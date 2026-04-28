Đối thủ này của Trang Pháp "khủng" quá: Có chồng chủ tịch chống lưng, "ting nhẹ" 1,3 tỷ liền lên top đầu show, làm vậy ai chơi lại!

Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng ) đang là show âm nhạc hot nhất Trung Quốc hiện tại. Do đó, mọi diễn biến và nhất cử nhất động liên quan đến các Chị Đẹp tham gia chương trình đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau vòng Công diễn 2, Hám Tử Thanh đang là cái tên gây chú ý vì có hậu thuẫn quá khủng ở hậu trường.

Theo đó, khi Đạp Gió 2026 mở vote online thứ hạng cho các Chị Đẹp, 1 tài khoản tên Samuel221 bị phát hiện liên tục donate tặng mưa sao băng với giá 5.200 NDT/lần (hơn 20 triệu đồng) cho Hám Tử Thanh. Chỉ trong vòng 20 phút, tài khoản này đã chi đẫm 360.000 NDT (hơn 1,3 triệu đồng) để đưa nữ diễn viên Tân Hoàn Châu Cách Cách từ vị trí bét bảng xếp hạng Đạp Gió với chỉ 480 phiếu bầu, leo thẳng lên top 2 chung cuộc với 200.000 phiếu bầu. Cú lội ngược dòng này của Hám Tử Thanh khiến ai cũng sửng sốt, đồng thời tò mò về người đứng sau vung tiền donate giúp cô lật ngược tình thế.

Không mất quá nhiều thời gian, truyền thông Trung Quốc đã truy ra danh tính thật sự của tài khoản Samuel221. Không phải ai xa lạ, hóa ra người "bạo chi" đưa Hám Tử Thanh lên top đầu BXH Đạp Gió ở vòng Công diễn 2 chính là Chu Hạo - anh chồng tổng tài của nữ diễn viên sinh năm 1988.

Theo tờ Sina, Chu Hạo là chủ tịch của công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế, quản lý các nghệ sĩ như Lưu Mẫn Đào, Văn Kỳ, Ngải Mễ... Chu Hạo vốn là fan lâu năm của Hám Tử Thanh. Năm 2020, CEO này đã quyết định theo đuổi nữ diễn viên sau khi cô tuyên bố mình độc thân trên chương trình My Little Princess . Tháng 5/2023, Chu Hạo bao trọn đảo Koh Samui (Thái Lan), rải hoa hồng phủ kín bãi biển, sử dụng máy bay không người lái để viết lời nhắn yêu thương và dùng nhẫn kim cương 10 carat cầu hôn Hám Tử Thanh. Đến tháng 7/2025, mỹ nhân này xác nhận đã mang thai con đầu lòng. Cô được tiết lộ hạ sinh 1 bé gái vào tháng 12/2025.

Năm 2023, Chu Hạo dùng nhẫn kim cương 10 carat cầu hôn Hám Tử Thanh tại Thái Lan. Cặp đôi đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Trên MXH Weibo, netizen bình luận rằng với việc có người chống lưng vừa giàu vừa quyền lực thế này, ai làm lại Hám Tử Thanh ở Đạp Gió . Chồng chỉ cần "ting nhẹ" vài tỷ, người đẹp này đã vào top cao của chương trình. Từ đây, công chúng cũng hiểu vì sao Hám Tử Thanh được ekip o bế. Còn nhớ khi thi vòng solo mở màn, Hám Tử Thanh đã vừa khóc vừa hát lạc giọng cả bài, nhưng vẫn được điểm cao nhất show 480 điểm và giành chiến thắng trước Trương Nghệ Thượng. Giám khảo Nghê Bình lúc đó còn nói đỡ, xin cho Hám Tử Thanh được hát lại với lý do gặp vấn đề tâm lý. Đến Công diễn 1, Hám Tử Thanh hát tệ nhưng vẫn tiếp tục có chiến thắng đầy khó hiểu trước Tôn Di ở vòng PK. Việc nhận kết quả thiếu công bằng khiến Tôn Di khóc nghẹn trên sân khấu.

Hám Tử Thanh vào showbiz từ năm 2009, nổi tiếng nhờ gương mặt thánh thiện được ví tựa thiên thần và đôi mắt màu hổ phách long lanh được ca ngợi "đẹp nhất Cbiz". Cô được biết đến với các phim như Tân Hoàn Châu Cách Cách, Giấc Mộng Lầu Hồng, Tân Kinh Hoa Yên Vân, Nếu Paris Không Vui Vẻ, Chuyến Bay Sinh Tử, Sự Thật Cuối Cùng, Sủng Ái ... Đáng chú ý, Hám Tử Thanh từng bị công chúng ghét bỏ 1 thời gian dài khi đóng vai Hân Vinh - người thứ ba xen vào cuộc tình của Ngũ A Ca - và có cảnh động phòng phản cảm trong Tân Hoàn Châu Cách Cách 2011.

Về đời tư, trước khi gắn bó với CEO Chu Hạo, Hám Tử Thanh từng trải qua giai đoạn suy sụp vì bị bạn trai người mẫu Kỷ Lăng Trần "cắm sừng". Cặp chị - em hơn kém nhau 5 tuổi này bên nhau 4 năm. Đến năm 2018, họ bất ngờ thông báo đường ai nấy đi. Trong nhóm chat với người hâm mộ, nữ diễn viên không ngần ngại nhấn thích bài viết nghi vấn Kỷ Lăng Trần chạy theo người thứ ba để tố cáo hành vi phản bội của tình cũ.

Nguồn: Sina, Sohu, QQ