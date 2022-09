Phát hiện hơn 3.000 bánh trung thu, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo đó, ngày 4/9, tại sảnh chung cư VLR thuộc phường Quang Trung, thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện 360 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá 50 triệu đồng.



Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 2.500 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại kho hàng ở huyện Diễn Châu

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh theo đúng quy định pháp luật.



Trước đó, vào các ngày 31/8 và 1/9, lần lượt tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu và xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan cũng liên tiếp phát hiện và thu giữ 2.500 chiếc bánh trung thu; 130 súng, 80 kiếm nhựa các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được cơ quan chức năng tạm giữ và tiếp tục điều tra xử lý.