Cầu trời đừng để Trang Pháp chung team với Chị Đẹp này: Xấu tính nhất show không ai ưa, giở trò chơi bẩn với cả đồng đội

Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã đi đến Công diễn 2. Theo tờ 163, tính đến hiện tại, Hà Tuyên Lâm đang là Chị Đẹp bị ghét nhất show. Cô có dung mạo đẹp như hoa, học siêu giỏi với bằng tiến sĩ nhưng tính nết chẳng ai ưa nổi. Tại Công diễn 2 vừa qua, nữ diễn viên này lộ bản chất ích kỷ, cố ý chơi xấu hạ bệ đồng đội Đường Nghệ Hân khiến ai cũng bức xúc.

Theo đó, Hà Tuyên Lâm được chia vào nhóm của Đàm Đàm, Trần Khải Lâm, Đường Nghệ Hân ở Công 2 Đạp Gió 2026 . Họ trình diễn ca khúc BonBon Girls và đối đầu với team của Trang Pháp. Chung cuộc nhóm của Hà Tuyên Lâm để thua trước nhóm của đại diện Việt Nam với cách biệt lên đến 61 điểm. Một trong những lý do khiến nhóm BonBon Girls thất bại trước team Trang Pháp chính là vì đoạn rap mở màn thảm họa với đủ combo "chênh phô, oét nốt, lệch tông, líu lưỡi và phát âm không rõ ràng" của Đường Nghệ Hân. Thậm chí có người còn nghi vấn Đường Nghệ Hân chửi thề vì câu rap vô nghĩa, kỳ lạ trên sân khấu. Màn thể hiện dở tệ của Đường Nghệ Hân khiến cô bị chỉ trích, trở thành trò cười trên MXH. Và nguồn cơn của việc này đều đến từ Hà Tuyên Lâm.

Tiết mục BonBon Girls của nhóm Hà Tuyên Lâm. Nguồn: Weibo.

Sau Công diễn 2, nữ diễn viên trở thành cái tên bị ghét nhất show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vì lộ tính ích kỷ, khiến đồng đội trở thành thảm họa sân khấu. Ảnh: Sina.

Theo đó, trong buổi diễn tập, đoạn rap ở phần mở đầu của Bonbon Girls vốn dĩ thuộc về Hà Tuyên Lâm. Tuy nhiên, đoạn rap mở đầu này vừa khó hát, nhịp điệu nhanh lại không hay nên Chị Đẹp họ Hà đòi thay đổi, đẩy phần của mình sang cho Đường Nghệ Hân - bất chấp giọng hát của đồng đội yếu, không xác định được cao độ để mở tone cho cả team. Sau đó, Hà Tuyên Lâm lấy hai câu đồng ca ở gần cuối bài, vốn là phần hát chung của cả nhóm để bản thân hát đơn. Chính sự ích kỷ của Hà Tuyên Lâm đã dẫn đến một màn trình diễn "thảm họa" của Đường Nghệ Hân và cả đội trong đêm Công diễn 2 Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Hà Tuyên Lâm gây bức xúc khi đẩy phần khó cho đồng đội, giữ phần tỏa sáng cho mình. Ảnh: Sohu.

Ở phần chia sẻ sau đó trên sóng trực tiếp, Đường Nghệ Hân không ngần ngại tố cáo: " Hai câu hát này vốn dĩ không phải dành cho tôi" . Trong khi đó đội trưởng Đàm Đàm lại "cà khịa" và bày tỏ sự bất mãn ra mặt với Hà Tuyên Lâm: "Cao độ của Khải Lâm rất tốt, còn Đường Nghệ Hân chưa từng nói phải đổi phần khó" . Dân tình còn phát hiện, Hà Tuyên Lâm bị 3 đồng đội hắt hủi, ghẻ lạnh . Ở hậu trường, Đàm Đàm, Trần Khải Lâm, Đường Nghệ Hân luôn kè kè như hình với bóng, ngồi cạnh nhau trò chuyện rôm rả. Còn Hà Tuyên Lâm lại ngồi cách xa mấy hàng ghế, bấm điện thoại cả buổi chẳng ai đoái hoài. Do đó, tờ 163 nghi vấn nữ diễn viên này đắc tội lớn với các đồng nghiệp trong show và đang bị cô lập.

Sau khi bị đồng đội vạch mặt tâm cơ, ích kỷ ngay trên sóng trực tiếp, Hà Tuyên Lâm hứng vô số chỉ trích của công chúng. Rạng sáng 25/4, Hà Tuyên Lâm đã đăng bài xin lỗi và bày tỏ sự hối hận vì đã trốn tránh, không suy nghĩ đến lợi ích chung và gây ra ảnh hưởng không tốt cho buổi biểu diễn của đội. Người đẹp cảm ơn 3 đồng đội đã đứng ra hỗ trợ, gánh thay phần nội dung và trách nhiệm vốn dĩ thuộc về cô. Tuy nhiên, động thái của Hà Tuyên Lâm không giúp cô bớt bị công kích, thậm chí còn bị dân tình mỉa mai là “người màn xin lỗi sớm nhất lịch sử show Chị Đẹp”.

Với cái nết chỉ biết sống vì mình, sẵn sàng đùn đẩy và chơi xấu đồng đội để bản thân tỏa sáng của Hà Tuyên Lâm, netizen chỉ mong Trang Pháp không chung đội với Chị Đẹp này bởi Đạp Gió sắp bước vào vòng phân đội cho Công diễn 3. Trong 1 chương trình âm nhạc đòi hỏi sự phối hợp tập thể để tạo ra tiết mục hay, cái tính ích kỷ của Hà Tuyên Lâm khiến ai cũng e dè, chẳng muốn hợp tác với cô.

Hà Tuyên Lâm đã bị đồng đội vạch mặt tâm cơ, ích kỷ ngay trên sóng trực tiếp. Ảnh: 163.

Vì cái nết xấu tính của mình, Hà Tuyên Lâm bị 3 đồng đội hắt hủi, ghẻ lạnh. Ảnh: 163.

Hà Tuyên Lâm sinh năm 1992, sở hữu vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo. Cô vào showbiz đóng phim từ năm 2018 và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Vĩnh Dạ Trường Minh, Vòng Tay Ba Màu: Tái Sinh Từ Bí Ẩn, Cung Tường Yếm, Bất Phụ Tướng Quân Bất Phụ Khanh... Tại Cbiz, Hà Tuyên Lâm vốn được xem là "con nhà người ta" khi vừa xinh đẹp, lại còn vô cùng giỏi giang với thành tích học tập đáng nể. Hà Tuyên Lâm từng là sinh viên khóa 2010 ngành Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô là bạn cùng lớp của các diễn viên đình đám Dương Tử, Trương Nhất Sơn, Lý Hiện. Sau khi tốt nghiệp, Hà Tuyên Lâm tiếp tục học lên cao, lấy bằng tiến sĩ và ở lại trường giảng dạy. Cô từng là giáo viên chủ nhiệm của nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa.

Hà Tuyên Lâm xinh đẹp, tài năng nhưng cái nết chẳng ai ưa nổi. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu