Thứ hạng thấp không tưởng của Trang Pháp ở show Trung Quốc, toàn thắng 2 trận vẫn xếp dưới dàn Chị Đẹp hát dở

Trưa 1/5, Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) phát sóng tập công bố thứ hạng, chia đội và chọn bài hát chuẩn bị cho Công diễn 3 (dự kiến phát sóng vào 8-9/5). Bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân sau Công diễn 2 gây chấn động toàn MXH Weibo. Cư dân mạng xứ Trung bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận thay Trang Pháp và An Kỳ sau khi thứ hạng mới nhất của họ được công bố.

Theo đó, Trang Pháp có tổng điểm 790 sau Công diễn 2, vẫn giữ nguyên vị trí 22 trên BXH như Công diễn 1. Thứ hạng không tăng lên 1 bậc nào, vẫn nằm ngoài top 20 của đại diện Việt Nam khiến netizen sốc nặng. Khán giả Trung Quốc cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1989 xứng đáng nằm trong top 10. Đồng đội của Trang Pháp là An Kỳ cũng văng xuống hạng 13, với 851 điểm. Đáng chú ý, Trang Pháp và An Kỳ đều là Chị Đẹp có màn thể hiện ấn tượng, giúp đội toàn thắng ở cả 2 vòng đấu tại Công diễn 2 và an toàn đi thẳng vào Công diễn 3.

Điều gây bức xúc nhất là hàng loạt Chị Đẹp hát dở, nhảy tệ thảm họa lại đang nắm giữ vị trí cao trong top 10 Đạp Gió. Trong đó, Vương Mông - người có giọng hát như đấm vào tai, khiến Tăng Bái Từ và Hoàng Xán Xán gánh còng lưng ở Công diễn 2 - lại xếp hạng 1 thí sinh được yêu thích nhất, với 934 điểm. Các Chị Đẹp hát dở tan nát đang có thứ hạng cao khó tin còn có Tôn Di xếp hạng 4 với 905 điểm, Lý Tiểu Nhiễm hạng 6 với 890 điểm, Đường Nghệ Hân thì đứng hạng 9 với 872.

Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung chỉ trích ekip Đạp Gió thiên vị và dàn xếp kết quả quá lộ liễu mà không màng đến tài năng ca hát của nghệ sĩ, bỏ qua ý kiến phản ứng của công chúng. Theo Cnet, nếu dựa vào kết quả như hiện tại, Đường Nghệ Hân, Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm và các Chị Đẹp hát dở khác sẽ thay phiên nhau đứng hạng 1, nằm trong top 10 và giành suất debut ở chung kết. Tất cả các thí sinh có thực lực sẽ dần bị loại hết. Cuối cùng, 1 nhóm nhạc nữ có giọng hát thảm họa sẽ ra đời sau chương trình.

Dù xếp hạng cá nhân thấp, nhưng sau 3 sân khấu ấn tượng ở Đạp Gió, Trang Pháp trở thành ngôi sao được các đội trưởng săn đón. Ở vòng phân nhóm tại Công diễn 3, An Kỳ, Tăng Bái Từ, Vương Mông, Trương Nguyệt đều tranh giành, mong muốn đại diện Việt Nam về đội của mình. Cuối cùng, Trang Pháp đã chọn tiếp tục đồng hành với An Kỳ ở Công diễn 3.

