

Từ đó, chị quyết định kiểm soát chặt mọi khoản chi của chồng. Mỗi tháng, Quyền được đưa đúng 1 triệu đồng để uống cà phê. Ngoài ra, tất cả các khoản khác đều bị cắt bỏ.

Người đàn ông từng kiếm vài trăm triệu đồng mỗi tháng giờ phải đắn đo khi muốn mời một khách hàng bữa cơm. Có lần, anh bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ một nhóm nhà đầu tư chỉ vì trong túi không đủ tiền góp mặt.

Điều khiến Quyền buồn nhất không phải là thiếu tiền. Mà là cảm giác những nỗ lực trước đây dường như không còn được ghi nhận. Anh từng tin tưởng tuyệt đối khi giao toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý. Nhưng giờ đây, anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá chủ quan khi không giữ lại bất kỳ quỹ dự phòng cá nhân nào. Bởi tiền bạc trong hôn nhân không chỉ là chuyện ai cầm giữ, mà còn là sự thấu hiểu và đồng hành khi hoàn cảnh thay đổi.

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Bài học về quản lý tài chính gia đình: Giữ tiền không khó, giữ sự đồng lòng mới khó

Thay vì để một người nắm toàn bộ quyền quyết định, mỗi gia đình nên phân chia nguồn tiền theo mục đích rõ ràng.

Thứ nhất, cần có quỹ sinh hoạt chung dành cho chi tiêu cố định như ăn uống, học hành, điện nước và các khoản thiết yếu.

Thứ hai , nên lập quỹ dự phòng khẩn cấp, tương đương từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt để ứng phó khi thu nhập giảm sút.

Thứ ba, mỗi vợ chồng đều nên có một khoản chi tiêu cá nhân hợp lý. Khoản này không cần quá lớn nhưng giúp mỗi người duy trì các mối quan hệ, sở thích hoặc nhu cầu công việc mà không phải xin phép hay cảm thấy bị kiểm soát.

Đặc biệt, với những nghề nghiệp có tính chất ngoại giao như môi giới bất động sản, kinh doanh, bán hàng..., các khoản chi duy trì quan hệ khách hàng cần được xem như một phần chi phí đầu tư cho công việc, thay vì mặc định là tiêu xài lãng phí.

Tất nhiên, điều đó cũng đòi hỏi sự minh bạch.

Người kiếm tiền cần chia sẻ cụ thể về kế hoạch chi tiêu, hiệu quả công việc và giới hạn ngân sách. Người giữ tiền cũng cần lắng nghe, đánh giá khách quan thay vì đưa ra quyết định chỉ dựa trên cảm xúc.

Bởi trong hôn nhân, không ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ luôn ở giai đoạn kiếm được nhiều tiền nhất.

Hôm nay người này là trụ cột, ngày mai có thể gặp khó khăn. Điều quan trọng không phải là ai giữ ví, mà là khi gia đình đi xuống, vợ chồng có còn đứng cùng một phía hay không?

Nếu ngay cả những người thân thiết nhất cũng mất niềm tin vào nhau chỉ vì tiền bạc, thì dù tài khoản có nhiều đến đâu, tình cảm gia đình, hôn nhân vợ chồng cũng sẽ dần đi vào bế tắc.