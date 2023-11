Thư Ký Kim Sao Thế sắp được remake: Visual nam chính thua xa Park Seo Joon nhưng vẫn được khen hết lời vì một điểm

Ngày 21/11, theo Deadline, Kim Chiu và Paulo Avelino sẽ đảm nhận vai chính trong bản remake của series Thư Ký Kim Sao Thế do Philippines sản xuất. Bộ phim hiện đã bắt đầu được bấm máy từ hôm nay và dự kiến lên sóng vào năm sau.

Paulo Avelino sẽ là người giữ vai tổng tài điển trai do Park Seo Joon đảm nhận ở bản gốc. Trong khi đó, nữ diễn viên Kim Chiu là người thay Park Min Young đóng nhân vật nàng thư ký xinh đẹp bên cạnh anh.

Hai diễn viên đóng chính bản remake Thư Ký Kim Sao Thế của Philippines.

Paulo Avelino sinh năm 1988, là diễn viên nổi tiếng ở Philippines. Anh từng được biết đến qua một số bộ phim như Mãi Yêu, The Dance of Two Left Feet... Trong khi đó, Kim Chu cũng không phải cái tên lạ lẫm với các khán giả Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Tình Chị Duyên Em, Biển Tình Ngang Trái...

Ngay sau khi dự án được công bố, netizen đã hào hứng so sánh visual của cặp nam - nữ chính giữa hai phiên bản. Nhiều ý kiến cho rằng tạo hình nhân vật của Paulo Avelino già hơn và không đẹp trai bằng Park Seo Joon. Tuy nhiên, một vài người khác cho rằng nam chính bản Phillippines hợp lý hơn vì chững chạc và phù hợp với vai tổng tài.



Park Seo Joon và Park Min Young rất được yêu thích khi đóng Thư Ký Kim Sao Thế.



Ekip tại Philippines hé lộ kịch bản vẫn xoay quanh Phó chủ tịch điển trai và tự đắc của một tập đoàn tài phiệt lớn. Một ngày, cuộc sống của anh ta bị đảo ngược khi người thư ký đồng hành nhiều năm bất ngờ xin nghỉ việc. Sau đó, nam chính tìm mọi cách để níu giữ cô ấy lại bên mình.