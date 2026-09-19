Thu nhập 42 triệu mỗi tháng mà hỏi đến tiền thì vợ bảo "nhà làm gì còn đồng nào": Chết điếng vì một khoản chi không ngờ đến

Trong nhiều gia đình trẻ, thu nhập tăng nhưng áp lực chi tiêu cho con cái cũng tăng theo. Không ít phụ huynh sẵn sàng dành phần lớn thu nhập cho học hành, dinh dưỡng với mong muốn con có điều kiện phát triển tốt nhất. Nhưng khi mọi khoản chi đều được xem là "cần thiết", tiền tiết kiệm lại có thể biến mất lúc nào không hay.

Lương 42 triệu nhưng cuối tháng vợ bảo "Nhà làm gì còn đồng nào"

Chia sẻ dưới đây của anh Tường đang nhận được sự thu hút từ cộng đồng mạng. Anh kể: "Thu nhập của tôi mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng, vợ được 12 triệu. Hai vợ chồng có một con gái đang tuổi đi học. Trước đây tôi vẫn nghĩ với tổng thu nhập 42 triệu đồng, nếu không mua sắm quá hoang phí thì mỗi tháng ít nhất cũng phải để dành được 20 triệu.

Thế nhưng cách đây không lâu, tôi ngồi lại với vợ để tính xem gia đình đang có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Vợ tôi liền nói một câu khiến tôi điếng người: "Không có đồng nào cả".

Tôi cứ tưởng vợ nói đùa. Nhưng khi ngồi tính lại toàn bộ các khoản trong tháng, tôi mới biết gia đình mình đang tiêu khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Riêng tiền học của con đã ngốn tới 23 triệu, gồm học phí ở trường, học thêm tiếng Anh, gymkids và một số khóa học võ, vẽ khác. Vợ tôi cho rằng con còn nhỏ, có điều kiện thì nên đầu tư, cho học nhiều, sau này muốn bổ sung cũng khó.

Ảnh minh họa

Số tiền còn lại chủ yếu là ăn uống, sinh hoạt phí. Vợ tôi rất kỹ chuyện này, từ thịt cá, hải sản, sữa, hoa quả đến các loại thực phẩm bổ sung. Có những tuần tiền đi chợ và đặt đồ ăn lên tới vài triệu đồng. Tôi góp ý thì vợ thường bảo rằng những khoản khác có thể tiết kiệm, riêng chuyện ăn uống thì không nên tiếc.

Tôi không phủ nhận vợ muốn điều tốt cho con. Tôi cũng muốn con được học hành tử tế và ăn uống đầy đủ. Nhưng nhìn tài khoản gần như bằng không, tôi bắt đầu thấy lo. Gia đình không có khoản dự phòng đáng kể, trong khi chỉ cần một người mất việc vài tháng hoặc có chuyện đột xuất, chúng tôi sẽ lập tức phải vay mượn.

Tôi nói với vợ rằng thu nhập 42 triệu mà tiêu tới 40 triệu thì chẳng khác nào tháng nào cũng sống sát mép. Hai vợ chồng cần giữ lại ít nhất 10-15 triệu mỗi tháng, nếu không thì vài năm nữa vẫn có cảm giác mình kiếm được khá nhưng trong tay chẳng có gì.

Lúc ấy vợ tôi mới giật mình hỏi: "Vậy làm thế nào, chẳng lẽ cắt bớt tiền học và tiền ăn?". Tôi cũng chưa biết phải hạch toán lại thế nào để dôi dư ra mỗi tháng hơn chục triệu?".

Thắt chặt chi tiêu kiểu mới

Có lẽ vấn đề của vợ chồng anh Tường không nằm ở việc kiếm chưa đủ nhiều, mà là chưa từng thực sự ngồi xuống để đặt giới hạn cho từng khoản chi. Dưới đây là một số gợi ý cắt giảm chi tiêu để mỗi tháng dư 10-15 triệu.

Ảnh minh họa

Xem lại khoản học của con trước tiên

23 triệu/tháng cho học hành là khoản rất lớn so với tổng thu nhập 42 triệu. Hai vợ chồng có thể phân loại thành bắt buộc - cần thiết - có thể tạm dừng.

Ví dụ, giữ học chính khóa và 1-2 môn thực sự cần thiết, còn các lớp năng khiếu hoặc khóa học trùng nội dung có thể giảm. Chỉ cần đưa khoản này từ 23 triệu xuống khoảng 15-17 triệu, gia đình đã tiết kiệm được 6-8 triệu.

Đặt ngân sách ăn uống cố định

Không nhất thiết phải cắt giảm chất lượng thực phẩm, nhưng cần phân biệt "ăn đủ chất" với "mua quá nhiều". Hai vợ chồng có thể đặt ngân sách khoảng 9-10 triệu/tháng, lên thực đơn theo tuần, hạn chế đặt đồ ăn và mua thực phẩm theo cảm hứng.

Tách tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương

Với tổng thu nhập 42 triệu, có thể chuyển ngay 10 triệu vào một tài khoản tiết kiệm riêng ngay ngày nhận lương. Phần còn lại mới là ngân sách để sinh hoạt, dư ra thì cuối tháng lại chuyển hết vào tài khoản tiết kiệm, tháng nào cũng dứt khoát như vậy.

Đặt giới hạn cho các khoản chi nhỏ

Cà phê, ăn ngoài, mua đồ cho con, phí ứng dụng, mua sắm online... từng khoản có thể không lớn nhưng cộng lại dễ thành vài triệu đồng. Gia đình nên đặt một hạn mức cố định, chẳng hạn 2-3 triệu/tháng cho các khoản linh hoạt.

Mục tiêu thực tế: tiết kiệm 10-12 triệu/tháng

Một phương án có thể là:

Học hành của con: 15 triệu

Ăn uống: 10 triệu

Điện nước, đi lại, điện thoại: 3 triệu

Chi tiêu cá nhân/phát sinh: 2 triệu

Tiết kiệm: 10-12 triệu

Nếu kiểm soát tốt hơn một chút, khoản tiết kiệm có thể tiến tới 15 triệu/tháng.

Điều quan trọng không phải là cắt mọi khoản chi của gia đình, mà là xác định rõ khoản nào thực sự cần, khoản nào có thể giảm và khoản nào phải được dành cho tương lai. Với thu nhập 42 triệu, chỉ cần thay đổi cách phân bổ tiền, gia đình Tường hoàn toàn có thể vừa đảm bảo việc học và dinh dưỡng cho con, vừa tạo được một khoản dự phòng thay vì tháng nào cũng bắt đầu lại từ con số gần như bằng 0.