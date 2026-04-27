Chị Đẹp bị "cấm hôn" ở show Tỷ Tỷ: Ngồi không hưởng lợi nhờ Trang Pháp, ekip chẳng dám bắt nạt vì sợ khó sống với 4 triệu người

Theo tờ Sina, Tăng Bái Từ đang là Chị Đẹp hot nhất Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng). Do đó, cô được các đạo diễn ưu tiên cho lên sóng với thời lượng lớn trong các vòng Công diễn trực tiếp của show. Tuy nhiên, Tăng Bái Từ lại khiến ekip chương trình vô số lần rơi vào cảnh hú hồn hú vía, ôm tim lo lắng vì cô sơ hở là quay sang ôm hôn thắm thiết để động viên tinh thần các Chị Đẹp khác trước giờ lên diễn.

Do sợ chương trình bị cấm sóng và phải lên "ăn bánh uống trà" giải trình với cơ quan quản lý văn hóa vì vi phạm quy định về hình ảnh, đạo diễn phải cho người ra tận hiện trường nhắc nhở, "nghiêm cấm" Tăng Bái Từ skinship. Việc bị đạo diễn áp lệnh "cấm hôn" khiến Tăng Bái Từ ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng chú ý, nữ ca sĩ xứ Đài là trường hợp đầu tiên trong 7 mùa tổ chức của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng bị cấm làm hành động thân mật với các nghệ sĩ nữ khác trong chương trình. Tình huống dở khóc dở cười mà Tăng Bái Từ gặp phải khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Tăng Bái Từ ôm hôn Chị Đẹp Đàm Đàm ngay trên sóng trực tiếp và bị nhân viên chương trình nhắc nhở, cấm skinship.

Theo tờ Sina, Tăng Bái Từ hiện là cái tên "khó đụng" ở show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng . Cô đang nhận được sự yêu mến và ủng hộ cực kỳ khủng khiếp từ công chúng Trung Quốc. Ở vòng prevote, cô đạt hơn 4 triệu phiếu bình chọn từ khán giả, bằng tổng số phiếu của 7 thí sinh xếp sau cộng lại. Với số lượng fan đứng sau bảo kê đông như vậy, NSX Đạp Gió không dám đối xử tệ với Tăng Bái Từ. Nhiều khán giả thậm chí còn cảnh cáo ekip nếu dám chèn ép, bắt nạt và loại "cô giáo mầm non" của họ 1 cách vô lý, Đạp Gió sẽ không có mùa sau.

Sự ủng hộ của dư luận dành cho Tăng Bái Từ càng lớn hơn sau Công diễn 1. Cô đã viral từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ MXH Weibo tới Threads nhờ đoạn clip reaction màn trình diễn thảm hoạ Giấy Nhớ Ghi Điều Ước của team Lý Tiểu Nhiễm. Biểu cảm của nữ ca sĩ từ cười hớn hở tới sượng trân, gượng gạo khi xem bộ 3 Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân hát rồi giành chiến thắng trước đội Trang Pháp, thu hút lượng tương tác khủng trên mọi nền tảng số vì quá chân thật.

Cũng nhờ đây, Tăng Bái Từ trở thành người hưởng lợi nhiều nhất ở drama Trang Pháp bị đối xử bất công, chịu ấm ức trước sự thiên vị của NSX dành cho team Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân. Lượng người theo dõi và ủng hộ nữ ca sĩ tăng vọt, được “người qua đường” lẫn khán giả yêu mến gọi với biệt danh "nữ hoàng meme".

Trong ngày đội Trang Pháp để thua đầy cay đắng trước đội Lý Tiểu Nhiễm, Tăng Bái Từ ngồi reaction tiết mục Giấy Nhớ Ghi Điều Ước thảm họa, đã gây bão MXH.

Nữ ca sĩ trở thành "nữ hoàng meme" của chương trình. Ảnh: Weibo.

Ngoài tính cách hài hước, "tẻn tẻn" và chân thật, Tăng Bái Từ còn là ca sĩ thực lực, sở hữu kỹ năng thanh nhạc và trình diễn "đỉnh nóc". Sao nữ sinh năm 1984 này là ngôi sao quốc dân của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô vào showbiz từ năm 2008 với vai trò diễn viên và nhanh chóng nổi tiếng nhờ bộ phim thần tượng đình đám như Chung Cực Nhất Bang. Đến năm 2014, Tăng Bái Từ lấn sân sang ca hát, sở hữu nhiều bản hit ai cũng thuộc. Cô là nghệ sĩ hiếm hoi thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc - phim ảnh với nhiều giải thưởng danh giá.

Với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch, đời tư sạch scandal chuẩn "bạch nguyệt quang" cùng lượng fan đông đảo và trung thành toàn đại gia, cô được xem là một trong những nhân tố đáng gờm của Trang Pháp và các sao nữ khác tại show Tỷ Tỷ năm nay. Nhiều netizen khẳng định Tăng Bái Từ chắc suất đứng trong top 3 chung cuộc của Đạp Gió 2026, thậm chí có tiềm năng lớn trở thành quán quân vì vừa đẹp, hot, lại có tài.

Nguồn: Sina, Sohu