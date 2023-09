Thu giữ lượng lớn bánh trung thu trứng muối tan chảy gây sốt thị trường

Ngày 1/9, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết Đội Quản lý thị trường số 12 và Công an phường 6, quận Gò Vấp vừa kiểm tra Công ty TNHH H.B (Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM) và phát hiện lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện 200 cái bánh trung thu hiệu KK LAVA CUSTARD, loại 50g/cái, ngày sản xuất 14/8, hạn sử dụng 60 ngày. Tất cả các sản phẩm đều không có hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các sản phẩm chưa qua sử dụng, tổng trị giá hàng hóa hơn 4,7 triệu đồng. Hiện toàn bộ số hàng trên đang được tạm giữ để xử lý theo quy định.

Lực lượng quản lý thị trường TPHCM phát hiện lượng lớn bánh trung thu không có nguồn gốc.

Bánh trung thu là mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu. Đây cũng là cơ hội để nhiều người lợi dụng tuồn hàng lậu, hàng kém chất lượng ra thị trường. Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Trung thu, đặc biệt là các sản phẩm/nhóm sản phẩm sử dụng nhiều trong dịp này, Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các sản phẩm phục vụ Tết Trung thu.

Cụ thể, nhóm sản phẩm kiểm tra gồm: Bánh, mứt, kẹo, trà, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, các loại bánh trung thu, các sản phẩm từ bột… Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cũng chú trọng vào kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm để đánh giá chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 9/10.

Bánh trung thu được quảng cáo có nhân trứng muối tan chảy, béo ngậy gây sốt thị trường thời gian qua vừa bị lực lượng chức năng phát hiện không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lãnh đạo Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; ngăn chặn các sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường. Đồng thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngoài kiểm tra thị trường trung thu, Ban quản lý An toàn thực phẩm cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn.

Thời gian kiểm tra từ ngày 15/9 - 31/10, nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên...