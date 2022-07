Mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế bất ngờ thông báo kết hôn với em trai tài tử Ha Jung Woo sau 9 năm hẹn hò

Vào ngày 6/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Hwang Bo Ra sắp kết hôn với bạn trai Cha Hyun Woo sau 9 năm hẹn hò. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư vào tháng 11 tới đây, sẽ chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế cũng đã xác nhận thông tin trên: "Xin chào, tôi là Hwang Bo Ra. Tôi có những điều muốn nói với những người luôn yêu mến tôi, vì vậy tôi viết điều này. Tháng 11 tới đây, tôi sẽ kết hôn với người bạn đã gắn bó lâu dài. Chúng tôi có thể ở bên nhau lâu đến vậy là vì được mọi người ủng hộ. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Hãy luôn mạnh khỏe, luôn luôn bạn nhé. Cảm ơn bạn!".

Hwang Bo Ra và Cha Hyun Woo sẽ kết hôn vào tháng 11 tới

Hwang Bo Ra sinh năm 1983, được biết đến qua những bộ phim Thư Ký Kim Sao Thế, Hẹn Hò Chốn Công Sở, Fight For My Way... Trong khi đó, Cha Hyun Woo có tên thật là Kim Young Hoon, sinh năm 1980. Anh là con trai tài tử Sắc Đẹp Ngàn Cân Kim Yong Gun, em trai của tài tử nổi tiếng Ha Jung Woo.

Hwang Bo Ra và Cha Hyun Woo đã hẹn hò với nhau từ năm 2003. Khác với những cặp đôi showbiz hẹn hò trong bí mật, 2 diễn viên thường xuyên công khai đăng ảnh tình tứ bên nhau lên trang cá nhân.

Cặp đôi đã công khai hẹn hò được 9 năm trước khi quyết định về chung 1 nhà

Nguồn: Allkpop